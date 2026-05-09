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EN VIVO Tolima vs. Pasto, playoffs de la Liga BetPlay: los cuartos de final arrancan en Ibagué

El conjunto de Lucas González, de gran momento en la Copa Libertadores, recibe a una de las sorpresas del campeonato colombiano

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Tolima vs. Pasto
Deportes Tolima y el Deportivo Pasto arrancan los playoffs de la Liga BetPlay en Ibagué - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el minuto a minuto del partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Pasto, desde el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, por la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I.

20:04 hsHoy

Posibles formaciones

Tolima: Luis Marquínez; Jherson Mosquera, Jan Carlos Angulo, Anderson Angulo, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira; Adrián Parra, Juan Pablo Torres, Kelvin Flórez y Luis Sandoval.

Pasto: Iago Herrerín; Hervin Goyes, Enrique Serje, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Johan Caicedo, Yéiler Góez; Mayer Gil, José Bernal, Joider Micolta y Andrey Estupiñán.

19:43 hsHoy

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

El verde visita Bogotá con el objetivo de sumar la victoria en el partido de ida ante la revelación del campeonato colombiano

El verdolaga quiere seguir con su buena regularidad en el campeonato colombiano, tras quedar como líder de la fase del todos contra todos-crédito David Jaramillo/Colprensa
El verdolaga quiere seguir con su buena regularidad en el campeonato colombiano, tras quedar como líder de la fase del todos contra todos-crédito David Jaramillo/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la previa y del partido entre Internacional de Bogotá y Atlético Nacional.

Leer la nota completa
19:33 hsHoy

Inicia la reclasificación

Además de la pelea en los playoffs, también comienza la sumatoria de puntos en la tabla de reclasificación, que integra tanto la fase de Todos contra Todos, como las rondas finales a lo largo de la temporada 2026.

Los dos primeros clubes obtendrán cupo a la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2027, mientras que los tres que les sigan en ese listado avanzarán a la Copa Sudamericana 2027.

19:32 hsHoy

Programación ida de los cuartos de final

Sábado 9 de mayo

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional: 4:00 p. m.

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto: 6:10 p. m.

América de Cali vs. Independiente Santa Fe: 8:20 p. m.

Domingo 10 de mayo

Once Caldas vs. Junior de Barranquilla: 6:10 p. m.

19:31 hsHoy

Por su parte, el Deportivo Pasto es una de las sorpresas en el fútbol colombiano, pues con una plantilla de pocos nombres reconocidos y un técnico polémico como Jonathan Risueño, realizó una excelente campaña que lo pone a soñar con volver a una final.

19:30 hsHoy

Deportes Tolima viene de ser líder en la Copa Libertadores con siete puntos, por el grupo B, clasificó de manera anticipada a los playoffs del fútbol colombiano y el técnico Lucas González consolidó una plantilla que quiere salir campeona, pues en 2025, perdió en la final ante Junior.

19:26 hsHoy

Los playoffs de la Liga BetPlay dan inicio con cuatro partidos que prometen muchas emociones y goles, tanto en la ida como en la vuelta, en especial con un duelo entre dos clubes con formas distintas, pero de gran momento y aspirando a dar la sorpresa con el título en el fútbol colombiano.

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