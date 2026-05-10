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Simón Brand celebró el lanzamiento de su más reciente videoclip para una reconocida agrupación: “Una de mis bandas favoritas”

El director vallecaucano fue el responsable de crear un videoclip inspirado en las noches de insomnio producto de las giras por las carreteras de Estados Unidos

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El dúo canadiense Bob Moses confió en el talento visual de Simón Brand para reflejar su experiencia de insomnio en giras por Norteamérica en el videoclip de su más reciente sencillo - crédito @simonbrand_director/Instagram y Hunter Moreno/cortesía DMusicMarketing
El dúo canadiense Bob Moses confió en el talento visual de Simón Brand para reflejar su experiencia de insomnio en giras por Norteamérica en el videoclip de su más reciente sencillo - crédito @simonbrand_director/Instagram y Hunter Moreno/cortesía DMusicMarketing

El director colombiano Simón Brand aportó su visión como director al nuevo video de la agrupación canadiense de música electrónica, Bob Moses.

El realizador nació en Cali en 1970, reconocido por su larga relación sentimental con Claudia Bahamón que terminó en 2024, estuvo vinculardo a la creación de videoclips desde los 16 años. Su carrera se consolidó en Estados Unidos, país al que llegó gracias a una beca que le permitió perfeccionar su oficio y fundar la productora Kree8. Desde allí trabajó con figuras como Estados Alterados, Shakira, Juanes, Chayanne, Sebastián Yatra, Grupo Frontera y Enrique Iglesias, además de dirigir campañas publicitarias para distintas marcas de alcance mundial.

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Con esas credenciales, el dúo canadiense conformado por Tom Howie y Jimmy Vallance le encargó a Brand la dirección del videoclip de Leave like this, su más reciente sencillo. En el audiovisual, Brand ideó un acompañamiento visual que tomó inspiración del insomnio con el que lidiaban Howie y Vallance durante sus giras por carretera en Norteamérica.

Leave Like This comenzó en el autobús de gira una noche. No podía dormir, y tirado allí conseguí esta línea: ‘Vierte tu veneno de los labios pintados. No quiero que te vayas así’. Todavía no sé qué inspiró inicialmente esa letra en medio de la noche. ¡No puedo recordar ninguna pelea especialmente épica!“, relató Howie en la cuenta oficial de Bob Moses en Instagram.

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El propio Brand celebró la noticia en sus redes sociales, expresando su admiración por el dúo. “Tuve que trabajar con una de mis bandas favoritas, Bob Moses, en este vídeo. Gracias a la increíble tripulación que trabajó en LA y Medellín para hacer que esto suceda”, escribió en su cuenta de Instagram.

La pieza audiovisual busca reflejar la tensión emocional del tema, evitando los recursos habituales del género y apostando por una atmósfera donde la luz y la sombra refuerzan el dramatismo de la música.

Simón Brand fue el elegido para dirigir el documental de James Rodríguez

La producción dirigida por Simón Brand revisa desde los inicios del '10' en Envigado hasta sus logros con la Selección Colombia y clubes europeos, incluyendo testimonios de destacados referentes del fútbol mundial - crédito Netflix

A pocos días del inicio del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, Netflix lanzó el tráiler oficial de la miniserie documental JAMES, que se estrenará en la plataforma de streaming el próximo 21 de mayo.

Esta producción ofrece un acceso sin precedentes al universo personal y profesional del ‘10′ y capitán de la Selección Colombia, siguiéndolo en su intimidad y sus reflexiones sobre su carrera, a la par que se muestra un repaso por su carrera desde sus inicios en el Envigado hasta el final de las pasadas eliminatorias mundialistas.

Dirigida por Simón Brand, la serie de tres episodios explora no solo los momentos de gloria deportiva, sino también los desafíos que enfrentó el jugador, anticipando el que podría ser su “último baile” en la Copa del Mundo.

Con una estructura similar al documental de Ronaldinho también estrenado recientemente en Netflix, la serie consta de tres episodios, fue realizada por Clover Studios y cuenta con música de la agrupación bogotana Diamante Eléctrico.

Además de los testimonios del propio James, figuras como Luis Díaz, Radamel Falcao García, David Ospina, Sergio Ramos, Marcelo, Carlo Ancelotti, Julio César Falcioni, José Néstor Pekerman y Néstor Lorenzo dieron sus testimonios. También destacó la aparición de su hija Salomé, que en una parte del adelanto expresó: “Yo siempre le digo que corra”, refiriéndose a su papá.

El gol de James Rodríguez ante Uruguay llegó al minuto 28 tras asistencia de Abel Aguilar - crédito FCF
El gol de James Rodríguez ante Uruguay llegó al minuto 28 tras asistencia de Abel Aguilar - crédito FCF

El tráiler deja claro que hay dos momentos especialmente altos en la carrera del volante de creación que marcan el desarrollo de la narrativa. El primero, su participación consagratoria en el Mundial de Brasil 2014 donde se llevó la Bota de Oro, se convirtió en el máximo anotador del certamen, además del premio Puskas al mejor gol del año por su recordada volea ante Uruguay en los octavos de final. Esta actuación fue la que le abrió las puertas del Real Madrid, ese mismo año.

El segundo, su papel en la Copa América 2024, donde se consagró como máximo asistidor e impuso una marca en la historia del torneo, superando la previamente establecida por el argentino Lionel Messi. En dicho torneo, James lideró a Colombia hasta su tercera final en la historia del certamen, siendo derrotada por Argentina en el tiempo suplementario.

El volante colombiano James Rodríguez ejecuta un tiro de esquina durante la semifinal contra Uruguay en la Copa América, el miércoles 10 de julio de 2024, en Charlotte. (AP Foto/Jacob Kupferman)
El volante colombiano James Rodríguez ejecuta un tiro de esquina durante la semifinal contra Uruguay en la Copa América, el miércoles 10 de julio de 2024, en Charlotte. (AP Foto/Jacob Kupferman)

La miniserie combina imágenes inéditas, recuerdos familiares y reflexiones del propio Rodríguez sobre los retos vividos dentro y fuera de los estadios. El tráiler, publicado en redes sociales, revela escenas que muestran el “latido humano” del futbolista: angustias, dudas, sacrificios y la presión de ser un referente nacional. El objetivo trazado por Brand, es mostrar “la historia íntima de la persona detrás del ídolo”

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