El detrás de escena del icónico festejo de Messi con un periodista argentino ante Austria: “Es el mejor día de mi vida”

El partido entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J en el Mundial 2026 dejó una imagen que circuló por las redes sociales antes de que terminara el partido: Lionel Messi, tras convertir el segundo gol en el AT&T Stadium de Dallas, fue corriendo hacia el córner izquierdo y en el medio se cruzó con un periodista, a quien le chocó las palmas y según confesó, el astro rosarino lo dejó temblando.

El partido había sido sufrido. Los nervios, según describió el protagonista, Joaquín Bruno, “estaban a flor de piel” y “la procesión iba por dentro”. Para ese momento, ya en el descuento, el cronista se encontraba solo detrás del arco: su colega Gastón Edul se había trasladado a la zona mixta para cubrir las entrevistas posteriores al encuentro.

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Fue entonces cuando llegó la última jugada. Julián Álvarez definió primero, pero el arquero Alexander Schlager tapó el remate. Messi agarró el rebote, le volvieron a tapar el tiro entre el arquero y la defensa, y en la tercera intentona no perdonó.

El gol cayó a metros de donde estaba Bruno. “Lo grité como un desaforado, como un hincha más”, reconoció el periodista en una nota para las redes de TyC Sports.

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Joaquín Bruno relató que gritó el gol "como un desaforado, como un hincha más" y que Messi lo vio, empezó a mirarlo y se acercó a chocarle las palmas (AP)

Lo que vino después fue lo que nadie esperaba. “Lo vi venir a Leo. Yo seguía gritando y él empezó a mirarme. Se acercó y me vino a chocar las palmas”, relató Bruno. El capitán argentino, en plena euforia por el tanto que sellaba el triunfo 2-0 y la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial, eligió ese instante para compartir el festejo con el cronista antes de reunirse con sus compañeros.

La escena quedó registrada por las cámaras y se propagó de inmediato. Cinco minutos después del gol, el teléfono de Bruno ya estaba lleno de mensajes: sus contactos le enviaban la foto del momento. "Me llevo este momento y una imagen para toda la vida“, expresó el periodista.

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Ante las cámaras del canal, Bruno no ocultó el estado en que lo dejó el episodio. “No, estoy temblando”, fue lo primero que atinó a decir. Cuando le preguntaron por qué, respondió: “Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y se tiró y le toqué la mano, le dije: ‘Leo, no lo puedo creer’“. Y agregó: “Estoy medio ido, pero no lo puedo creer. Es uno de los mejores días de mi vida periodística”.

Ya con algo más de tiempo para procesar lo ocurrido, el cronista amplió sus sensaciones en columna publicada en la web de TyC Sports: “Sigo temblando, estoy medio ido”. Y sobre lo que sintió al cruzarse con Messi en ese instante, admitió que “es algo difícil de explicar para un futbolero argentino, para un fanático de Messi“.

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Quién es Joaquín Bruno

El cronista de TyC Sports admitió que estaba temblando tras el festejo y que cinco minutos después ya tenía el teléfono lleno de mensajes con la foto del momento

Joaquín Bruno es una figura consolidada dentro del esquema de TyC Sports. Su trayectoria en el periodismo deportivo se construyó, en sus primeros años, sobre la cobertura diaria de Racing Club, un trabajo de campo que le exigió proximidad constante con los protagonistas: asistencia a entrenamientos, gestión de información desde el vestuario y participación en entrevistas en zona mixta. Con el tiempo, su capacidad de análisis lo llevó a integrar programas de debate de mayor exposición, como el ciclo Presión Alta.

Su rol en el canal tomó otra dimensión durante la cobertura del Mundial 2026, donde fue designado como uno de los periodistas a cargo del seguimiento minuto a minuto de la Scaloneta. A diferencia de otras figuras mediáticas del canal, el perfil de Bruno se asocia a la especialización y al trabajo de campo.

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Tras el episodio con el capitán argentino, las redes sociales del cronista recibieron mensajes de colegas del sector, entre ellos Sofía Martínez, Morena Beltrán, Esteban Edul, Nani Senra y Leo Paradizo, quienes resaltaron la singularidad del momento captado por las cámaras.

En cuanto al partido, Argentina venció 2-0 a Austria y alcanzó los seis puntos en el Grupo J del Mundial 2026. Messi convirtió ambos tantos —el primero a los 38 minutos, el segundo en el minuto 95— y llegó a 18 goles en Mundiales, la mayor cifra en la historia de la competición. El próximo compromiso del combinado albiceleste será el sábado 27 de junio ante Jordania en Dallas, en el cierre de la fase de grupos.

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