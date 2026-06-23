Universitario vs Atlético Grau: día, hora y canal TV del partido decisivo por la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026.

Universitario de Deportes y Atlético Grau se enfrentarán en uno de los duelos más destacados de la fecha 3 de la Copa de la Liga 2026. El conjunto ‘crema’ buscará mantener sus posibilidades de avanzar a la siguiente fase ante un rival que llega motivado tras su reciente victoria. A continuación, todos los detalles del encuentro.
Universitario vs Atlético Grau: día y hora del partido
Este encuentro se disputará el viernes 26 de junio a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental, situado en Ate, Lima. Hasta ahora, el club no ha comunicado detalles sobre la venta de entradas para este partido.
En otros países, el inicio está programado para las 17:00 horas de México; 18:00 horas de Colombia y Ecuador; 19:00 horas de Bolivia, Estados Unidos, Venezuela y Chile; y 20:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.
PUBLICIDAD
Dónde ver el Universitario vs Atlético Grau
La transmisión del partido entre Universitario y Atlético Grau por la Copa de la Liga estará disponible a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permitirá a los aficionados seguir el encuentro en todo el país desde dispositivos móviles y computadoras, extendiendo el acceso más allá de la televisión tradicional.
Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa del certamen, con información previa, seguimiento minuto a minuto, mejores jugadas, resultados en tiempo real y tabla de posiciones. Los seguidores podrán consultar todos los detalles del torneo a través de las plataformas digitales.
PUBLICIDAD
¿Cómo llegan?
Universitario debutó en el certamen ante Pirata FC y, aunque controló gran parte del juego, perdió 2-0 en el estadio Mansiche. Los ‘cremas’ afrontan la Copa de la Liga con su equipo de Liga 3, integrado por canteranos y dirigido por Piero Alva, debido a que el primer plantel está enfocado en la pretemporada de cara al Torneo Clausura.
Atlético Grau inició su participación con un triunfo 3-2 sobre Pirata FC en el estadio Municipal de la Matanza. Yamir Ruidíaz, Henri Villegas y Raúl Ruidíaz anotaron los goles que permitieron al conjunto ‘albo’ sumar tres puntos y ubicarse en la cima del Grupo D.
PUBLICIDAD
Este encuentro adquiere un atractivo especial por varios factores. Por un lado, la reciente frustración del pase de Raúl Ruidíaz a Universitario. Por otro, la ‘U’ se juega su continuidad en el torneo: actualmente ocupa el último lugar sin puntos y necesita una victoria abultada ante los piuranos en el estadio Monumental para avanzar a la siguiente ronda.
Programación fecha 3 de la Copa de la Liga 2026
Viernes 26 de junio
- UTC vs. FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / Grupo C)
- Alianza UDH vs. Unión Minas (15:15 horas / estadio Heraclio Tapia / Grupo E)
- Sport Huancayo vs. ADT (15:15 horas / estadio IPD Huancayo / Grupo E)
- Universitario de Deportes vs. Atlético Grau (18:00 horas / estadio Monumental / Grupo D)
Sábado 27 de junio
- Comerciantes Unidos vs. Juan Pablo II (13:00 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / Grupo B)
- Sporting Cristal vs. Unión Comercio (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / Grupo J)
- Comerciantes FC vs. Estudiantil CNI (15:15 horas / Villa Emprendedora CFC / Grupo J)
- Sport Boys vs. Academia Cantolao (19:30 horas / estadio Miguel Grau / Grupo I)
Domingo 28 de junio
- Alianza Lima vs. Alianza Atlético (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo A)
- César Vallejo vs. Carlos A. Mannucci (13:00 horas / estadio César Acuña Peralta / Grupo A)
- Los Chankas vs. Santos FC (15:15 horas / estadio Los Chankas / Grupo G)
- Cusco FC vs. Cienciano (18:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
Lunes 29 de junio
- Melgar vs. CD Moquegua (13:00 horas / estadio por confirmar / Grupo H)
- Deportivo Garcilaso vs. Deportivo Binacional (15:15 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / Grupo F)
Más Noticias
Debut de Perú en la Copa Latina vóley 2026: día, hora y canal TV para seguir el primer partido de la ‘bicolor’
En la jornada inaugural, Perú Mundialista y Perú Olímpico, los dos equipos conformados por Antonio Rizola, se enfrentarán para brindar a las jugadoras la oportunidad de mostrarse antes de las competencias oficiales
Programación de la fecha 3 del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA
Todo está listo para que arranque la tercera jornada que definirá a los clasificados a los dieciseisavos: México, Francia, Noruega, Estados Unidos, Alemania, y Argentina aseguraron su pase
¿Dónde ver Colombia vs RD Congo por el Mundial 2026? Canal Tv en Perú del partido por la fecha 2 del Grupo K
Los ‘cafeteros’ saldrán a asegurar su pase a la siguiente ronda frente los africanos que lograron sacar empate a Portugal de Cristiano Ronaldo. Entérate cómo seguir el crucial duelo por el Grupo K
¿A qué hora juega Colombia vs Congo HOY?: Horario en Perú del partido por la fecha 2 del Mundial 2026
Los ‘cafeteros’ buscarán su segunda victoria en esta Copa del Mundo ante un rival complicado, que viene de robarle un empate a Portugal. Conoce los horarios de este encuentro
¿Dónde ver Inglaterra vs Ghana por Mundial 2026 HOY? Canal Tv en Perú del partido por el Grupo L
El conjunto británico, que presenta algunas dudas por problemas físicos, intentará prolongar su buen momento ante el elenco africano. Conoce los detalles del cotejo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD