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“Leyenda”, “imparable” y “actuación histórica”: así reflejaron los medios del mundo el show de Messi en el triunfo de Argentina

El astro rosarino brilló con un doblete frente a Austria, se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales y cautivó a los portales del planeta

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Las reacciones de los medios al partido de Messi
Las reacciones de los medios al partido de Messi

Con un doblete ante Austria, Lionel Messi alcanzó los 18 goles en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo. La hazaña del rosarino en Dallas no tardó en ocupar las primeras planas de los principales medios deportivos del mundo, que reaccionaron con una mezcla de asombro y debate ante lo ocurrido en el Mundial 2026.

La victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en la segunda fecha del Grupo J fue el escenario de la marca histórica. Lionel Messi falló un penal a los ocho minutos, pero se repuso con dos goles —el primero al minuto 38 y el segundo en tiempo de descuento— para dejar atrás al alemán Miroslav Klose, quien hasta este domingo sostenía el récord con 16 tantos. Con 38 años y en su sexta Copa del Mundo, el capitán albiceleste lleva ahora 18 goles en la historia del torneo.

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Mundo Deportivo, el diario deportivo catalán, tituló su crónica “Messi es una locura” y detalló tres ejes del partido: el doblete del rosarino como máximo goleador del torneo, el nivel de Austria como rival, y la particularidad de que Messi falló un penal antes de anotar “con la zurda un golazo”. El medio lo calificó de “inmortal”.

La portada de Mundo Deportivo
La portada de Mundo Deportivo

El diario español Marca abrió su portada con la fotografía del festejo y la crónica del periodista Juan Castro bajo el título “Para frotarse los ojos”, y dedicó una nota aparte —también firmada por Castro— con el encabezado “El Messi más histórico: ya es el máximo goleador de los Mundiales en solitario”. En paralelo, el columnista Diego Picó publicó una pieza con el título “¡Leo necesitará ayuda!”, en alusión a los próximos desafíos del combinado argentino en el torneo y los 39 años que cumplirá el próximo 24 de junio.

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AS, otro de los grandes deportivos españoles, eligió la frase “¡Leyenda de leyendas!” para encabezar su cobertura del partido, junto a una imagen de Messi celebrando el gol con un compañero.

La mirada más polémica llegó desde el Reino Unido. The Sun centró su cobertura no en el récord, sino en una supuesta controversia arbitral: “¡Qué desastre!”, tituló el tabloide británico, y cuestionó la validez del gol con el que Messi batió el récord. El medio recogió la opinión de la “leyenda” del Manchester United Peter Schmeichel que, en su rol de comentarista de Fox, señaló un error arbitral. Además mencionó al narrador de la BBC Danny Murphy, quien sostuvo en tono de broma que Messi “falló el penalti a propósito”. En notas secundarias, The Sun también reconoció que el argentino “se convierte en el máximo goleador de la historia de los Mundiales” y que “establece un récord no deseado en el mismo partido en el que hizo historia”, en referencia al penal malogrado.

La mirada de The Sun, la más polémica de todas
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The Athletic, la plataforma de periodismo deportivo del New York Times, enfocó su cobertura en una pregunta que recorre el torneo: “¿Cómo es que Lionel Messi está dominando la Copa del Mundo a los 38 años?”, con una imagen del rosarino en el partido ante Argelia, donde anotó un hat-trick en la primera fecha.

El portal brasileño UOL Esporte ubicó la actuación de Messi entre sus notas más leídas. Publicó tres piezas destacadas: una crónica del partido (“Argentina 2 x 0 Austria | Resumen | Mundial 2026”), una nota titulada “Messi amplía su récord y deslumbra en el Mundial” y un análisis comparativo titulado “¿Por qué Argentina juega para Messi y Portugal tiene problemas con Cristiano Ronaldo?”.

El medio francés L’Équipe abrió su portada digital con el título “Una actuación histórica de Messi clasifica a Argentina” y publicó tres notas secundarias vinculadas al hecho: la clasificación del seleccionado argentino, el récord de los 18 goles y una galería con todos los tantos del rosarino en la competición.

La Gazzetta dello Sport, el tradicional diario deportivo italiano, también abrió su primer piso digital con el partido. La crónica principal llevó el título “Messi falla un penalti, luego marca dos más y hace historia: Argentina vence a Austria y se clasifica”. En una nota aparte, el periodista Oriani escribió: “Messi es imparable, con 18 goles y superando a Klose. Nadie más en el Mundial se le compara”.

Argentina, con seis puntos y clasificada a los 16avos de final, cerrará la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio ante Jordania en el Dallas Stadium.

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