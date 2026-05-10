Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes participaron en la edición 2026 de los Premios Platino Xcaret realizados en México. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la decimotercera edición de los Premios Platino Xcaret, tres figuras de Colombia, Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes, compartieron en la alfombra roja de la gala sus reflexiones sobre el cine y la resiliencia, en entrevistas exclusivas para Infobae.

El evento, realizado el 9 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, reunió a exponentes de la industria audiovisual iberoamericana y premió las mejores producciones en español y portugués.

PUBLICIDAD

Voces colombianas en la alfombra roja

Manuel Medrano, cantautor colombiano, habló con este medio sobre su relación con el cine y la música. “La música tiene una sinergia casi religiosa, siento, con el cine, así como con la vida misma”, expresó Medrano. El artista manifestó su entusiasmo por participar en los Premios Platino y recordó su experiencia componiendo para una serie de Netflix: “Fue una experiencia fascinante, así que me llena de emoción poder estar aquí disfrutando de cómo se realiza la magia del cine iberoamericano”.

Al ser consultado por su favorita en esta edición, Medrano respondió: “El Poeta. Colombiana, nominada”, y recomendó a la audiencia no perderse “La estrategia del caracol”, una película que considera imprescindible del cine colombiano. También mencionó “Diarios de motocicleta” como un título obligado dentro del cine iberoamericano.

PUBLICIDAD

En la alfombra roja de los Premios Platino, el cantante Manuel Medrano habla sobre la profunda conexión entre la música y el cine. Revela qué canción de Silvio Rodríguez le gustaría ver en la pantalla grande y comparte su emoción por haber participado en la banda sonora de una serie de Netflix. - crédito Infobae

Natalia Reyes: memoria, empatía y denuncia

Natalia Reyes, nominada a mejor actriz por “Aún es de noche en Caracas”, reflexionó en diálogo con este medio sobre la experiencia de rodar una película que retrata el dolor y la resiliencia. “Creo que es una película que habla de un momento histórico con una crudeza y con un dolor, pero también con belleza. Creo que al final es una película que en medio de todo muestra la resiliencia y es real, ¿no? La mujer latinoamericana en medio de todas las condiciones adversas, pero siempre como con esta fuerza interna que nos lleva a hacer lo que sea por sobrevivir”, describió la actriz.

Reyes compartió el desafío de asumir un rol venezolano y la necesidad de honrar la historia de un país cercano: “El trabajo, digamos, del acento para mí. Devolverme esta caraqueña era muy importante, honrar a todas esas mujeres venezolanas, honrar la historia de mi país hermano, a mi familia venezolana, pues”.

PUBLICIDAD

La actriz reconoció que, pese a la cercanía entre Colombia y Venezuela, desconocía la magnitud de la crisis: “Me sorprendió pensar que si yo, que soy vecina, que tengo familia, que tengo tanta cercanía con Venezuela, no sabía tantas cosas, el mundo entero mucho menos. Así que creo que esa es la importancia de la película”.

Al ser preguntada sobre el mensaje para quienes atraviesan situaciones similares, Reyes afirmó: “Por lo menos es una manera de decirles a los venezolanos que no están solos, que estamos con ellos y de abrirle los ojos al mundo de lo que está pasando, del autoritarismo de tantos gobiernos, que no solo pasa en Venezuela, que está pasando en Estados Unidos, que está pasando en Argentina, que está pasando en muchos lugares de izquierda y de derecha, de cómo el autoritarismo se está poniendo de moda”.

PUBLICIDAD

En la alfombra roja, la actriz Natalia Reyes comparte detalles sobre su protagónico en la película 'Aún es de noche en Caracas', destacando los retos de interpretar la realidad venezolana y la importancia de contar esta historia. - crédito Infobae

Carlos Torres, la unión de Iberoamérica

En diálogo con Infobae en la alfombra roja, Carlos Torres resaltó la importancia de los Premios Platino como punto de unión para la región. “Para mí, creo que son los premios más importantes que tiene Iberoamérica, y es precisamente para eso, para seguir tejiendo conexiones, los países, seguir llevando la voz de todo lo que pasa en Iberoamérica”, afirmó el actor colombiano.

Torres valoró el esfuerzo colectivo detrás de cada producción y extendió un mensaje a toda la industria: “No solo las que están aquí, todos los que se dedican a este gremio, felicitaciones, mi admiración y mi respeto para todos”.

PUBLICIDAD

Consultado por una película iberoamericana esencial, Torres eligió “Amores perros” y consideró también “El secreto de sus ojos” como una de las grandes obras de la región.

En plena alfombra roja de los Premios Platino, Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo comparten su visión sobre la fuerza del cine iberoamericano y recomiendan películas imprescindibles como 'Amores Perros' y 'El secreto de sus ojos'. - crédito Infobae

Premios, reconocimientos y contexto

La gala de los Premios Platino Xcaret 2026 no solo premió a los mejores exponentes del audiovisual iberoamericano, sino que amplió su palmarés con 12 nuevas categorías, visibilizando tanto el talento delante como detrás de cámaras. La ceremonia entregó 35 galardones competitivos, seis Premios del Público y el Platino de Honor para el actor argentino Guillermo Francella, cuya trayectoria incluye títulos como “El secreto de sus ojos”.

PUBLICIDAD

Entre los ganadores destacados, la película “O Agente Secreto” se llevó el reconocimiento a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, mientras que “Aún es de noche en Caracas”, protagonizada por Natalia Reyes, figuró entre las más celebradas. La velada incluyó actuaciones musicales de artistas como Camilo y María Becerra, y consolidó a la Riviera Maya como epicentro de la cultura audiovisual regional.

Los artistas colombianos Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes compartieron sus reflexiones sobre la cultura, la unión iberoamericana y las historias que marcan a la región - crédito Infobae captura de video