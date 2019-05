"Tenía una afectuosidad con las niñas que no era normal, intentaba besarlas. (…) En medio de un trabajo, acercaba a las niñas a la cara de él y les decía: "¿No me puede besar? ¿O es que le da miedo?". Algunas lo tomaban con temor, otras en tono de burla. Muchas no decían nada porque querían conservar su lugar en el equipo", dijo Rozo en entrevista con La W Radio.