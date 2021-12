Cassandra y su emotivo mensaje a Deyvis Orosco a horas de la Navidad: “Bendecida por la familia que estamos formando”

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de La Madrid pasarán su primera Navidad como padres. (Foto: Instagram)

Cassandra Sánchez de La Madrid y Deyvis Orosco pasarán su primera Navidad como padres. Este 2021, la vida de ambas figuras cambió y es mucho mejor, tienen la dicha de haber agrandado la familia. A través de una publicación en su cuenta de Twitter, la hija de Jessica Newton no dudó en dedicarle unas palabras a la joven, a quien en más de una oportunidad la ha llamado esposa.

La joven colgó una foto de cuando aún no eran padres y empezaron a vivir juntos. Cassandra cuenta que eran solo ellos y sus mascota, hoy se siente dichosa de que hayan más integrantes en su hogar.

“Hoy (24 de diciembre) me apareció esta foto en el carrete y me puse a pensar que al inicio de la pandemia éramos 3. Deyvis y Yo acabábamos de empezar a vivir juntos, él tenía 3 giras programadas en Ecuador, Colombia y Europa. No quería que me quedara sola en casa entonces me regalo a mi pequeño Wacatayos (mascota). No sabíamos que todo se cancelaría debido a la pandemia unas semanas mas tarde”, inició la empresaria, adjuntando una foto de ella junto al cantante y su perro.

“¡Hoy somos 5 en casa! (Muchos no lo saben pero tenemos dos enanos perrunos) Qué rápido pasa el tiempo, termino el año agradecida y sintiéndome bendecida por la familia que estamos formando”, acotó Cassandra, etiquetando al padre de su hijo, quien nació el pasado 17 de noviembre.

El conmovedor post de Cassandra Sánchez de la Madrid para Deyvis Orosco. (Foto: Instagram)

PRIMERA NAVIDAD COMO PAPÁS

Hace unas semanas, un emocionado Deyvis Orosco confesó que espera con ansias la Navidad, sobre todo porque lo celebrará al lado de su pequeño Milan. A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, el cantante dedicó unas palabras para su hijo e indicó que él lo ha inspirado a ver esta fecha de una manera diferente. Como se recuerda, el cumbiambero y su novia Cassandra Sánchez De Lamadrid se convirtieron en padres el pasado 17 de noviembre.

El artista y jurado de El Artista del Año ha usado sus redes sociales para dedicarle un bello mensaje a su hijo, pero también para dar un importante anuncio.

“Llegamos a Diciembre, el último mes del 2021 y con el celebro la llegada de mi primer hijo Milan. No puedo describirles todo lo que siento, pero si puedo decirles que su llegada me ha inspirado y potenciado a sentir la Navidad de una manera diferente además de tener unas ganas más fuertes de ir por todos los proyectos que empiezan este 2022″, escribió el cantante.