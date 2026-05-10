Colombia

Creadora de contenido se quejó de las personas que no ceden el puesto a mujeres embarazadas en Transmilenio

Compartió son sus seguidores las malas experiencias que ha soportado en el transporte público debido a su embarazo

Guardar
Google icon

La creciente polémica sobre la prioridad de las sillas azules en TransMilenio volvió a ocupar la atención pública después de que jennal_off, creadora de contenido en TikTok, relatara que, pese a su embarazo avanzado, ningún pasajero le cedió el asiento durante un recorrido de hora y media. Su testimonio avivó el debate acerca de la empatía y el cumplimiento de la normativa en el transporte público de Bogotá - crédito jennal_off / TikTok

La discusión sobre el uso de las sillas azules en Transmilenio ha cobrado fuerza en redes sociales, y a esto se ha sumado la creadora de contenido jennal_off tras relatar su experiencia durante un trayecto extenso en estado de embarazo avanzado.

La influencer detalló: “¿Por qué no les dan la silla a las embarazadas en el Transmilenio? Yo sé que no es obligación de nadie, pero para eso están las sillas azules, ¿cierto?”

PUBLICIDAD

El caso de jennal_off se viralizó cuando compartió que, a pesar de viajar desde la calle 127 hasta San Mateo, tras salir de una sesión de fotos de maternidad, nadie le ofreció asiento durante la hora y media de trayecto. “Yo estuve de pie. Y pues yo no soy de alegar, de: ‘Denme una silla’. Y tampoco dejo que Freddy o mi hermana digan: ‘Pidan una silla’. No, o sea, yo no soy jodona”, narró. Su testimonio refleja el sentir de muchas gestantes que, aunque las normas les dan prioridad, enfrentan la indiferencia de los pasajeros.

Mujer embarazada de perfil mirando por la ventana de un autobús en Bogotá; gotas de lluvia cubren el cristal, y otros pasajeros son visibles al fondo.
En redes sociales, usuarios dividieron opiniones entre la empatía y la obligación de ceder el puesto a personas vulnerables - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Normativa y derechos en el sistema de transporte

Las sillas azules dentro de TransMilenio están destinadas a personas con movilidad reducida, adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de siete años.

PUBLICIDAD

La Ley 1801 de 2016, en su artículo 146, establece que es un comportamiento contrario a la convivencia no respetar el sistema de asignación de estos asientos y no ceder el lugar a una persona vulnerable. La sanción ante esta conducta es una amonestación, que consiste en un llamado de atención, realizado por personal de la Policía, con fines preventivos y pedagógicos.

En la práctica, aunque la ley señala la preferencia, la decisión de ceder el asiento sigue dependiendo de la voluntad de los pasajeros. La discusión se intensificó a raíz del video de jennal_off, quien enfatizó: “La gente me veía la panza... me miraban y se hacían los dormidos”.

Experiencias y percepciones sobre la empatía en el transporte público

Durante su relato, la creadora de contenido recordó otro episodio similar. En esa ocasión, una mujer ocupaba una silla azul y, al ser solicitada por jennal_off, respondió: “¿Quién la manda a embarazarse?”. Para la influencer, este tipo de actitudes evidencian la falta de empatía hacia quienes requieren prioridad.

Vista interior de un autobús lleno de pasajeros en Bogotá. Una mujer embarazada sentada en primer plano mira hacia la ventana, revelando edificios y montañas.
Negarse a ceder un asiento preferencial en Transmilenio puede derivar en una amonestación preventiva por parte de la Policía - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo una vez, según contó, recibió el asiento por parte de una joven seguidora, aunque atribuyó el gesto al reconocimiento por su trabajo en redes: “Me dio el puesto porque me reconoció, más no porque esté en embarazo”. La conversación durante el trayecto giró en torno a los productos de Guapuras, marca con la que jennal_off está asociada, y no a su embarazo.

La protagonista concluye: “Si tú ves en Transmilenio una muchacha embarazada, parce, párese y dé el puesto. Yo sé que no está en su obligación, pero entiende que lleva una personita chuquitica en la barriga, porque la gente ve una embarazada y se hacen los dormidos”.

