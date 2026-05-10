Gobernador de Antioquia arremetió contra Gustavo Petro por crimen del periodista Mateo Pérez: “Los gestores de la paz lo asesinaron”

Andrés Julián Rendón acusó al Gobierno nacional tras el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito Prensa Gobernador de Antioquia - Chepa Beltran/Europa Press - @NilsonJavierB/X

El hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda, joven periodista y director del medio El Confidente de Yarumal, en una zona rural de Briceño (Antioquia), desencadenó un enfrentamiento entre el gobernador Andrés Julián Rendón y el presidente Gustavo Petro por el manejo estatal de la seguridad y la política de Paz Total.

La noticia de la muerte de Pérez Rueda, confirmada el 8 de mayo, expuso profundas diferencias entre las autoridades regionales y nacionales sobre la responsabilidad y el abordaje de la violencia en el norte de Antioquia.

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El presidente Gustavo Petro confirmó públicamente el homicidio. “Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda, director de ‘El Confidente’ de Yarumal”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

El jefe de Estado señaló como responsable a Jhon Edison Chalá Torrejano, alias Chalá, integrante del frente Darío Gutiérrez, un grupo surgido de la fragmentación de las disidencias del frente 36 de las Farc. “Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez”, afirmó Petro.

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El presidente Gustavo Petro entregó detalles del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito @petrogustavo/X

El presidente negó vínculos de negociación entre el Gobierno y la estructura criminal encabezada por Chalá. “Con esta banda de Edison Chalá no existe negociación alguna con el gobierno. La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, escribió el mandatario. Además, Petro aclaró que Pérez no se encontraba en la zona rural de Briceño por actividades relacionadas con la extracción de oro, sino que “fue al parecer a sacar fotos de paisaje para su periódico”.

El hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda se produjo tras varios días de búsqueda, en una operación humanitaria dirigida por la Cruz Roja Internacional y la Defensoría del Pueblo.

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Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) exigió a la Fiscalía activar los protocolos de investigación y protección para los familiares y colegas del periodista. Según Flip, “con el caso de Mateo Pérez, se han registrado 170 periodistas asesinados por razones vinculadas a su oficio desde 1977”.

Tras lo anterior, la reacción del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, fue inmediata y directa. Desde su red social de X, Rendón atribuyó nuevamente la autoría del crimen a alias Chalá, al que identificó como “el sicario de Calarcá”.

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Andrés Julián Rendón responsabilizó a alias Chalá por muerte de reportero y criticó la política de Paz total por violencia en Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

“Chalá es Calarcá: es el asesino del joven periodista Mateo Pérez Rueda”, escribió el gobernador. En su pronunciamiento, Rendón cuestionó la postura del presidente Petro, asegurando que “usted persiste en salir en defensa de los criminales”.

El mandatario regional detalló la trayectoria criminal de Chalá, mencionando que “ese bandido pasó por Caquetá, Huila y Catatumbo, y llegó a Antioquia hace un par de meses. Desde entonces, la estela de homicidios, desplazamientos y horror se han incrementado en Briceño”. Para Rendón, la supuesta inacción estatal frente a alias Calarcá ha permitido la consolidación de su “intocabilidad” dentro del actual Gobierno.

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Rendón sostuvo que la brutalidad del crimen “es una causal suficiente para activar la orden de captura de Calarcá y dejar de negociar el estado de derecho con ese y otros criminales a los que usted, Petro, trata como angelitos”.

El gobernador también responsabilizó al Gobierno nacional de favorecer la impunidad y el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales por medio de la suspensión de órdenes de captura y la implementación de la llamada Paz total. Según sus palabras, “la paz total fracasó para los colombianos, pero triunfó para los criminales”.

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Andrés Julián Rendón exigió capturas y reclamó fin de negociaciones con criminales tras muerte de periodista - crédito @AndresJRendonC/X

Rector de la Universidad Nacional pidió justicia por el crimen del periodista y estudiante Mateo Pérez

El rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña Reyes, manifestó su rechazo al asesinato del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda. Exigió a las autoridades que el caso sea “esclarecido con prontitud y rigor”.

El comunicado se conoció tras el hallazgo del cuerpo del comunicador, de 25 años, reportado como desaparecido en Briceño, norte de Antioquia.

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Mateo Pérez, estudiante de ciencia política y director del medio comunitario El Confidente de Yarumal, había creado ese proyecto desde su etapa escolar. La noticia de su muerte generó reacciones en el ámbito académico y periodístico. El crimen, según versiones oficiales, habría sido perpetrado por disidencias al mando de alias Calarcá.

El comunicado de la Universidad Nacional, sede Medellín, se compartió la mañana del sábado 9 de mayo de 2026 - crédito @MedellinUNAL/X

La Universidad Nacional, a través de una carta abierta, resaltó el perfil académico y social de Pérez. “Mateo encarnaba el espíritu más noble de la universidad pública: la curiosidad crítica, el compromiso con la verdad y la convicción de que el conocimiento debe ponerse al servicio de la sociedad”, expresó el rector.

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El texto condenó toda forma de violencia y recalcó que “nada justifica la violencia”. También insistió en la importancia de la libertad de expresión y la convivencia plural.

La institución envió un mensaje de solidaridad a la familia y colegas del periodista y reafirmó su compromiso con la paz y la defensa de los derechos fundamentales.