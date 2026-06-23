Suheyn Cipriani confirma su relación con exitoso empresario tras ruptura con Macarius: “Estamos juntos oficialmente”

Suheyn Cipriani oficializa su relación con exitoso empresario.

Suheyn Cipriani anunció públicamente que mantiene una relación oficial con el empresario Luis Felipe Zapata. Tras su ruptura con Macarius, la modelo y presentadora afirmó que decidió darse una nueva oportunidad, apostando por un vínculo que, según sus palabras, avanza con seriedad y cuidado.

En declaraciones para el programa ‘Sin más que decir’, Cipriani reveló detalles sobre el inicio de su relación con Zapata. “Con Luis nos conocimos hace muchos años, pero nunca habíamos salido, pues teníamos pareja. Es guapo e hicimos clic cuando los dos estábamos solteros”, aseguró. La modelo explicó que el acercamiento surgió a través de redes sociales y que el empresario fue quien dio el primer paso: “Todo empezó cuando me empezó a escribir por Instagram, hemos salido a comer varias veces y se han demorado como dos meses para ampayarnos”.

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Cipriani resaltó que, a pesar de mantener su vida sentimental en el ámbito privado, decidió compartir la noticia del nuevo vínculo porque siente confianza en la calidad del lazo que está construyendo. “Es un buen chico, estamos juntos oficialmente, lo estamos intentando. Como le comenté a Jessica Newton, no por fallar nuevamente me voy a perder la oportunidad, yo creo en el amor”, declaró.

A lo largo de la entrevista, la modelo reiteró su intención de manejar la relación sin la exposición mediática que marcaron sus vínculos anteriores. “Antes he tenido tres relaciones y eran muy rápidas, todas han sido públicas y ahora voy a tratar de mantener lo más que pueda en privado”, añadió.

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Suheyn Cipriani es captada con empresario de pasado judicial: fue denunciado por secuestro e intento de homicidio. Miss Grand TV/ Magaly TV La Firme

Romántico y detallista

Sobre la personalidad de Zapata, Cipriani lo describió como un hombre romántico y atento con los detalles. Relató que para su cumpleaños, el empresario preparó una celebración especial. “Para mi cumpleaños nadie había hecho algo como lo que hizo, organizó una cena para mis amigos. Luego fuimos a su casa y todo estaba lleno de flores, mis amigos estaban sorprendidos. Todo fue romántico, lleno de detalles”, contó la modelo, resaltando los gestos de afecto y dedicación que ha recibido.

Durante la entrevista, también surgió el tema de relaciones anteriores. Luis Felipe Zapata mantuvo en el pasado un vínculo sentimental con Samantha Batallanos, una relación que, según la modelo, tuvo una duración de cinco años. “Hace años salía con Samantha, estuvieron como cinco años... pero fue hace como diez años. Sé que son amigos y todo normal”, señaló Cipriani, quitando importancia a vínculos previos y enfatizando que actualmente la relación avanza con transparencia y madurez.

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Suheyn Cipriani es captada con un nuevo galán.

La decisión de oficializar el romance se produjo después de un periodo de encuentros y conversaciones, en el que ambos buscaron consolidar la confianza mutua. Cipriani insistió en la importancia de avanzar con cautela, evitando la exposición innecesaria a la opinión pública. “Ahora voy a tratar de mantener lo más que pueda en privado”, expresó, reconociendo el aprendizaje tras experiencias sentimentales anteriores.

El entorno cercano de la pareja ha recibido la noticia con entusiasmo y sorpresa, sobre todo por el esfuerzo de Zapata al organizar celebraciones y demostraciones de cariño poco habituales.

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Magaly TV La Firme expuso la relación

El programa Magaly TV La Firme fue el primero en exponer la relación, difundiendo imágenes de los encuentros de la pareja y el beso que confirmaría su romance. Ante ello, Suheyn Cipriani lo tomó de buen humor y sin ningún tipo de molesta.

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La modelo fue vista en actitud cariñosa junto a Luis Felipe Zapata García, empresario con antecedentes judiciales, lo que ha generado debate y atención en el mundo del espectáculo peruano. Magaly TV La Firme

La joven resaltó el gran cariño que siente por la periodista, quien no dudó en apoyarla cuando pasaba difíciles momentos tras terminar su relación con César Vega, padre de su segunda hija. Cipriani indicó que nunca olvidará que la sorprendió con un set de ollas para su casa al ver lo mucho que le faltaba. “Conmigo se ha portado espectacular”, recordó la modelo.

Magaly Medina elogia la seguridad y el empoderamiento de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026, resaltando su desempeño como representante peruana.