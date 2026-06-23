Tragedia en VMT: padre que viajaba con su familia muere al chocar su auto con un tráiler

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida Pachacútec, en la cuadra 35 del distrito de Villa María del Triunfo, dejó como saldo la muerte de un padre de familia y tres personas heridas. De acuerdo con lo informado de Panamericana Noticias, el hecho se produjo cuando un automóvil, en el que viajaban cuatro integrantes de una familia, impactó contra la parte posterior de un tráiler detenido ante un semáforo en rojo.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el vehículo particular circulaba a alta velocidad y no realizó ninguna maniobra de frenado antes del choque. El conductor, identificado como el padre de la familia, falleció en el acto. Sus acompañantes —su esposa, su cuñada y una niña de once años— sufrieron heridas graves y fueron trasladadas a una clínica cercana.

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Padre pierde la vida en Villa María del Triunfo tras choque entre auto familiar y tráiler | Panamericana Noticias

Testigos señalaron que la violencia del impacto generó una fuerte congestión vehicular en la zona, ya que peritos de criminalística y personal del Ministerio Público acordonaron el área para las diligencias de ley y el levantamiento del cuerpo. Los bomberos participaron en las labores de rescate y lograron extraer a los tres sobrevivientes del interior del automóvil.

De acuerdo con información preliminar, las autoridades investigan las causas del accidente, entre ellas la posibilidad de que el conductor se haya quedado dormido, haya cometido una mala maniobra o haya sufrido una falla mecánica. El conductor del tráiler fue conducido a la comisaría de Villa María del Triunfo para rendir su manifestación, mientras la Policía revisa otras grabaciones de seguridad que podrían ayudar a esclarecer lo ocurrido.

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Fatal accidente en avenida Pachacútec, muere un hombre y su familia resulta herida| Panamericana Noticias

Otro accidente

En los últimos días, Lima registró diversos accidentes de tránsito que llamaron la atención pública. El 23 de junio, un automóvil terminó empotrado en el minimarket Point de una estación de servicio en la intersección de República de Panamá con Bolognesi, en el distrito de Barranco. El hecho no dejó heridos, aunque provocó daños materiales en el local y el vehículo.

Días antes, el 20 de junio, en el Cercado de Lima, dos taxis colisionaron en los jirones Zepita y Cañete, dejando tres mujeres heridas y un restaurante destruido. El taxi plomo, tras el impacto, ingresó al local vacío. Las pasajeras heridas fueron atendidas por los bomberos y trasladadas a una clínica.

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Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP), teléfono de emergencias: 105. La PNP atiende reportes de accidentes y coordina la llegada de unidades policiales para el control de la zona y la realización de las diligencias correspondientes.

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, teléfono de emergencias: 116. Los bomberos brindan auxilio inmediato, rescate de personas atrapadas en vehículos y atención básica de primeros auxilios.

Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), teléfono de emergencias: 106. El SAMU ofrece atención médica prehospitalaria y traslados de emergencia a centros de salud.

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): En caso de accidente, los heridos pueden acudir a cualquier centro de salud público o privado presentando el SOAT del vehículo involucrado. El seguro cubre la atención médica de todos los afectados, sin distinción de responsabilidad.