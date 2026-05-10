Las personas que van a ser despedidas tienen seis horas retribuidas para buscar un nuevo empleo

Una persona pasa por delante de una Oficina de Empleo en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

Perder el trabajo obliga a reorganizarse rápido: revisar ofertas, actualizar el currículum, contactar con empresas o acudir a entrevistas. Lo que muchos trabajadores no saben es que, en determinados casos, la ley reconoce un permiso específico para hacerlo antes de que termine la relación laboral. El Estatuto de los Trabajadores recoge una licencia de seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo durante el periodo de preaviso del despido.

La clave está en el tipo de despido. Este derecho no se aplica a cualquier cese, sino a los casos de despido objetivo, regulados en los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 53.2 establece que, durante el periodo de preaviso, “el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera”, tendrá derecho, “sin pérdida de su retribución”, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.

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Cuándo se puede usar este permiso

Está vinculado al despido objetivo, es decir, a una extinción del contrato que la empresa justifica por alguna de las causas previstas en la ley. Puede producirse, por ejemplo, cuando la compañía acredita motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, como pérdidas, cambios en la forma de trabajar o una reorganización interna.

También puede darse si el trabajador no se adapta a cambios técnicos razonables en su puesto, si aparece una ineptitud después de su contratación o, en determinados contratos indefinidos ligados a programas públicos, cuando no hay financiación suficiente para mantenerlos. Así lo recoge el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

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Esto significa que no todos los trabajadores que van a salir de una empresa tienen automáticamente derecho a estas seis horas. No se trata de un permiso general para cualquier despido ni para cualquier fin de contrato. Por lo que no se aplica, por ejemplo, a un despido disciplinario.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

En la práctica, puede darse cuando la empresa comunica al trabajador que extingue su contrato por una causa objetiva y respeta el periodo de preaviso. Durante ese margen, el empleado sigue vinculado a la compañía, pero puede utilizar una parte de su jornada semanal para buscar otro puesto sin que se le descuente del salario.

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El preaviso mínimo es de 15 días

El Estatuto de los Trabajadores también establece que, en un despido objetivo, la empresa debe conceder un plazo de preaviso de 15 días, contado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato. Durante ese periodo es cuando se puede disfrutar de la licencia de seis horas semanales para buscar empleo.

Por ejemplo, si una empresa comunica un despido objetivo con 15 días de antelación, el trabajador puede solicitar esas horas dentro de ese periodo para acudir a entrevistas, inscribirse en procesos de selección, preparar candidaturas o realizar gestiones relacionadas con la búsqueda de empleo.

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Si la empresa no respeta el preaviso, deberá abonar los días correspondientes. Es decir, si solo avisa con diez días de antelación, tendrá que pagar los cinco días que faltan hasta completar el plazo legal. Sin embargo, en ese caso, el permiso pierde parte de su sentido práctico, porque la licencia está pensada para disfrutarse mientras el trabajador sigue prestando servicios durante el preaviso.

No puede suponer una rebaja de sueldo

Uno de los aspectos más importantes de este derecho es que se trata de un permiso retribuido. La ley utiliza una fórmula clara: la licencia se disfruta “sin pérdida de su retribución”. Por tanto, si el trabajador tiene derecho a ella y la utiliza durante el preaviso de un despido objetivo, la empresa no puede descontarle esas horas de la nómina.

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Además, el uso de este permiso no implica que el empleado esté conforme con la decisión empresarial ni le impide impugnar el despido si considera que no se ajusta a la ley. Esto es relevante porque aceptar la licencia para buscar trabajo no equivale a aceptar el despido. El trabajador puede utilizar esas horas y, al mismo tiempo, recurrir la extinción si entiende que la empresa no ha acreditado correctamente la causa objetiva o no ha cumplido los requisitos legales.

Cómo debe pedirlo el trabajador

El Estatuto reconoce el derecho, pero no desarrolla un procedimiento detallado para solicitarlo. Por eso, lo más prudente es pedirlo por escrito a la empresa, indicando los días y horas concretos en los que se quiere disfrutar la licencia. De esta forma queda constancia de la solicitud y se facilita que la compañía pueda organizar el trabajo durante esas ausencias.

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También es recomendable hacer la petición con cierta antelación, siempre que sea posible. En algunos casos, la empresa podría pedir algún tipo de justificación. Un documento más fácil de conseguir cuando hay una entrevista presencial que cuando la búsqueda se realiza por internet.