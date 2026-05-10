Colombia

Carmen Villalobos relató cómo el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se unió tras el ataque sufrido en Bogotá: “Somos una gran familia”

Las grabaciones continúan su curso luego de que el elenco y el personal fueran víctimas de un ataque que dejó tres muertos, incluido el atacante, situación que generó consecuencias emocionales en todos los miembros y exigió un esfuerzo colectivo para retomar las actividades

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La actriz fue noticia al conocerse el final de su relación de tres años con Frederick Oldenburg, ocurrida a finales de 2025 - crédito @cvillaloboss/Instagram
Carmen Villalobos contó detalles del duro momento que atravesó el equipo en 'Sin senos sí hay paraíso', luego del ataque en el que fallecieron dos de sus miembros - crédito @cvillaloboss/Instagram

Tras el ataque con arma blanca que ocurrió el pasado 18 de abril durante el rodaje de la reconocida serie de Telemundo Sin senos sí hay paraíso 4, en la que dos de los miembros de su equipo perdieron la vida durante un ataque con arma blanca que tuvo lugar cerca del set de rodaje, el equipo retomó las grabaciones en territorio nacional una semana después.

La tragedia marcó profundamente no solo al elenco y las personas detrás de cámaras, sino que generó todo un movimiento del gremio para pedir a las productoras tomar precauciones en materia de seguridad para que los espacios sean seguros para todos los involucrados.

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De forma paralela, retomar labores representó un esfuerzo emocional complejo para todo el reparto, y en particular para Carmen Villalobos. Cuando se produjo el ataque en el set, la barranquillera se encontraba en Cartagena, donde recibió el premio a Mejor Actriz en los Premios India Catalina 2026 por su trabajo en La Huesped. De ahí que sus interacciones posteriores en redes sociales lidiaran con la felicidad del galardón y el dolor por lo ocurrido en las grabaciones de la serie de Telemundo.

La actriz y protagonista Carmen Villalobos confirmó que el elenco ya retomó su actividad luego de la muerte de dos miembros del equipo durante un ataque con arma blanca en Bogotá - crédito @cvillaloboss/Instagram

Hoy volvemos al set con el corazón un poco más pesado, pero también con el compromiso de seguir creando juntos. Sabemos que no se sentirá igual y está bien reconocerlo. Solo les puedo decir que en este oficio nadie trabaja solo y que el trabajo de uno brilla, por el esfuerzo del otro. Y sí, los actores somos los de mostrar pero sin la base, no habría nada que mostrar. Los quiero mucho compañeros. Somos 498 familias detrás de este proyecto”, compartió Villalobos en un video difundido en sus redes sociales, el día que retomaron las grabaciones.

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Este sábado 9 de mayo, durante la ceremonia de los Premios Platino, la actriz habló con Pulzo con más detalle sobre cómo, pese a las dificultades emocionales, la producción ya se encuentra trabajando en la cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para finales de año. Villalobos aseguró que el acompañamiento de las empresas vinculadas al proyecto y la unión del elenco han sido determinantes para retomar el trabajo dentro de un ambiente aún marcado por el dolor, añadiendo que cada día de grabación se dedica a Henry y Nico, las dos personas fallecidas en el ataque.

La actriz expresó que la recuperación emocional ha representado un reto incluso mayor de lo que el público percibe. “Yo estoy superbién dentro de lo que cabe; en su momento fue durísimo y durísimo seguir. La gente no tiene ni idea de cómo uno sigue a pesar de que todo el dolor va por dentro”, afirmó Villalobos al medio. También puntualizó que los rumores y versiones en torno al caso han mezclado hechos reales con invenciones: “Han querido decir muchas cosas, hay cosas que son de verdad, hay cosas que sencillamente se inventan”.

Cármen Villalobos fue la presentadora de Top Chef VIP por tercera temporada consecutiva - crédito @10grb/Instagram
Cármen Villalobos confirmó que luego de terminar las grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso' retomará su rol como presentadora de 'Top Chef VIP' - crédito @10grb/Instagram

Villalobos confesó que por momentos sintió que no estaba emocionalmente preparada para volver al set. Detalló que, durante el proceso, la producción se transformó en una suerte de familia, permitiendo que todos los integrantes del equipo pudieran apoyarse mutuamente tras la crisis.

“Somos una gran familia. Yo cada vez que estoy en un proyecto considero a mi equipo y a mi proyecto mi familia”, destacó la actriz al medio digital, subrayando la solidaridad vivida en el grupo de trabajo.

Villalobos también explicó que, aunque la tensión y el dolor eran palpables, entendió que reiniciar la grabación era necesario para el bienestar general del equipo. “Es complicado, es como que dices: ‘No, espérate, no estoy listo’, pero los chicos también necesitaban reanudar las grabaciones”, señaló en su entrevista.

A pesar de los desafíos recientes, Villalobos confirmó que las grabaciones de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso están en su fase final y que el estreno se espera para finales del año en curso. “Yo termino ya en un mes la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso, que estrenamos creo que al final de año”, puntualizó la actriz sobre el cronograma de producción.

De forma paralela, Villalobos adelantó que su siguiente objetivo será retomar su rol como presentadora para la quinta temporada de Top Chef VIP, programa de Telemundo que ha destacado por su éxito sostenido en la televisión hispana.

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