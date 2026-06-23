Kevin Díaz marca distancia con Mario Irivarren y promete fidelidad a Onelia Molina: “Obviamente”

Kevin Díaz aclara que le ofrece un amor fiel a Onelia Molina

Kevin Díaz dejó clara su postura ante los rumores que lo vinculaban con la relación que había entre Mario Irivarren y Onelia Molina. En una entrevista durante la campaña de lanzamiento de “Minions & Monstruos”, el modelo y deportista expresó abiertamente sus intenciones y reafirmó que su acercamiento con Molina surgió después del final de su relación con Irivarren.

“Yo cuando una persona tiene pareja, para mí esa persona no existe como tal. La veo como una amiga o como compañera de trabajo, como lo era en ese momento”, aseguró.

Kevin Díaz confiesa sus profundos sentimientos a Onelia Molina durante una transmisión en vivo de "Esto es Guerra", desatando euforia entre los seguidores del programa y confirmando un posible romance.

Durante el evento, Díaz comentó que su interés por Onelia Molina nació tras una etapa de mayor cercanía y conversación, una vez que ella quedó soltera. “Creo que después de que ella terminó su relación, como que tuvimos un poquito más de cercanía y pudimos de repente conversar un poco más, conocernos un poco más. Ahí me di cuenta de la excelente chica que es”, expresó.

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El modelo sostuvo que sus sentimientos hacia Molina se basan en el aprecio por su personalidad y valores familiares. “Tiene un corazón muy lindo, es muy noble y la forma en la que trata a su familia, me genera como que esa chispita en el corazón”, señaló Díaz, destacando atributos que, según él, fortalecen el vínculo que vienen construyendo.

En medio de la conversación, Díaz fue consultado sobre la posibilidad de concretar su relación con Onelia Molina. “Creo que todo se va a ir dando poco a poco, porque no puedo presionar a una persona. Si las cosas van fluyendo, creo que los planes de Dios son perfectos, así que nada”, respondió, mostrando una postura paciente y respetuosa frente al desarrollo de la relación.

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No se metió en la relación de Onelia y Mario

Frente a las preguntas sobre la relación con Irivarren y los rumores de un posible triángulo amoroso, Kevin Díaz fue enfático: “No, para nada. Yo cuando una persona tiene pareja, para mí esa persona ya es... no existe como tal. La veo como una amiga o, o como compañera de trabajo, como lo era en ese momento”, desestimando cualquier versión sobre haber intentado intervenir o influir cuando Molina estaba en pareja.

Kevin Díaz dice que no tiene problemas con Mario Irivarren.

Al referirse a la dinámica laboral y la amistad, Díaz aclaró que su vínculo con Molina se fortaleció con el tiempo, especialmente por la cercanía y el apoyo mutuo en el trabajo. “Ella siempre fue muy cercana a mí, fuimos muy buenos amigos. Cuando ella tenía la posibilidad de jalarme en su carro al trabajo, lo hacía”, relató, dejando en claro que la confianza se forjó en un contexto profesional y de camaradería.

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El chico reality participó en la campaña de lanzamiento de Minions & Monstruos, donde se presentó oficialmente el tren temático Minions & Monstruos en la Línea 1 del Metro de Lima.

Los Minions en la Linea 1 Metro de Lima.

“Estoy feliz de ser parte de esta promoción, porque es una película muy linda donde hay mucho aprendizaje. El 1 de julio va a estar disponible para todo el público”, comentó durante la entrevista.

La expectativa en Perú ha motivado una serie de iniciativas promocionales. El lunes 29 de junio se celebrará el Minion Day, una función especial donde los fans podrán ver la película antes del estreno oficial.

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Kevin Díaz y Majo con sabor fueron parte de una campaña por el lanzamiento de Minions & Monstruos, que llega a cines el 1 de julio.

Le promete fidelidad

Consultado por su estado sentimental y sus objetivos con Onelia Molina, Díaz reafirmó su compromiso con un amor honesto y fiel. “¿Tú sí le prometes fidelidad? Obviamente”, declaró el joven modelo a Infobae Perú, de manera directa y sin ambigüedades. Además, descartó completamente la posibilidad de verse envuelto en situaciones polémicas. “No, jamás. Eso jamás va a pasar”, afirmó cuando se le preguntó si alguna vez podrían verlo involucrado en escándalos de infidelidad.

El modelo también se refirió a la relación con Irivarren, asegurando que no existen rencillas ni intenciones de confrontación. Incluso, ante la pregunta sobre la posibilidad de enfrentarlo en un reality, Díaz respondió con naturalidad. “Sí, normal, ya lo hemos hecho antes”, dijo, restando importancia al asunto y remarcando su foco en el trabajo y el bienestar personal.

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Kevin Díaz confesó en vivo en Esto es Guerra que está enamorado de Onelia Molina tras su viaje a Cartagena, Colombia.