Reacciones encontradas en redes sociales

Las respuestas en redes sociales a la experiencia de jennal_off reflejan posiciones opuestas. Algunas personas recalcaron que la prioridad de las sillas azules está respaldada por la normativa y señalaron: “Es horrible tener que pedir la silla y que te la den con molestia, aun sabiendo que las sillas azules son prioritarias para este tipo de casos”. Otros, en cambio, cuestionaron la obligación moral de ceder el asiento. Entre los comentarios más críticos se encuentra: “Si tuvo para una sesión de fotos tienes para un Uber... no estamos contigo lo sentimos no es obligación ya dar la silla la verdad no”.

Una mujer embarazada se sostiene de un tubo en un bus TransMilenio lleno, con otras dos mujeres sentadas en sillas azules frente a ella; una duerme y la otra la mira.
Las sillas azules en TransMilenio están reservadas para embarazadas, adultos mayores y personas vulnerables, según la Ley 1801 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco faltaron voces que relativizaron la situación de las embarazadas, aludiendo a la equidad en el cansancio de los usuarios: “Mami, vienes de una sesión de fotos, la mayoría de gente viene de trabajaaaaar” o “Muchos venimos cansados del trabajo y pagando un pasaje como para estar dando sillas, lo siento”.

También hubo quienes llamaron a la empatía y recordaron la función original de estos asientos: “Sí, la gente se cansa y paga el pasaje etc. Pero, para eso son las sillas azules”.

Temas Relacionados

Silla de TransmilenioSilla azulMujer embarazadaCódigo de policíaTikTokColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

El duelo entre el segundo y el quinto en la tabla de posicion de la fase todos contra todos cerrará los partidos de ida en los cuartos de final del torneo colombiano en el primer semestre del 2026

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

Hombres armados incineraron tres vehículos en la vía Medellín - Costa Atlántica: en la zona se halló una bandera del ELN

El suceso obligó a detener el paso vehicular por un tramo estratégico para el comercio y el transporte de pasajeros en la vía entre Valdivia y Tarazá

Hombres armados incineraron tres vehículos en la vía Medellín - Costa Atlántica: en la zona se halló una bandera del ELN

Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Egan Bernal sigue tercero en la general y Paul Magnier ganó la tercera fracción de la carrera

Santiago Buitrago, que arrancó siendo el mejor colombiano en la competencia, tuvo que abandonar la competencia luego de la conmoción cerebral producto de una fuerte caída en la segunda etapa

Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Egan Bernal sigue tercero en la general y Paul Magnier ganó la tercera fracción de la carrera

Colombia campeón panamericano de futsal y jugará por primera vez en 80 años los Juegos Sordolímpicos de Invierno

La Tricolor superó a Argentina por diferencia de goles, luego de golear 24-4 a Uruguay en la última fecha de los Juegos Panamericanos para Sordos

Colombia campeón panamericano de futsal y jugará por primera vez en 80 años los Juegos Sordolímpicos de Invierno

Detienen a alias Templete, señalado por homicidios y atentados contra la fuerza pública en Caquetá

Tropas del Ejército Nacional realizaron la aprehensión de un presunto integrante de la estructura Rodrigo Cadete, vinculado a hechos violentos y ataques contra la fuerza pública en la región

Detienen a alias Templete, señalado por homicidios y atentados contra la fuerza pública en Caquetá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló que le ‘hackeraron’ su cuenta de Instagram antes de su encuentro con Álvaro Uribe: “¿Coincidencia?"

Westcol reveló que le ‘hackeraron’ su cuenta de Instagram antes de su encuentro con Álvaro Uribe: “¿Coincidencia?"

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Carmen Villalobos relató cómo el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se unió tras el ataque sufrido en Bogotá: “Somos una gran familia”

Simón Brand celebró el lanzamiento de su más reciente videoclip para una reconocida agrupación: “Una de mis bandas favoritas”

Natalia París recordó la muerte del padre de su hija y el acoso mediático que padeció: “Yo quería salir de mi casa y abajo estaban los periodistas”

Deportes

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

Once Caldas vs. Junior FC - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio Palogrande de Manizales

Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Egan Bernal sigue tercero en la general y Paul Magnier ganó la tercera fracción de la carrera

Colombia campeón panamericano de futsal y jugará por primera vez en 80 años los Juegos Sordolímpicos de Invierno

América de Cali no aprovechó la localía en los playoffs de la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1

Un rumor viral, una denuncia penal y un vestuario bajo presión: Washington Aguerre aclaró rumor en Independiente Medellín