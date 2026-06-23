Alianza Lima vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del choque crucial por la fecha 3 de la Copa de la Liga peruana 2026

Alianza Lima se medirá con Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026. (Alianza Lima)

La Copa de la Liga 2026 entra a una etapa decisiva: se alista para arrancar la fecha 3, la última de la fase de grupos. Alianza Lima se medirá con Alianza Atlético para definir su clasificación a los octavos de final por el Grupo A de la competición nacional.

Alianza Lima vs Alianza Atlético: día y hora del encuentro por la Copa de la Liga 2026

El choque entre los ‘blanquiazules’ y los ‘churres’ se jugará este domingo 28 de junio por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El encuentro está programado para que se juegue a las 13:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 14:00 horas, y en Argentina, Uruguay y Paraguay, la transmisión comenzará a las 15:00 horas.

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Alianza Lima cayó 3-1 ante Carlos A. Mannuci en la fecha 2 de la Copa de la Liga 1 2026.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026 se podrá ver en todo el país a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta modalidad de streaming facilita que los hinchas sigan el encuentro desde móviles o computadoras, sin depender de la televisión convencional.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura integral del torneo: desde la previa, el minuto a minuto y las jugadas destacadas, hasta los resultados en tiempo real y la tabla de posiciones. Los aficionados tendrán acceso a todos los detalles y actualizaciones del certamen mediante las plataformas digitales del medio.

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Fecha de inicio y formato de la Copa de la Liga Peruana 2026

Así llegan Alianza Lima y Alianza Atlético al partido

Alianza Lima complicó su futuro en la Copa de la Liga 2026 tras caer 3-1 ante Carlos A. Mannucci en la segunda fecha del Grupo A. Aunque los íntimos dominaron varios pasajes del partido, la efectividad de los carlistas fue determinante, anotando en tres ocasiones y asegurando la victoria. Con este resultado, Alianza Lima quedó en la tercera posición del grupo con solo un punto y deberá buscar la clasificación en la última jornada frente a Alianza Atlético.

En la misma fecha de la Copa de la Liga, Alianza Atlético aseguró su pase a la siguiente ronda tras vencer 2-0 a César Vallejo como local. El encuentro se resolvió en la segunda mitad, luego del ingreso de Cristian Penilla, quien marcó un gol y asistió en el otro, convirtiéndose en el jugador más destacado del triunfo ‘churre’. La actuación de Penilla fue clave para que el equipo sellara su clasificación en casa.

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Disfruta del resumen completo del encuentro entre Carlos A. Mannucci y Alianza Lima, donde el equipo trujillano se impuso por un marcador de 3-1 en un emocionante partido de la Copa Bicentenario. - Bicolor

Precios de entradas

Los hinchas podrán adquirir sus boletos a través del portal de Joinnus. Los ‘blanquiazules’ necesitan de su hinchada para asegurar su pase a los octavos de final en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

- Sur: S/. 12.90 soles

- Norte: S/. 12.90 soles

- Oriente: S/. 19.90 soles

- Occidente Central: S/. 29.90 soles

Así se jugará la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

- UTC vs. FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / Grupo C)

- Alianza UDH vs. Unión Minas (15:15 horas / estadio Heraclio Tapia / Grupo E)

- Sport Huancayo vs. ADT (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / Grupo E)

- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)

Sábado 27 de junio

- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)

- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)

- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)

- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)

Domingo 28 de junio

- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio Hugo Sotil / Grupo A)

- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)

- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)

- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Lunes 29 de junio

- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)

- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Así se jugará la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.