EN VIVO Tolima vs. Pasto, playoffs de la Liga BetPlay: los cuartos de final arrancan en Ibagué

¡Buen día a todos! Este es el minuto a minuto del partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Pasto, desde el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I.
Posibles formaciones
Tolima: Luis Marquínez; Jherson Mosquera, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Adrián Parra, Juan Pablo Torres, Kelvin Flórez y Luis Sandoval.
Pasto: Iago Herrerín; Hervin Goyes, Enrique Serje, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Johan Caicedo, Yéiler Góez; Mayer Gil, José Bernal, Joider Micolta y Andrey Estupiñán.
¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la previa y del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.
Inicia la reclasificación
Además de la pelea en los playoffs, también comienza la sumatoria de puntos en la tabla de reclasificación, que integra tanto la fase de Todos contra Todos, como las rondas finales a lo largo de la temporada 2026.
Los dos primeros clubes obtendrán cupo a la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2027, mientras que los tres que les sigan en ese listado avanzarán a la Copa Sudamericana 2027.
Programación ida de los cuartos de final
Sábado 9 de mayo
Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: 4:00 p. m.
Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto: 6:10 p. m.
América de Cali vs. Independiente Santa Fe: 8:20 p. m.
Domingo 10 de mayo
Once Caldas vs. Junior de Barranquilla: 6:10 p. m.
Por su parte, el Deportivo Pasto es una de las sorpresas en el fútbol colombiano, pues con una plantilla de pocos nombres reconocidos y un técnico polémico como Jonathan Risueño, realizó una excelente campaña que lo pone a soñar con volver a una final.
Deportes Tolima viene de ser líder en la Copa Libertadores con siete puntos, por el grupo B, clasificó de manera anticipada a los playoffs del fútbol colombiano y el técnico Lucas González consolidó una plantilla que quiere salir campeona, pues en 2025, perdió en la final ante Junior.
Los playoffs de la Liga BetPlay dan inicio con cuatro partidos que prometen muchas emociones y goles, tanto en la ida como en la vuelta, en especial con un duelo entre dos clubes con formas distintas, pero de gran momento y aspirando a dar la sorpresa con el título en el fútbol colombiano.