Ignacio Buse vs. Stefanos Tsitsipas EN VIVO: accidentado partido por la primera ronda del ATP 250 de Mallorca

Ignacio Buse se despidió del ATP 500 de Queen's tras caer ante Brandon Nakashima. Crédito: REUTERS

El debut de Ignacio Buse en el ATP 250 de Mallorca 2026 marca un hito en su carrera al enfrentarse por primera vez a Stefanos Tsitsipas. El joven tenista peruano asume este compromiso en la pista principal del Mallorca Country Club como uno de los desafíos más exigentes de su temporada, midiendo fuerzas ante un rival consolidado en la élite internacional.

Por su parte, el jugador griego busca recuperar las sensaciones que lo llevaron a ser el número 3 del mundo. Aunque actualmente ocupa el puesto 88 del ranking ATP y no levanta un trofeo desde inicios de 2025, su jerarquía y experiencia en torneos de Grand Slam representan un obstáculo de máximo nivel para el debutante nacional en suelo español.