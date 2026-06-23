Perú Deportes

Ignacio Buse vs. Stefanos Tsitsipas EN VIVO: accidentado partido por la primera ronda del ATP 250 de Mallorca

El tenista peruano disputa un nuevo torneo en grass antes de su gran reto en Wimbledon. Se mide con el griego que llegó a ser número 3 del mundo en el año 20221

Guardar
Google icon
Ignacio Buse se despidió del ATP 500 de Queen's tras caer ante Brandon Nakashima.
Ignacio Buse se despidió del ATP 500 de Queen's tras caer ante Brandon Nakashima. Crédito: REUTERS

El debut de Ignacio Buse en el ATP 250 de Mallorca 2026 marca un hito en su carrera al enfrentarse por primera vez a Stefanos Tsitsipas. El joven tenista peruano asume este compromiso en la pista principal del Mallorca Country Club como uno de los desafíos más exigentes de su temporada, midiendo fuerzas ante un rival consolidado en la élite internacional.

Por su parte, el jugador griego busca recuperar las sensaciones que lo llevaron a ser el número 3 del mundo. Aunque actualmente ocupa el puesto 88 del ranking ATP y no levanta un trofeo desde inicios de 2025, su jerarquía y experiencia en torneos de Grand Slam representan un obstáculo de máximo nivel para el debutante nacional en suelo español.

14:23 hsHoy

¡Ignacio Buse ganó el primer set! Se llevó el parcial ante Stefanos Tsitsipas por 7-6 (4)

14:16 hsHoy

Primer set: Ignacio Buse empata el parcial 6-6 y fuerza un tie-break ante Stefanos Tsitsipas

14:12 hsHoy

Primer set: Tsitsipas vuelve a ponerse adelante por 6-5 ante Ignacio Buse

14:11 hsHoy

Airado reclamo de Tsitsipas

Tsistipas protesta por la calidad de las pelotas en el torneo de Mallorca, en su partido ante Ignacio Buse. Disney

Así fue el airado reclamo del griego Stefanos Tsistipas quien paró el partido con Ignacio Buse para quejarse con el umpire por la calidad de las pelotas en el torneo de Mallorca

14:03 hsHoy

Primer set: Ignacio Buse cae 4-5 antes Tsitsipas. El peruano tiene el saque

14:01 hsHoy

Horario confirmado y opciones para ver el partido en vivo

Ignacio Buse mide fuerzas con Stefanos Tsitsipas en su debut en el ATP de Mallorca 2026.
Ignacio Buse mide fuerzas con Stefanos Tsitsipas en su debut en el ATP de Mallorca 2026. Crédito: Agencias

Los aficionados en el país deberán programar sus alarmas, ya que el partido entre Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas está fijado para este miércoles aproximadamente a las 08:00 horas de Perú. Al tratarse de una programación continua, el inicio exacto en la cancha central dependerá por completo de la duración de los encuentros previos fijados por la organización del torneo.

Para seguir las incidencias del compromiso de forma directa, la transmisión oficial en Sudamérica estará disponible a través de la plataforma de streaming Disney+. Asimismo, los fanáticos del deporte blanco contarán con la alternativa global de Tennis TV, el servicio oficial del circuito que emitirá cada punto de este crucial cruce sobre césped.

14:01 hsHoy

La evolución del peruano y la antesala de Wimbledon 2026

Ignacio Buse se enfrenta al ateniense en la isla española en el marco de su debut en su segundo torneo sobre césped de la temporada. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.
Ignacio Buse se enfrenta al ateniense en la isla española en el marco de su debut en su segundo torneo sobre césped de la temporada. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

La gira sobre hierba viene dejando sensaciones muy positivas para la raqueta nacional, quien actualmente ocupa el puesto 34 del ranking ATP. Su crecimiento en esta exigente superficie quedó en evidencia recientemente en el ATP 500 de Queen’s, donde consiguió una sólida victoria frente al estadounidense Marcos Giron, consolidando su juego de cara a los compromisos europeos.

Esta participación en Mallorca funciona como la última parada de preparación antes de afrontar el cuadro principal de Wimbledon 2026. Llegar con ritmo de competencia y un buen resultado ante un rival de la trayectoria de Tsitsipas será fundamental para que el tenista peruano afronte con máxima confianza el tercer Grand Slam de la temporada en territorio británico.

14:13 hsHoy

Expectativa en el deporte nacional por el debut

Ignacio Buse enfrentará por primera vez a Stefanos Tsitsipas.
Ignacio Buse enfrentará por primera vez a Stefanos Tsitsipas. Crédito: ATP

El partido ha generado una enorme expectativa entre los aficionados locales, quienes siguen de cerca la evolución de la mejor raqueta del país en los torneos más importantes de Europa. Las plataformas digitales y las redes sociales registran una alta interacción en torno a las posibilidades del jugador nacional en este torneo de Mallorca, considerado un termómetro ideal para medir su nivel actual.

El comando técnico del peruano ha enfatizado la importancia de mantener la calma y la regularidad en los momentos de quiebre. En un formato al mejor de tres sets, la concentración en los juegos iniciales de cada manga será crucial para contrarrestar la potencia física que caracteriza el juego del tenista griego en el circuito ATP.

