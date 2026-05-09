América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre “Diablos Rojos” y “Cardenales”.
Desde el regreso de la “Mechita” a la primera división del fútbol colombiano, se jugaron 41 partidos entre sí, con un balance de 17 victorias para el “León”, 12 para los vallecaucanos y 11 empates.
Minuto 95: finaliza el partido.
Convocados del América de Cali para el duelo ante Santa Fe
Arqueros
1.Jean Fernandes
12.Jorge Soto
Defensores
2. Marlon Torres
4. Andrés Mosquera Guardia
22. Nicolás Hernández
24. Cristian Tovar
28. Luis Mina
30. Omar Bertel
Volantes
5. Josen Escobar
6.José Cavadia
23. Carlos Sierra
19. Rafael Carrascal
25. Joel Romero
Delanteros
7. Jhon Murillo
9. Daniel Valencia
17. Jan Lucumí
19. Tilman Palacios
21. Tomás Ángel
20. Adrián Ramos
35. Kevin Angulo
Clásico de rojos en San Fernando para los playoffs de la Liga BetPlay
El partido se jugará el 9 de mayo de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será el bolivarense Carlos Ortega, y en el VAR estará acompañado por el antioqueño Mauricio Pérez.
El 6 de mayo de 2026, América de Cali venció por 2-0 al Alianza Atlético de Perú en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 4 de la Copa Sudamericana.
Los goles de los “Diablos Rojos” fueron del venezolano Jhon Murillo y de Tomás Ángel de tiro penal.
Independiente Santa Fe también jugó en la semana a nivel continental, pero en la Copa Libertadores. El 6 de mayo de 2026 empató a un gol ante Corinthians de Brasil en el estadio El Campín de Bogotá.
La anotación para el “León” llegó gracias a Hugo Rodallega al 55 de partido, pero Gustavo Henrique al 90+3 empató para el cuadro de São Paulo.
En el ámbito de la liga local, Santa Fe venció por 3-1 a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, el 3 de mayo de 2026, con los goles de Hugo Rodallega, Emmanuel Olivera y Nahuel Bustos.
Por su parte, América de Cali derrotó al Deportivo Pereira en el Pascual Guerrero con el gol de Adrián Ramos.