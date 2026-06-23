Partidos del Buen Gobierno y Obras a punto de perder su inscripción por no cumplir con candidaturas. (Foto: Composición - Infobae)

A pesar de haber obtenido una cantidad de votos suficiente para superar la valla electoral y lograr escaños en el Congreso, la situación de los partidos del Buen Gobierno y Obras es crítica pues ambos están a poco de perder su inscripción como organización política ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Esto se debe a que ambos partidos, liderados por los excandidatos presidenciales, Jorge Nieto y Ricardo Belmont, no cumplieron con la exigencia de presentar una cantidad suficiente de candidatos para las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026

Según la especialista en derecho electoral, Silvia Guevara, en conversación con Canal N, la exigencia para los partidos políticos obligaba a las dos organizaciones a acreditar presencia en el 50% de candidaturas regionales y en el 20% de municipalidades provinciales. Eso suponía participar en por lo menos 13 regiones y en al menos 40 municipalidades provinciales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el partido del Buen Gobierno presentó 6 candidaturas a gobiernos regionales y 15 a nivel provincial. Mientras que Obras, por su parte, inscribió 13 candidaturas regionales y 9 municipales. Con esos números, ambos quedaron por debajo de la cuota exigida por la norma vigente hasta antes de la modificación aprobada la semana pasada.

Peruvian presidential candidate Jorge Nieto speaks with members of the media while waiting for the election results after Peru's general election was extended to a second day in some precincts of the capital, in Lima, Peru, April 13, 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Reforma del Congreso redujo cantidad de postulaciones

Ambos partidos también se vieron afectados con una modificación en la ley electoral en la que se reduce la cantidad de candidaturas mínimas que se deben presentar para mantener la inscripción como organización política. El Congreso aprobó esta reducción y ahora, en lugar de que se exija una participación del 50% de regiones, se requiere una postulación en 30%, una decisión que sí favorece a otras organizaciones como Fuerza Popular, que no alcanzaba la cuota con la regla original.

PUBLICIDAD

Guevara cuestionó que esa modificación se haya aprobado una vez superada la etapa interna de los partidos. “Llama la atención en general que se haya aprobado una modificación, incluso posterior a la etapa de primarias, es decir, donde ya se conocía cuáles eran las listas y, por lo menos, cómo iba el cumplimiento de los partidos políticos”, indicó al medio televisivo.

La especialista añadió que ese ajuste tardío “no es positivo, porque termina sí vulnerando, en este caso, lo que viene a ser la intangibilidad normativa”. Su observación coloca el foco no solo en el contenido de la reforma, sino en el momento en que fue aprobada.

PUBLICIDAD

Congreso bicameral contará con un total de 60 senadores. (Foto: Congreso)

La especialista advirtió que el Jurado Nacional de Elecciones deberá definir con qué regla y desde qué momento se medirá el cumplimiento. Será esta instancia la que deberá decidir si la rebaja aprobada por el Congreso puede aplicarse al proceso en curso o si rige la exigencia anterior.

¿Cómo estará compuesto el nuevo Congreso?

La nueva representación estará conformada por 60 senadores, 130 diputados y los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, tras los resultados de la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril.

La distribución de escaños estará conformada por seis organizaciones políticas que superaron la valla electoral. Entre las bancadas figuran Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación - AN.

PUBLICIDAD