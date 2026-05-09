EN VIVO Tolima vs. Pasto, playoffs de la Liga BetPlay: los cuartos de final arrancan en Ibagué

¡Buen día a todos! Este es el minuto a minuto del partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Pasto , desde el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I.

Los playoffs de la Liga BetPlay dan inicio con cuatro partidos que prometen muchas emociones y goles , tanto en la ida como en la vuelta, en especial con un duelo entre dos clubes con formas distintas, pero de gran momento y aspirando a dar la sorpresa con el título en el fútbol colombiano.

Deportes Tolima viene de ser líder en la Copa Libertadores con siete puntos , por el grupo B, clasificó de manera anticipada a los playoffs del fútbol colombiano y el técnico Lucas González consolidó una plantilla que quiere salir campeona, pues en 2025, perdió en la final ante Junior.

Por su parte, el Deportivo Pasto es una de las sorpresas en el fútbol colombiano , pues con una plantilla de pocos nombres reconocidos y un técnico polémico como Jonathan Risueño, realizó una excelente campaña que lo pone a soñar con volver a una final.

Los dos primeros clubes obtendrán cupo a la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2027 , mientras que los tres que les sigan en ese listado avanzarán a la Copa Sudamericana 2027.

Además de la pelea en los playoffs, también comienza la sumatoria de puntos en la tabla de reclasificación, que integra tanto la fase de Todos contra Todos, como las rondas finales a lo largo de la temporada 2026.

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la previa y del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

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