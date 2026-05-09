América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

El clásico de rojos será clave en el cierre del sábado de los playoffs de la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre “Diablos Rojos” y “Cardenales”.

Desde el regreso de la “Mechita” a la primera división del fútbol colombiano, se jugaron 41 partidos entre sí, con un balance de 17 victorias para el “León”, 12 para los vallecaucanos y 11 empates.