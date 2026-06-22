La calculadora de Argentina para el cruce de 16avos de final del Mundial: cuál puede ser el rival entre España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

Argentina ya se clasificó a 16avos de final (Foto: Reuters/Issei Kato)

La selección argentina selló su pasaje a los 16avos de final y, en las próximas horas, podría ratificar su condición de líder. En ese contexto, las cuentas empiezan a enfocarse en un cruce que se desarrollaría el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo del Grupo H (España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde).

Tras las dos victorias en el inicio del torneo, Argentina debe esperar por el resultado de esta noche de Jordania ante Argelia que podría confirmar además su liderazgo de manera anticipada. Si los asiáticos no ganan, la Albiceleste se asegurarán quedar en lo más alto. En caso de una victoria jordana, la última fecha será vital aunque a los de Scaloni les alcanzará con un empate para asegurarse la punta del Grupo J.

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En tal caso, si clasifica como líder enfrentará al escolta del H en Miami. Si queda en la segunda posición por un traspié ante Jordania, Argentina jugará el jueves 2 de julio en Los Angeles contra el puntero del H.

Actualmente, el Grupo H está abierto. España lidera con cuatro unidades y un +4 en la diferencia de gol tras empatar 0-0 ante Cabo Verde y golear a Arabia Saudita 4-0. Detrás aparece Uruguay con 2 unidades tras las igualdades 1-1 con los árabes y 2-2 ante los africanos: suman 3 goles a favor que los coloca por delante del resto.

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La tercera posición tiene a los caboverdianos también con 2 puntos, pero figuran detrás de los sudamericanos porque cuentan con 2 goles tras sus dos empates en el estreno. En el fondo está Arabia Saudita con 1 punto, producto de la igualdad con los uruguayos (1-1), pero ostentan una peor diferencia de gol a raíz de los cuatro tantos recibidos en la segunda jornada ante los europeos.

Cuando dos o más selecciones de un mismo grupo terminan con los mismos puntos, la FIFA aplica criterios en cascada para separarlas. Primero se mira qué pasó entre esos equipos empatados: el resultado de los partidos entre sí. En caso de permanecer el empate, se amplía la mirada a todos los partidos del grupo: diferencia de goles general, goles marcados en total y, como penúltimo recurso, el fair play (las tarjetas recibidas suman o restan puntos: amarilla descuenta 1, roja directa descuenta 4, y así). Si nada de eso resuelve el desempate, entra el ranking FIFA: gana el puesto la selección mejor ubicada en la clasificación mundial más reciente, y si hay más ediciones anteriores disponibles, se van consultando hasta encontrar una diferencia. Ese listado tiene ordenados a España (2°), Uruguay (16°), Arabia Saudita (61°) y Cabo Verde (67°).

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Hasta el momento, México, Estados Unidos, Alemania y Argentina son los equipos que ya aseguraron el pase a 16avos de final cuando todavía resta una fecha de acción. Antes del cruce de playoff, la Selección disputará la última fecha del Grupo J contra Jordania el sábado 27 de junio desde las 23 horas (de Argentina) en el Dallas Stadium.

El camino rumbo a una hipotética final marca que, en caso de avanzar a los 16avos de final, se topará en octavos ante el ganador de un cruce que emparejará a los escoltas del Grupo D (Australia o Paraguay) y G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).

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Más adelante en el cuadro aparecen los cuartos de final en el horizonte por ese lado de la llave: el rival podría ser los punteros del Grupo B (Canadá o Suiza) o del K (Colombia, Congo, Portugal o Uzbekistán); o alguno de los ocho mejores terceros que se clasifiquen a los 16avos de final y se crucen contra estos líderes.

LA CALCULADORA DE ARGENTINA EN 16AVOS DE FINAL SI CLASIFICA COMO LÍDER

• VS. ESPAÑA: si Uruguay le gana a los españoles y empatan Cabo Verde-Arabia Saudita

• VS. URUGUAY: si iguala con España y empatan Cabo Verde-Arabia Saudita

• VS. CABO VERDE: si España vence a Uruguay y Cabo Verde empata o le gana a Arabia Saudita

• VS. ARABIA SAUDITA: si supera a Cabo Verde y Uruguay no vence a España

LAS TABLAS DE POSICIONES

EL DESEMPATE EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTOS

Si dos o más selecciones del mismo grupo tuvieran los mismos puntos tras completar la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado, para determinar su posición:

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1.er paso:

a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

2.o paso:

Si, tras aplicar los anteriores criterios a) a c), las selecciones siguen igualadas, para determinar su posición definitiva se aplicarán los criterios a) a c) a los partidos en los que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes. Si no se puede llegar a una decisión por este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios

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d) a f) a los dos o más equipos que sigan igualados a puntos:

d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo;

e) más goles marcados en todos los partidos de grupo;

f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico)

según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas:

- tarjetas amarillas: 1 punto menos

- tarjetas rojas (tras doble amonestación): 3 puntos menos

- tarjeta roja directa: 4 puntos menos

- tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos

Formato de la competición

Se aplicará a cada jugador o miembro del cuerpo técnico una sola de las deducciones mencionadas por partido. La selección que tenga más puntos obtendrá el puesto más alto en la clasificación. Por lo que respecta al segundo paso, todas las selecciones afectadas se posicionarán mediante la aplicación por orden de los criterios d) a f). Si una de las selecciones tuviera derecho a ocupar una posición superior o inferior de conformidad con un criterio, pero no fuera posible determinar el posicionamiento de todas las selecciones según ese mismo criterio, el orden de las dos o tres selecciones restantes se determinará de conformidad con el siguiente criterio y así sucesivamente. En cualquier caso, el segundo paso no se volverá a aplicar desde el principio para las dos o tres selecciones restantes después de que se haya aplicado un criterio.

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3. er paso: Si no se puede llegar a una decisión siguiendo los procedimientos del primer y el segundo paso, se aplicarán los siguientes criterios:

g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA

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h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.