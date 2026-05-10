Turista murió al ser atropellada por un taxi en Santa Marta: venía saliendo de la playa

Imagen de referencia - El siniestro vial se presentó en el sector de Belo Horizonte - crédito Colprensa/Captura de Pantalla redes sociales

Lo que inicialmente era un paseo de amigos terminó en tragedia. Una joven turista bogotana de 18 años murió al ser atropellada por un taxi en la Troncal del Caribe de la ciudad de Santa Marta (norte de Colombia).

Así mismo, otra mujer resultó gravemente herida en el accidente ocurrido en una de las zonas más transitadas de este corredor vial.

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Según las versiones preliminares de las autoridades, el hecho se presentó en el sector de Bello Horizonte cuando las dos mujeres intentaban cruzar la vía y, de repente, fueron embestidas por un vehículo tipo taxi de placas NGN-498.

Una de ellas falleció en el lugar a causa de las heridas. La otra, de 25 años, fue trasladada inconsciente a una clínica local, donde permanece bajo pronóstico reservado, de acuerdo con los reportes de las autoridades citados por medios locales como Hoy Diario de Magdalena y Seguimiento.co.

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Las autoridades de Santa Marta investigan las causas del siniestro, donde la velocidad y la escasa visibilidad nocturna son factores en análisis - crédito Captura de Pantalla Hoy Diario de Magdalena/Facebook

Identificación de las víctimas

La fallecida fue identificada como Dilarin Juliana Santos, nacida en La Mesa, en el departamento de Cundinamarca que, de acuerdo con testimonios familiares a El Espectador, trabajaba en una cadena de restaurantes en Bogotá.

Se encontraba en Santa Marta desde hacía dos meses para vacacionar y contemplaba establecerse en la ciudad samaria, según contaron los allegados de la joven al diario mencionado.

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Entre tanto, la mujer herida es Andreina Cuete, también mencionada como Andreina Paola Escorcia Guette de 25 años, residente en Gaira (Magdalena).

Ambas compartieron la jornada en compañía de amigos en la playa y, al caer la noche, decidieron cruzar solas la vía después de salir de una tienda comercial. Santos murió de manera instantánea por las lesiones sufridas. Cuete recibió atención de emergencia en la Clínica Bahía, donde fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo atención médica especializada.

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La mujer fallecida había viajado a Santa Marta por vacaciones y contemplaba radicarse en la ciudad - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Frente a las causas del siniestro vial, las autoridades de tránsito han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Personal de la Policía Metropolitana, funcionarios de la Secretaría de Movilidad de Santa Marta y equipos forenses recogieron pruebas técnicas en el lugar, incluidas grabaciones de cámaras y testimonios presenciales.

Se analizan factores como la velocidad del taxi, la escasa visibilidad nocturna y la ausencia de infraestructura para peatones en este tramo. El conductor permaneció en el lugar en estado de shock y fue vinculado formalmente al proceso investigativo.

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Algunos testigos del accidente detallaron a los medios locales que el taxista no habría logrado ver a las mujeres antes del impacto, debido a la escasa iluminación del sector.

El cuerpo de Dilarin Juliana Santos fue trasladado al Instituto de Medicina Legal tras la inspección de rigor. Las diligencias judiciales se mantienen en marcha para determinar las responsabilidades correspondientes, mientras que la familia de la joven espera el traslado del cuerpo a Bogotá para realizar los actos fúnebres correspondientes.

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Imagen de referencia - La falta de iluminación y pasos peatonales en la Troncal del Caribe es señalada como una de las causas recurrentes de accidentes graves - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

Preocupación de la comunidad

El accidente volvió a movilizar la preocupación de la comunidad sobre las condiciones en la Troncal del Caribe, una de las vías de mayor movilidad en el norte de Colombia.

Residentes y conductores han expresado en diferentes ocasiones su inconformidad ante la deficiente iluminación y la falta de pasos peatonales en el sector de Bello Horizonte (Santa Marta, Colombia).

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La combinación de velocidad, señalización insuficiente y carencias en la infraestructura ha alimentado el reclamo social por mayor seguridad vial. Las autoridades de Santa Marta han reconocido la urgencia de adoptar medidas para mejorar la protección de peatones en esta zona turística.

Imagen de Referencia - El caso ha renovado la exigencia de la comunidad y los visitantes por mejores medidas de seguridad vial en la Troncal del Caribe, incluyendo mayor iluminación y puentes peatonales - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

El fallecimiento de Dilarin Juliana Santos y la situación crítica de Andreina Paola Escorcia Guette han intensificado la alarma entre los residentes samarios, los cuales han presentado solicitudes formales para transformar la Troncal del Caribe en una vía más segura para la comunidad y los visitantes.

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Las demandas ciudadanas se centran en la construcción de un puente peatonal, mejor iluminación y nuevas acciones que contribuyan a reducir la frecuencia de accidentes y preservar la vida en este trayecto clave de la ciudad colombiana.