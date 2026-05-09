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América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

El clásico de rojos se jugará en la capital del Valle del Cauca, reeditando un duelo intenso y parejo en los últimos partidos

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Con gol de Daniel Valencia, los "Diablos rojos" derrotaron al equipo de Pablo Repetto-crédito @AmericadeCali/X
El clásico de rojos será clave en el cierre del sábado de los playoffs de la Liga BetPlay-crédito @AmericadeCali/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre “Diablos Rojos” y “Cardenales”.

Desde el regreso de la “Mechita” a la primera división del fútbol colombiano, se jugaron 41 partidos entre sí, con un balance de 17 victorias para el “León”, 12 para los vallecaucanos y 11 empates.

13:36 hsHoy

Independiente Santa Fe empató 1-1 ante Corinthians por Copa Libertadores

Los dirigidos por Pablo Repetto dejaron escapar un triunfo que obtenían hasta el minuto 90+3 en condición de local

Hugo Rodallega anotó el gol para Santa Fe en el empate ante Corinthians - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Hugo Rodallega anotó el gol para Santa Fe en el empate ante Corinthians - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Minuto 95: finaliza el partido.

Leer la nota completa
13:12 hsHoy

Convocados del América de Cali para el duelo ante Santa Fe

Los jugadores que tendrá David González a su disposición para el duelo ante Santa Fe-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali
Los jugadores que tendrá David González a su disposición para el duelo ante Santa Fe-crédito Jefatura de Prensa del América de Cali

Arqueros

1.Jean Fernandes

12.Jorge Soto

Defensores

2. Marlon Torres

4. Andrés Mosquera Guardia

22. Nicolás Hernández

24. Cristian Tovar

28. Luis Mina

30. Omar Bertel

Volantes

5. Josen Escobar

6.José Cavadia

23. Carlos Sierra

19. Rafael Carrascal

25. Joel Romero

Delanteros

7. Jhon Murillo

9. Daniel Valencia

17. Jan Lucumí

19. Tilman Palacios

21. Tomás Ángel

20. Adrián Ramos

35. Kevin Angulo

12:01 hsHoy

Clásico de rojos en San Fernando para los playoffs de la Liga BetPlay

Con gol de Daniel Valencia, los "Diablos rojos" derrotaron al equipo de Pablo Repetto-crédito @AmericadeCali/X
Santa Fe viene de jugar en la Copa Libertadores, y América de Cali en la Copa Sudamericana, con resultados opuestos-crédito @AmericadeCali/X

El partido se jugará el 9 de mayo de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el bolivarense Carlos Ortega, y en el VAR estará acompañado por el antioqueño Mauricio Pérez.

El 6 de mayo de 2026, América de Cali venció por 2-0 al Alianza Atlético de Perú en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 4 de la Copa Sudamericana.

Los goles de los “Diablos Rojos” fueron del venezolano Jhon Murillo y de Tomás Ángel de tiro penal.

Independiente Santa Fe también jugó en la semana a nivel continental, pero en la Copa Libertadores. El 6 de mayo de 2026 empató a un gol ante Corinthians de Brasil en el estadio El Campín de Bogotá.

La anotación para el “León” llegó gracias a Hugo Rodallega al 55 de partido, pero Gustavo Henrique al 90+3 empató para el cuadro de São Paulo.

En el ámbito de la liga local, Santa Fe venció por 3-1 a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín, el 3 de mayo de 2026, con los goles de Hugo Rodallega, Emmanuel Olivera y Nahuel Bustos.

Por su parte, América de Cali derrotó al Deportivo Pereira en el Pascual Guerrero con el gol de Adrián Ramos.

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