Rafael Cardozo se pronuncia tras embarazo de Carol Reali: “Nosotros no hablamos de tener un hijo”

El brasilero se mostró incómodo con que lo vinculen con la influencer desde que terminó su relación hace más de 3 años | Willax

Rafael Cardozo expresó su sorpresa ante el embarazo de Carol Reali y pidió dejar de relacionarlo con la vida personal de su expareja, una situación que, según relató, ha generado numerosos comentarios y críticas en su entorno desde que terminó la relación hace más de tres años.

Durante una reciente aparición en el programa ‘Amor y fuego’, Cardozo, conocido por su trayectoria en la televisión peruana, abordó directamente las muestras de incomodidad que le provoca el constante vínculo mediático con Carol Reali, también llamada ‘Cachaza’.

“La gente me está molestando y todos me escriben, me critican, me dicen: ‘Ya ves, encontró un hombre de verdad’. Yo ni me meto, es una relación de dos; imagínate a un ex opinando. Que sea feliz en su vida y con su pareja”, afirmó el brasileño, marcando un límite sobre su participación en la vida actual de la influencer.

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El presentador Rafael Cardozo, en una entrevista, se pronuncia sobre el embarazo de Carol Reali, con una imagen de la pareja en segundo plano.

A lo largo de la entrevista, Cardozo subrayó que en los doce años de relación con Reali nunca discutieron el tema de la paternidad. “Nosotros no hablamos de tener un hijo, pero seguro que lo habrá hablado con él, lo estaban buscando. ¿Qué puedo decir? Feliz por ella, por su familia... Cachaza es una excelente persona”, comentó, dejando en claro que la decisión de formar una familia no fue parte de sus planes comunes.

La insistencia del público y los medios en atribuirle responsabilidades en la vida de su expareja ha generado cierto cansancio en Cardozo. “Lo que más me impresionó es que toda la gente me critica. Todo lo que le pasa es culpa mía: terminamos por culpa mía, ella encontró a otro hombre por culpa mía, ahora se embarazó y va a ser por culpa mía”, manifestó.

Pidió que se reconozca la independencia y el derecho de cada uno a construir su propio camino: “Ya no tengo nada que ver con ella hace tres años. No somos amigos, no creo en la amistad de los ex. No quiero tener nada en su vida”, sostuvo visiblemente incómodo.

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Rafael Cardozo reacciona en una toma individual, mientras que junto a Carol Reali, la pareja comparte el anuncio de su embarazo con ecografías.

En el cierre de sus declaraciones, el modelo brasileño compartió que su búsqueda personal apunta a encontrar estabilidad y una pareja con la que pueda formalizar un compromiso. “Estoy haciendo las cosas con calma y bien hechas. Si esto (de casarse) no ha pasado hasta el momento, ya teniendo 42 años, es simplemente porque aún no ha llegado la persona correcta”, concluyó, evidenciando la distancia entre su presente y su pasado con Carol Reali.

El anuncio de embarazo de Carol Reali

Carol Reali, figura reconocida del entretenimiento en Perú y originaria de Brasil, comunicó a través de sus redes sociales que espera un hijo junto a su pareja, el actor y modelo brasileño André Bankoff. La noticia se difundió luego de que la pareja oficializara su compromiso en septiembre de 2025, consolidando una relación iniciada tras el final del vínculo entre Reali y Cardozo.

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La influencer utilizó su cuenta de Instagram para compartir el anuncio: “Hay momentos que cambian la vida para siempre. Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé”, escribió, recibiendo una amplia respuesta de seguidores y personalidades del espectáculo local. André Bankoff replicó el mensaje en sus propias redes, sumando: “La noticia más linda de nuestra vida”.

Carol Reali, 'Cachaza', anunció en Instagram que está embarazada de su pareja André Bankoff.

Carol Reali describió este embarazo como la realización de un anhelo personal largamente esperado. “Siempre soñé con este momento: formar una familia y construir un hogar lleno de amor junto a la persona correcta. Hoy sé que esta historia se escribió exactamente como debía ser“, publicó, reflejando la importancia del momento para ambos.

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Hasta el momento, la pareja ha decidido no revelar el sexo del bebé ni el tiempo de gestación, detalles que han mantenido la expectativa entre sus seguidores.