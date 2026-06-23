Con Hernán Barcos: el inédito once titular que probó Roberto Mosquera en Sporting Cristal con miras al Torneo Clausura 2026. - créditos: Sporting Cristal

La ausencia de movimientos significativos en el mercado de pases ha marcado el inicio del Torneo Clausura 2026 para Sporting Cristal. Hasta ahora, la única incorporación ha sido Hernán Barcos, mientras el técnico Roberto Mosquera ha priorizado la observación y evaluación de su plantel actual. Tras dos semanas de trabajo intenso, el técnico ya perfila un primer once y define los criterios que determinarán las próximas altas y bajas de la plantilla.

El periodista Jean Martín Dueñas informó en el programa Toco y Me Voy que en este tiempo, el entrenador peruano optó por un once titular que incluyó a Diego Enríquez en el arco; Juan Cruz González, Luis Abram, Rafael Lutiger y Cristiano da Silva en defensa; un mediocampo con Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún y Maxloren Castro; y como delanteros a Felipe Vizeu, Irven Ávila y Hernán Barcos.

PUBLICIDAD

Este equipo resulta llamativo, sobre todo en la ofensiva, teniendo en cuenta que Mosquera probó a tres ‘9’, algo inusual por la ausencia de extremos. Eso sí, podría ser un ensayo circunstancial para algún momento puntual en algún partido.

Justamente, Mosquera, en su presentación, fue categórico sobre su perspectiva táctica: “Juego todos los sistemas y preparo a mis equipos para eso, veo cuál es el mejor sistema que puedo jugar”.

Roberto Mosquera quedó maravillado con Hernán Barcos tras entrenamientos con Sporting Cristal. - créditos: Sporting Cristal

Los primeros onces que probó Roberto Mosquera en su regreso a Sporting Cristal

En los primeros partidos de la Copa de la Liga, Roberto Mosquera apostó por equipos formados en su mayoría por jóvenes de la cantera. Frente a Comerciantes FC, el once inicial estuvo compuesto por César Bautista, Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Leonardo Díaz, Fabrizio Lora, Ian Wisdom, Catriel Cabellos, Yamir Del Valle, Jair Moretti, Cristian Benavente y Diego Otoya. Esta alineación reflejó la búsqueda de alternativas frescas y la posibilidad de dar minutos a futbolistas que buscan consolidarse.

PUBLICIDAD

En el siguiente encuentro contra Estudiantil CNI, el entrenador repitió la fórmula, aunque con algunas variantes: Gabriel Santana, José María Mellán y Luis Iberico ingresaron por Del Valle, Moretti y Otoya.

El periodista Alan Diez comentó sobre la situación de algunos futbolistas: “Por ahí hay jugadores de Cristal que están jugando la Copa de la Liga que no van a ser considerados. Por ejemplo, Iberico creo que no le gusta a Roberto”.

Jean Martín Dueñas aportó más detalles sobre los ensayos iniciales: señaló que frente a Estudiantil CNI, Iberico actuó como delantero centro, acompañado por Pósito y ‘Leo’ Díaz, y que Lora fue probado como lateral izquierdo, mientras que el joven Ballumbrosio también tuvo minutos. La estrategia de Mosquera ha sido clara: probar variantes y observar de cerca el rendimiento de los canteranos.

PUBLICIDAD

Revive los mejores momentos del emocionante partido entre Estudiantil CNI y Sporting Cristal, que terminó con una victoria por 2-1 para el equipo visitante. El encuentro incluyó goles, una expulsión y un final dramático. - Bicolor

¿Cuándo se deciden los fichajes en Sporting Cristal?

Las decisiones clave sobre refuerzos y salidas en Sporting Cristal se tomarán al término de las dos semanas iniciales de evaluación, según explicó el propio Roberto Mosquera. El entrenador aclaró que el proceso de observación es fundamental para conocer a fondo a sus dirigidos y evitar juicios apresurados.

“Una cosa es ver a los jugadores por televisión y otra es entrenarlos. En televisión les ves fallas que cuando entrenas ves que son solucionables. Yo tengo que ser serio, responsable y lo primero que tengo que hacer es convencer a los jugadores de cuál es el camino para llegar a donde queremos”, sostuvo Mosquera para L1 MAX.

PUBLICIDAD

El estratega de 70 años también remarcó que la evaluación va más allá de lo técnico: “Evaluar significa que tengo que medir no solo la parte técnica, conocimiento táctico y la única forma es entrenando. Tengo que ver en ellos cuáles son los vacíos que tienen para llegar a ser el jugador que tienen que ser”. De esta manera, justificó el tiempo dedicado a analizar individual y colectivamente al plantel.