14:14 hsHoy

El reto técnico de la transición al césped natural

Ignacio Buse será preclasificado en Wimbledon 2026. Por lo tanto, evitará a los principales favoritos en Londres. Crédito: ESPN Tenis.
Ignacio Buse será preclasificado en Wimbledon 2026. Por lo tanto, evitará a los principales favoritos en Londres. Crédito: ESPN Tenis.

La superficie de hierba del Mallorca Country Club plantea un escenario táctico muy específico para el partido entre Ignacio Buse vs Stefanos Tsitsipas. Al tratarse de una pista que favorece los botes bajos y los puntos rápidos, el tenista peruano deberá sostener una alta efectividad con su primer servicio para evitar que el europeo tome la iniciativa desde la devolución.

Para Tsitsipas, este torneo representa la oportunidad perfecta para ajustar sus desplazamientos en una superficie que históricamente le ha costado dominar. El rendimiento del revés a una mano del griego bajo la presión de los tiros angulados del nacional será uno de los factores determinantes que definirán el ritmo en el ATP 250 de Mallorca 2026.

14:15 hsHoy

El historial de la raqueta nacional ante el ‘Top 100’

En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense
En el ATP 500 The HSBC Championships de Queen’s, Ignacio Buse superó al estadounidense Marcos Giron y accedió a la siguiente ronda del torneo londinense

El crecimiento sostenido del jugador peruano en el circuito profesional se refleja en su consistencia frente a rivales de jerarquía. Ocupar el puesto 34 del ranking ATP ya no lo coloca como un actor secundario en estos certámenes, sino como un competidor directo capaz de plantarse de igual a igual ante cualquier exponente de la élite europea.

Este enfrentamiento evoca las grandes jornadas de la Copa Davis y los torneos previos en suelo norteamericano, donde el tenis peruano volvió a captar la atención de la prensa internacional. Una victoria en esta ronda no solo aseguraría su pase a los cuartos de final en España, sino que enviaría un mensaje de alerta al resto de competidores en el circuito de tenis profesional.

Temas Relacionados

Stefanos TsitsipasIgnacio BuseATPMallorcaperu-deportes

Últimas noticias

Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del partido decisivo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

La ‘U’ se jugará su clasificación a la siguiente fase ante el cuadro ‘albo’, que tendrá en el ataque a Raúl Ruidíaz. Conoce todos los detalles de este compromiso

Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del partido decisivo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Debut de Perú en la Copa Latina vóley 2026: día, hora y canal TV para seguir el primer partido de la ‘bicolor’

En la jornada inaugural, Perú Mundialista y Perú Olímpico, los dos equipos conformados por Antonio Rizola, se enfrentarán para brindar a las jugadoras la oportunidad de mostrarse antes de las competencias oficiales

Debut de Perú en la Copa Latina vóley 2026: día, hora y canal TV para seguir el primer partido de la ‘bicolor’

Programación de la fecha 3 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

Todo está listo para que arranque la tercera jornada que definirá a los clasificados a los dieciseisavos: México, Francia, Noruega, Estados Unidos, Alemania, y Argentina aseguraron su pase

Programación de la fecha 3 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA

¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026? Canal Tv en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo K

Los ‘cafeteros’ saldrán a asegurar su pase a la siguiente ronda frente los africanos que lograron sacar empate a Portugal de Cristiano Ronaldo. Entérate cómo seguir el crucial duelo por el Grupo K

¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026? Canal Tv en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo K

¿A qué hora juega Colombia vs Congo HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

Los ‘cafeteros’ buscarán su segunda victoria en esta Copa del Mundo ante un rival complicado, que viene de robarle un empate a Portugal. Conoce los horarios de este encuentro

¿A qué hora juega Colombia vs Congo HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Mundial 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hugh Jackman y Ridley Scott unirán fuerzas en una nueva adaptación de ‘La isla del tesoro’

Hugh Jackman y Ridley Scott unirán fuerzas en una nueva adaptación de ‘La isla del tesoro’

Tragedia en Mar del Plata: cuál es la principal hipótesis del siniestro vial y cómo evolucionan los heridos

La National Portrait Gallery retiró una obra sobre Churchill por una frase sobre Bengala: “Hay una presión enorme sobre los artistas”

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: Luque habló del “error” de Cosachov y apuntó contra otros dos imputados en su novena declaración

Pruebas de VIH y otras ITS en CDMX durante el mes del Orgullo LGBT+ 2026: dónde y cómo hacerlas gratis y seguras

INFOBAE AMÉRICA

Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, busca consolidar su carrera política en las elecciones primarias de Nueva York

Jack Schlossberg, nieto de John F. Kennedy, busca consolidar su carrera política en las elecciones primarias de Nueva York

Estados Unidos afirmó que seguirá apoyando los esfuerzos para la reconciliación política en Venezuela

La National Portrait Gallery retiró una obra sobre Churchill por una frase sobre Bengala: “Hay una presión enorme sobre los artistas”

Una joven de 16 años fue hallada muerta en un río de Illinois dos días después de haber sido reportada como desaparecida

Reactivan el proyecto para prohibir los carruajes tirados por caballos en Nueva York tras la muerte del turista en Central Park

DEPORTES

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Lionel Messi después de otra sinfonía de fútbol: la devolución de elogios a Ronaldo y la sorpresa por una pregunta

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El festejo de los jugadores de Noruega que es furor en el Mundial: el origen del espectacular “Remo Vikingo”

Por qué todos los futbolistas del Mundial usan botines fucsia