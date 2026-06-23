Balacera en playa Agua Dulce deja tres parqueadores heridos en Chorrillos: sicarios en moto abrieron fuego durante la madrugada

Esta madrugada, un ataque a balazos generó alarma en la playa Agua Dulce, en el distrito de Chorrillos, cuando tres trabajadores que se desempeñaban como parqueadores fueron interceptados por sujetos armados. El hecho ocurrió en una zona peatonal aledaña a la avenida principal del circuito de playas, un punto que suele registrar alta afluencia incluso en horas de la noche.
De acuerdo con reportes difundidos por Exitosa Noticias y América Noticias, los atacantes llegaron a bordo de una motocicleta lineal y abrieron fuego de manera directa contra las víctimas, sin mediar palabra. En la escena del crimen se encontraron al menos ocho casquillos de bala, lo que da cuenta de la intensidad del ataque y la rapidez con la que se ejecutó.
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El incidente ocurrió en medio de personas que se encontraban compartiendo alimentos y bebidas en la playa, lo que generó momentos de pánico y confusión. Las autoridades policiales acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes, mientras se recogían evidencias y se revisaban las cámaras de seguridad municipales.
Balacera desató pánico en Agua Dulce
Según información policial y testimonios recogidos en el lugar, el ataque se produjo durante la madrugada cuando las tres víctimas se encontraban en las inmediaciones del estacionamiento de la playa Agua Dulce. Los agresores, que se movilizaban en una moto lineal, se habrían detenido frente a los trabajadores y uno de ellos descendió del vehículo para dispararles a corta distancia.
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Tras la ráfaga de disparos, los atacantes huyeron rápidamente del lugar, mientras las víctimas intentaban ponerse a salvo corriendo hacia diferentes direcciones. En su escape, uno de ellos logró saltar un muro divisorio entre la playa y la zona peatonal, lo que provocó que sufriera una fractura en el tobillo.
En la vereda quedaron restos de alimentos, bebidas y rastros de sangre, lo que evidencia la desesperación del momento. Vecinos y comerciantes señalaron que, aunque la zona suele ser concurrida por personas que acuden a relajarse, es la primera vez que se registra un hecho de esta magnitud en el área.
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Identifican a los tres parqueadores atacados a balazos en playa Agua Dulce
Las víctimas, de acuerdo con información preliminar, se dedicarían al servicio de parqueo de vehículos en la avenida. Fueron identificadas como Carlos Jesús Coria Apaucar, Leonardo Guillén Zavala y Alejandro Herrera.
En el caso de Coria Apaucar, se informó que una bala le habría rozado a la altura de la nuca. Desde el Hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores, también se indicó que uno de los heridos presenta una herida de bala a la altura del cuello, mientras que los otros dos hombres evitaron impactos directos, pero resultaron lesionados durante la huida.
Siempre según testigos citados en los reportes, Guillén Zavala saltó el muro que divide la playa y la zona peatonal; esa maniobra le habría provocado una fractura en el tobillo. Herrera, por su parte, también sufrió una lesión al escapar: se fracturó el pie derecho cuando intentaba ponerse a salvo corriendo.
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Los tres fueron trasladados de emergencia al Hospital Casimiro Ulloa para recibir atención médica inmediata, mientras en la zona del ataque se iniciaban las labores de criminalística.
Policía no descarta que balacera esté ligada a cobro de cupos
La Policía Nacional no descartó que el ataque esté vinculado a un presunto cobro de cupos. En esa línea, las investigaciones preliminares difundidas por América Noticias apuntan a un conflicto por el control del espacio de estacionamiento vehicular en los alrededores del balneario.
Comerciantes de la zona señalaron que el área de parqueo, cuya administración corresponde legalmente a la municipalidad, estaría bajo control informal de organizaciones rivales. Además, trabajadores independientes del sector sostuvieron que el atentado sería consecuencia de una pelea física ocurrida la mañana anterior entre los bandos que buscan monopolizar los cobros a conductores que llegan a la Costa Verde.
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En paralelo, la Policía acordonó la escena para las diligencias de peritaje. La zona cuenta con cámaras de seguridad de la municipalidad, que serán revisadas para identificar a los responsables y esclarecer cómo se ejecutó el ataque en uno de los puntos más concurridos del litoral limeño.
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