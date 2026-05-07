Colombia

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

La concejala del Centro Democrático había sido amenazada días antes de su muerte, según confirmaron autoridades y organizaciones de derechos humanos. El crimen ocurrió cuando se desplazaba hacia La Victoria, en el norte del Valle

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Las autoridades confirmaron que Villada había recibido amenazas y figuraba en un panfleto anterior que incluía a varios líderes políticos locales - crédito X
Las autoridades confirmaron que Villada había recibido amenazas y figuraba en un panfleto anterior que incluía a varios líderes políticos locales - crédito X

Un nuevo hecho de violencia política sacudió al municipio de Obando, en el norte del Valle del Cauca, el jueves 7 de mayo. Mileidy Villada, presidenta del Concejo municipal y militante del Centro Democrático, fue asesinada a tiros por sujetos que viajaban en una motocicleta, mientras se encontraba en las afueras de un restaurante.

De acuerdo con las autoridades, la concejala había recibido amenazas recientes, después de que circulara en redes sociales un panfleto con nombres de varios líderes políticos, incluido el suyo.

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El crimen se produjo en las inmediaciones del barrio El Jardín, cuando Villada se dirigía hacia el municipio vecino de La Victoria. Los reportes preliminares indican que dos hombres a bordo de una motocicleta Honda NX la interceptaron y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Tras la agresión, los responsables escaparon en dirección a La Victoria, y se activó de inmediato un plan candado en toda la zona norte del departamento para intentar su captura.

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Amenazas previas y alerta de organizaciones de derechos humanos

Indepaz y la Defensoría señalaron que persisten los factores de riesgo debido a la respuesta institucional fragmentada a las amenazas previas - crédito X
Indepaz y la Defensoría señalaron que persisten los factores de riesgo debido a la respuesta institucional fragmentada a las amenazas previas - crédito X

La Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 013/25, en la que señalaba riesgos persistentes para líderes sociales y políticos en Obando, debido a la presencia de grupos armados que imponen normas ilegales y amenazan la integridad de la población.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó que en días previos a su asesinato, Villada figuraba en un panfleto anónimo que advertía ataques contra dirigentes locales. Según la Defensoría, la respuesta institucional a estas alertas fue parcial y desarticulada, y persisten los factores de riesgo vinculados a estructuras criminales.

Reacción del partido y del entorno político

El asesinato de Mileidy Villada generó una ola de reacciones en el ámbito político nacional. El Centro Democrático lamentó la muerte de su militante y expresó:

“Con profundo dolor rechazamos el cobarde asesinato de nuestra concejal y presidenta del Concejo Municipal de Obando, Valle, Mileidy Villada. A solo 25 días de las elecciones, nuevamente nuestro partido es golpeado por la violencia que hoy azota a Colombia y sigue acabando con la vida de líderes políticos y voces de oposición”.

La colectividad exigió celeridad en las investigaciones y garantías para quienes ejercen liderazgo político.

El partido Centro Democrático y otros líderes políticos exigieron celeridad en la investigación y medidas urgentes de protección - crédito X
El partido Centro Democrático y otros líderes políticos exigieron celeridad en la investigación y medidas urgentes de protección - crédito X

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella también manifestó su rechazo, subrayando la gravedad de la situación de seguridad en el suroccidente colombiano: “Los violentos se hicieron dueños de la región ante la inacción y el silencio de los gobernantes que deberían combatirlos. Vallecaucanos: Unidos pondremos fin a este infierno”.

La senadora María Fernanda Cabal hizo lo propio en sus redes: “Dolorosa noticia. Causa rabia e importancia que los criminales hagan lo que les da la gana mientras Petro y Cepeda defienden la ‘paz total’ Dios le dé fortaleza a la familia Mileidy Villada en estos momentos tan difíciles”.

Contexto de violencia contra líderes políticos en el Valle del Cauca

El crimen de Villada revive la preocupación por la seguridad de los funcionarios públicos en la región. En 2023 y 2024, dos concejales del municipio de Tuluá también fueron asesinados: Eliécid Ávila, víctima de un atentado el 31 de diciembre de 2023, y Carlos Arturo Londoño, vicepresidente del Concejo local, el 19 de abril de 2024.

El asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, expone la escalada de violencia política en el norte del Valle del Cauca - crédito X
El asesinato de Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, expone la escalada de violencia política en el norte del Valle del Cauca - crédito X

Las investigaciones de la Policía atribuyen estos homicidios a la banda criminal conocida como La Inmaculada o La Oficina de Tuluá, dirigida por alias Pipe Tuluá y Carlitos Way, que según las autoridades, continúa coordinando delitos desde la cárcel.

En el ataque que costó la vida a Londoño, los agresores también acabaron con la vida de Clarivet Ocampo, funcionaria local, en un operativo similar al ocurrido en Obando: los sicarios se movilizaban en motocicleta y actuaron en las inmediaciones de un evento público.

El comando de la Policía del Valle confirmó que tras el homicidio de Mileidy Villada, se desplegó un operativo en toda la región para dar con los responsables. La institución advirtió que se adelantan labores de búsqueda y verificación de información,

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre posibles móviles o hipótesis del caso, pero recalcan el antecedente de amenazas previas.

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