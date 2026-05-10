Yina Calderón no pudo aparecer en ‘La mesa caliente’ por un disfraz que causó polémica: “Ya estaba lista”

Yina Calderón no pudo aparecer en 'La mesa caliente' por la polémica que generó uno de sus más recientes disfraces - crédito @yinacalderontv/IG

Yina Calderón se transformó en una de las sensaciones de La Mesa Caliente, el programa de Telemundo en el que se hace seguimiento y análisis a lo que sucede dentro de La casa de los famosos 6.

La DJ no ha tenido problemas en su tiempo como panelista en usar todo tipo de disfraces temáticos en cada aparición en el formato, para personificar sus comentarios —a menudo mordaces— hacia los habitantes del reality show de la cadena norteamericana.

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Ya desde su primera aparición dio de qué hablar, marcando la pauta al aparecer vestida íntegramente de diabla en látex rojo, una elección estética con la que buscaba reafirmar su rol como la analista más controversial y directa del panel, sin temor a generar fricciones con sus compañeras o la audiencia.

Yina Calderón fue entrevistada por la presentadora Laura Bozzo y hasta se disfrazó como ella, provocando sorpresa en la peruana - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

En emisiones posteriores eligió disfraces como el de la Chimoltrufia, personaje recordado por sus apariciones en los sketches de Chespirito, de mueble para hacer referencia a los participantes que no aportaban contenido, y en una oportunidad hasta se disfrazó de la reconocida presentadora Laura Bozzo, recordada por su trabajo en Laura en América. Sin embargo, hubo uno que ni siquiera los productores de Telemundo pudieron aguantar.

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Para la emisión del jueves 7 de mayo, Yina Calderón no apareció en La mesa caliente, hecho que causó sorpresa entre los televidentes. Sin embargo, la huilense no tardó en pronunciarse al respecto, explicando que tenía planeado lucir un nuevo disfraz que la cadena consideró inadecuado, por lo que le dieron la instrucción de no salir ante cámaras, decisión que acató.

Según explicó Yina, tenía la intención de realizar una caracterización de la participante Celinee Santos, ganadora del concurso Miss Universo República Dominicana 2024 que terminó en el Top 30 de la edición de Miss Universo celebrada ese mismo año.

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Debido a que la caribeña es de tez morena, Yina intentó utilizar maquillaje para sombrear su rostro, una acción que los ejecutivos consideraron riesgosa por las posibles interpretaciones de tinte racial en el mercado estadounidense.

Yina Calderón intentó caracterizar a Celinee Santos en 'La mesa caliente' y sombreó su rostro, pero la cadena le prohibió aparecer en pantalla por las connotaciones raciales que podría tener su aparición - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Yina aclaró en sus historias de Instagram que no tuvo intención de ofender y que su caracterización respondía únicamente a la diferencia de tono de piel entre ella y el personaje. Eso sí, reconoció que comprendía la decisión del canal, motivo por el que acató la decisión de Telemundo y no participó en el programa ese día.

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“No pude salir hoy en el segmento de La mesa caliente, me anunciaron, ya estaba lista, pero hoy iba a personificar a Celinee Santos, como lo hice hace dos días con Stefano, pero se me avisó ya a punto de entrar al aire que para la gente de Estados Unidos esto puede ser una ofensa que yo me pintase la piel oscura, la gente de raza negra como que lo puede malinterpretar, entonces es mejor no hacerlo”, compartió la panelista de La casa de los famosos 6.

La también empresaria quiso aclarar que no se pintó la cara con “ganas de ofender” ni a la comunidad afroamericana ni a la propia Celinee. “Simplemente ella es más oscurita que yo. Eso es cuando haces un personaje y tú eres blanco y te ponen a hacer un personaje de raza negra pues te pintas un poco el rostro, pero puede ser tomado mal en los Estados Unidos, lo cual lo entiendo”, expresó.

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Yina Calderón contó por qué decidió revelar anticipadamente el embarazo de Lina Tejeiro

La huilense también dio sus motivaciones para anunciar antes que la actriz que esta se encontraba embarazada - crédito @yinacalderontv/Instagram

Tras la confirmación oficial, Yina explicó en sus redes sociales por qué difundió la información antes que la propia actriz, durante una transmisión en vivo: “¿Por qué contaste lo de Lina Tejeiro? Porque yo soy chismosa, ¿por qué más? Por chismosa, sapa, metida, lambona, soy experta en enterarme primero que todos ustedes, de todo, entonces pues yo como soy sapa, metida, chismosa...”, comentó. “Como yo soy metida yo dije ‘¿Les cuento el chisme?’ y dijeron ‘Sí’. Eso fue hace meses y les conté“.

Además, aseguró tener conocimiento de la identidad del progenitor del bebé de Tejeiro, aunque manifestó que no lo revelará:“Y como he decidido cambiar, no voy a volver a contar chismes, ni dañar embarazos, ni sorpresas porque siento que debo cambiar, amigas. No me vuelvo a tirar la sorpresa de nadie”, dijo, apuntando medio en broma medio en serio que “yo quiero dejar el chisme pero el chisme no me deja a mí”.

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