Transportistas de Lima podrían evalúar bajar el precio de pasajes en S/ 0.50, pero buscarían nuevo subsidio al combustible

Las empresas de transporte público de Lima evalúan un retroceso en su decisión de aumentar el precio de los pasajes para los ciudadanos, que experimentó un alza en los últimos meses a raíz del conflicto en medio oriente. Sin embargo, la rebaja solo sería de 50 céntimos.
Según Julio Bretoneche, representante del en Lima, la reducción en el precio de los pasajes dependerá de una baja sostenida del precio del petróleo, además de un nuevo subsidio a las compañías, según dijo. Esto a pesar de que a inicios de junio el Gobierno aprobó un primer subsidio al combustible.
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“Hemos conversado, hemos dialogado y sí, se daría de manera gradual siempre y cuando se cumplan ciertos estándares. Como por ejemplo que baje consistentemente el precio del petróleo de una manera ya firme. Y segundo, que se dé subsidio a las empresas sería importantísimo”, indicó en conversación con Panamericana.
Bretoneche afirmó que la discusión se definirá en una reunión prevista para esta semana y precisó que no todas las empresas de transporte incrementaron sus tarifas. “Según indicadores, en un promedio del 25% al 27% de empresas" sí recurrieron a esta medida para mantener sus operaciones.
Conductores consultados por el medio indicaron que el gasto diario solo para combustible sigue siendo alto. Uno de ellos aseguró que desembolsa “por lo menos 600 o 700 soles”, cuando antes pagaba “400 soles”. También indicó que el precio del alza del pasaje debería mantenerse en “1 sol”.
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Aunque en Trujillo, los transportistas iniciaron una reducción en el precio de los pasajes en buses de transporte público, los trabajadores del sector en Lima indican que al ser una ciudad diferente y tener condiciones distintas, su decisión no tendría que ser replicada en Lima y Callao.
Subsidio de hasta S/0,50 por kilómetro en Lima y Callao
El pasado 2 de junio, el Gobierno peruano oficializó el otorgamiento de un subsidio económico de hasta S/0,50 por kilómetro recorrido para las empresas de transporte público urbano de Lima y Callao, tras firmar un acta de entendimiento que permitió levantar el paro previsto para ese día.
El acuerdo fue anunciado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, tras una negociación con los líderes gremiales Héctor Vargas, de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, y Manuel Astorga, de la Coordinadora de Consorcios.
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El acta contemplaba tres compromisos: la entrega del subsidio por kilómetro, el inicio de un proceso de rescate económico-financiero y la garantía de que el Ejecutivo emitiría el decreto de urgencia.
El eje central del acuerdo es el subsidio temporal y focalizado, que se aplicará según el tipo de vehículo: S/0,50 por kilómetro para ómnibus, S/0,40 para minibuses y S/0,30 para microbuses.
El financiamiento proviene de una transferencia de S/ 44 millones 177.798 del Ministerio de Economía y Finanzas a la ATU, con fondos exclusivos para este fin. Los operadores deberán contar con autorización vigente, RUC activo y vehículos habilitados con GPS, seguro y certificado de inspección técnica.
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El segundo compromiso recogido en el acta es la creación de una mesa técnica (“Mesa 2”) para diseñar un plan de rescate económico-financiero que atienda la crisis estructural del sector.
“Algunas empresas ya han quebrado, otras están en camino”, señaló Vargas, quien subrayó que el subsidio no genera utilidades sino que busca evitar el colapso del sistema.
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