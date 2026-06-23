Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del partido decisivo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

Universitario de Deportes y Atlético Grau se enfrentarán en uno de los duelos más destacados de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ‘crema’ buscará mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase ante un rival que llega motivado tras su reciente victoria. A continuación, todos los detalles del encuentro.

Universitario vs Atlético Grau: día y hora del partido

Este encuentro se disputará el viernes 26 de junio a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental, situado en Ate, Lima. Hasta ahora, el club no ha comunicado detalles sobre la venta de entradas para este partido.

En otros países, el inicio está programado para las 17:00 horas de México; 18:00 horas de Colombia y Ecuador; 19:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; y 20:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

PUBLICIDAD

Dónde ver el Universitario vs Atlético Grau

La transmisión del partido entre Universitario y Atlético Grau por la Copa de la Liga estará disponible a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permitirá a los aficionados seguir el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, extendiendo el acceso más allá de la televisión tradicional.

Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del certamen, con información previa, seguimiento minuto a minuto, mejores jugadas, resultados en tiempo real y tabla de posiciones. Los seguidores podrán consultar todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales.

PUBLICIDAD

La Copa Caliente reunirá a clubes de la Liga 1 y la Liga 2 en un torneo que recorrerá buena parte del país. Treinta y cuatro equipos buscarán abrirse camino hacia el título. (Copa Caliente de la Liga)

¿Cómo llegan?

Universitario debutó en el certamen ante Pirata FC y, aunque controló gran parte del juego, perdió 2-0 en el estadio Mansiche. Los ‘cremas’ afrontan la Copa de la Liga con su equipo de Liga 3, integrado por canteranos y dirigido por Piero Alva, debido a que el primer plantel está enfocado en la pretemporada de cara al Torneo Clausura.

Atlético Grau inició su participación con un triunfo 3-2 sobre Pirata FC en el estadio Municipal de la Matanza. Yamir Ruidíaz, Henri Villegas y Raúl Ruidíaz anotaron los goles que permitieron al conjunto ‘albo’ sumar tres puntos y ubicarse en la cima del Grupo D.

PUBLICIDAD

Este encuentro adquiere un atractivo especial por varios factores. Por un lado, la reciente frustración del pase de Raúl Ruidíaz a Universitario. Por otro, la ‘U’ se juega su continuidad en el torneo: actualmente ocupa el último lugar sin puntos y necesita una victoria abultada ante los piuranos en el estadio Monumental para avanzar a la siguiente ronda.

Revive las mejores jugadas y los goles del partido entre Pirata FC y Universitario, donde el equipo local se impuso por 2 a 0 en la Copa Bicentenario. | YouTube / Bicolor

Programación fecha 3 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 26 de junio

- UTC vs. FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / Grupo C)

- Alianza UDH vs. Unión Minas (15:15 horas / estadio Heraclio Tapia / Grupo E)

- Sport Huancayo vs. ADT (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / Grupo E)

- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)

Sábado 27 de junio

- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)

- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)

- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)

- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)

Domingo 28 de junio

- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo A)

- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)

- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)

- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Lunes 29 de junio

- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)

- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)

Así se jugará la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.