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La concluyente reflexión del técnico de Austria sobre Messi tras la derrota ante Argentina: “Extraordinario y sensacional”

Ralf Rangnick analizó el tropiezo ante el campeón del mundo, con dos goles del capitán albiceleste

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Ralf Rangnick, durante el tropiezo ante Argentina en Dallas (Reuters/Jerome Miron)
Ralf Rangnick, durante el tropiezo ante Argentina en Dallas (Reuters/Jerome Miron)

El técnico de Austria, Ralf Rangnick, no buscó excusas tras la derrota ante Argentina por 2 a 0 en el Estadio AT&T de Dallas y reservó sus palabras más contundentes para el autor del doblete: Lionel Messi. “Si alguien tiene 39 años y puede marcar dos goles, cinco al comienzo de un Mundial, eso marca la diferencia. Messi ha demostrado que es el mejor. No necesita muchas oportunidades para decidir un partido", afirmó el estratega alemán en la conferencia de prensa posterior al encuentro, válido por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026.

La frase de Rangnick, de 67 años, no fue improvisada. Antes del partido, en la rueda de prensa previa, el entrenador ya había trazado un perfil del rosarino que iba más allá de lo futbolístico: “Es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia. Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores”, señaló.

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El partido le dio la razón a sus propias advertencias. Messi abrió el marcador en el primer tiempo, falló un penal en el complemento y cerró el encuentro con un segundo tanto en los minutos finales. Pese al planteamiento de Austria, que en algunos tramos logró neutralizar las llegadas del capitán de la selección argentina, el resultado habló por sí solo. Ante esa paradoja, Rangnick fue directo: “Estamos hablando de Leo Messi, él no necesita muchas situaciones para poder ser una persona que decida el rumbo del partido”.

El defensor austriaco Konrad Laimer también se refirió a la dificultad de frenar al número 10 albiceleste. “Si pierdes la posesión ahí, como hemos visto muchas veces, le das el balón a su número 10 y él sabe perfectamente qué hacer con él. Lo hacen muy, muy bien. Por eso nos enfrentamos a un muy buen equipo”, declaró Laimer.

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Mundial 2026 - Argentina 2 Austria 0

Rangnick, sin embargo, cuestionó el marcador final. "El resultado debió haber sido 1 a 0 o incluso 1 a 1 si Patrick Wimmer hubiera podido anotar el gol. Yo creo que el segundo gol fue innecesario", evaluó el técnico, que también apuntó contra la actitud de sus propios jugadores en determinados momentos: “Durante cada partido de la Copa del Mundo hay fases en las que uno tiene el impulso de nuestro lado. Fue a nuestro favor que haya fallado el penal. Yo les pediría a mis jugadores que fueran más valientes porque en el segundo tiempo pudimos controlar el balón”.

Con la derrota, Austria quedó con posibilidades condicionadas de avanzar a los dieciseisavos de final y deberá ganar en su último partido del grupo ante Argelia. Rangnick cerró la conferencia con un mensaje de cautela: “No voy a responder a esta pregunta porque primero debemos clasificarnos a la siguiente ronda del Mundial. Ahora debemos enfocarnos en Argelia”. Argentina, ya clasificada, cerrará la fase de grupos el sábado ante Jordania en Dallas. Y ya piensa en los 16avos de final, instancia en la que se medirá contra un rival del Grupo H, que integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.

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