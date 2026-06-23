Universitario definió el futuro de José Rivera: el ‘Tunche’ se queda en el club tras polémicas.

Universitario de Deportes emitió un comunicado en el que confirmó la continuidad de José Rivera. El club ‘crema’ informó que el ‘Tunche’ permanecerá en la institución tras haber estado involucrado en diversas controversias, como el episodio en el que arrojó la camiseta al suelo y las denuncias de maltrato hacia su esposa expuestas por la hinchada.

“Sobre la situación de José Rivera, Universitario de Deportes informa lo siguiente: Frente a las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre el futuro de José Rivera en el club, confirmamos que es y seguirá siendo parte del proyecto deportivo de Universitario para el Torneo Clausura”, señala el comunicado difundido por la institución.

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La ‘U’ indicó que las diferencias se resolvieron y los hechos ocurridos durante el Torneo Apertura quedaron atrás. “Como ya lo señaló la administración en su momento, lo ocurrido en la fecha 15 del torneo Apertura, fue abordado internamente y quedó superado. El jugador sostuvo conversaciones con el plantel, el cuerpo técnico y el club, ratificando su compromiso con los objetivos institucionales y con el trabajo del equipo”, agrega el mensaje oficial.

El club ‘merengue’ concluyó el comunicado resaltando la actitud del ‘Tunche’ Rivera. “Hoy, todas las partes se encuentran enfocadas en mirar hacia adelante y en los retos deportivos que se afrontarán durante el semestre. Confiamos en José Rivera, en su profesionalismo y en el aporte que seguirá brindando al equipo”, finaliza el texto.

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José Rivera se queda en Universitario luego de polémicas.

Cronología del caso José Rivera

La polémica surgió cuando el ‘Tunche’ Rivera arrojó y pateó la camiseta de Universitario tras la derrota ante Atlético Grau. En ese momento, su comportamiento se interpretó como una reacción a la falta de minutos y la frustración acumulada.

La ‘U’ respondió abriendo un caso de indisciplina y sancionando al delantero, quien estuvo varios partidos fuera del equipo.

En ese contexto, el futbolista nacido en Tarapoto ofreció declaraciones en el programa de Jefferson Farfán, ‘Enfocados’, donde relató el difícil momento que atravesó debido a los ataques verbales de hinchas hacia su esposa, llegando incluso a temer por su seguridad.

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Rivera también señaló que sintió falta de respaldo institucional, al considerar que fue prácticamente forzado a jugar pese a la situación personal que enfrentaba.

El delantero de la 'U' se pronunció sobre el duro momento que vive luego de su error. (Enfocados)

Luego de esa entrevista, surgieron rumores sobre una posible salida del ‘Tunche’ a Alianza Lima o Sporting Cristal, e incluso se mencionó que había recibido una oferta y que buscaba dejar Ate.

Además, circularon versiones que apuntaban a que la ‘U’ no deseaba la continuidad de Rivera en el club tras sus actitudes y declaraciones polémicas. Incluso se mencionó la posibilidad de incluirlo en un intercambio con Cristal por Ian Wisdom.

Sin embargo, su representante desmintió esas versiones y ratificó la intención de continuar en Universitario. Lo mismo ocurrió desde el lado del vigente tricampeón. Finalmente, el club y el jugador acordaron seguir juntos para el Torneo Clausura.

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La drástica medida de Universitario sobre la posibilidad de intercambiar a José Rivera por Ian Wisdom con Sporting Cristal.

Los delanteros de Universitario

José Rivera será uno de los delanteros que Héctor Cúper tendrá a disposición en el Torneo Clausura, con el objetivo de revertir el mal primer semestre de Universitario. La llegada de Gianluca Lapadula refuerza el ataque ‘crema’, que contará con una de las ofensivas más sólidas de la temporada.

El equipo dispondrá de alternativas como Álex Valera, Gianluca Lapadula, Edison Flores, Lisandro Alzugaray y el propio ‘Tunche’ Rivera, todos ellos con perfiles y características diferentes para afrontar la Liga 1 bajo la conducción del técnico argentino.