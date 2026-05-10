Creadora de contenido se quejó de las personas que no ceden el puesto a mujeres embarazadas en Transmilenio

La creciente polémica sobre la prioridad de las sillas azules en TransMilenio volvió a ocupar la atención pública después de que jennal_off, creadora de contenido en TikTok, relatara que, pese a su embarazo avanzado, ningún pasajero le cedió el asiento durante un recorrido de hora y media. Su testimonio avivó el debate acerca de la empatía y el cumplimiento de la normativa en el transporte público de Bogotá - crédito jennal_off / TikTok

La discusión sobre el uso de las sillas azules en Transmilenio ha cobrado fuerza en redes sociales, y a esto se ha sumado la creadora de contenido jennal_off tras relatar su experiencia durante un trayecto extenso en estado de embarazo avanzado.

La influencer detalló: “¿Por qué no les dan la silla a las embarazadas en el Transmilenio? Yo sé que no es obligación de nadie, pero para eso están las sillas azules, ¿cierto?”

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El caso de jennal_off se viralizó cuando compartió que, a pesar de viajar desde la calle 127 hasta San Mateo, tras salir de una sesión de fotos de maternidad, nadie le ofreció asiento durante la hora y media de trayecto. “Yo estuve de pie. Y pues yo no soy de alegar, de: ‘Denme una silla’. Y tampoco dejo que Freddy o mi hermana digan: ‘Pidan una silla’. No, o sea, yo no soy jodona”, narró. Su testimonio refleja el sentir de muchas gestantes que, aunque las normas les dan prioridad, enfrentan la indiferencia de los pasajeros.

En redes sociales, usuarios dividieron opiniones entre la empatía y la obligación de ceder el puesto a personas vulnerables - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Normativa y derechos en el sistema de transporte

Las sillas azules dentro de TransMilenio están destinadas a personas con movilidad reducida, adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de siete años.

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La Ley 1801 de 2016, en su artículo 146, establece que es un comportamiento contrario a la convivencia no respetar el sistema de asignación de estos asientos y no ceder el lugar a una persona vulnerable. La sanción ante esta conducta es una amonestación, que consiste en un llamado de atención, realizado por personal de la Policía, con fines preventivos y pedagógicos.

En la práctica, aunque la ley señala la preferencia, la decisión de ceder el asiento sigue dependiendo de la voluntad de los pasajeros. La discusión se intensificó a raíz del video de jennal_off, quien enfatizó: “La gente me veía la panza... me miraban y se hacían los dormidos”.

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Experiencias y percepciones sobre la empatía en el transporte público

Durante su relato, la creadora de contenido recordó otro episodio similar. En esa ocasión, una mujer ocupaba una silla azul y, al ser solicitada por jennal_off, respondió: “¿Quién la manda a embarazarse?”. Para la influencer, este tipo de actitudes evidencian la falta de empatía hacia quienes requieren prioridad.

Negarse a ceder un asiento preferencial en Transmilenio puede derivar en una amonestación preventiva por parte de la Policía - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo una vez, según contó, recibió el asiento por parte de una joven seguidora, aunque atribuyó el gesto al reconocimiento por su trabajo en redes: “Me dio el puesto porque me reconoció, más no porque esté en embarazo”. La conversación durante el trayecto giró en torno a los productos de Guapuras, marca con la que jennal_off está asociada, y no a su embarazo.

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La protagonista concluye: “Si tú ves en Transmilenio una muchacha embarazada, parce, párese y dé el puesto. Yo sé que no está en su obligación, pero entiende que lleva una personita chuquitica en la barriga, porque la gente ve una embarazada y se hacen los dormidos”.

Reacciones encontradas en redes sociales

Las respuestas en redes sociales a la experiencia de jennal_off reflejan posiciones opuestas. Algunas personas recalcaron que la prioridad de las sillas azules está respaldada por la normativa y señalaron: “Es horrible tener que pedir la silla y que te la den con molestia, aun sabiendo que las sillas azules son prioritarias para este tipo de casos”. Otros, en cambio, cuestionaron la obligación moral de ceder el asiento. Entre los comentarios más críticos se encuentra: “Si tuvo para una sesión de fotos tienes para un Uber... no estamos contigo lo sentimos no es obligación ya dar la silla la verdad no”.

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Las sillas azules en TransMilenio están reservadas para embarazadas, adultos mayores y personas vulnerables, según la Ley 1801 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco faltaron voces que relativizaron la situación de las embarazadas, aludiendo a la equidad en el cansancio de los usuarios: “Mami, vienes de una sesión de fotos, la mayoría de gente viene de trabajaaaaar” o “Muchos venimos cansados del trabajo y pagando un pasaje como para estar dando sillas, lo siento”.

También hubo quienes llamaron a la empatía y recordaron la función original de estos asientos: “Sí, la gente se cansa y paga el pasaje etc. Pero, para eso son las sillas azules”.

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