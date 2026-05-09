Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

La historiadora y creadora de contenido hizo una revisión de los factores y épocas en los que la situación para los periodistas en Colombia se agravó - créditos @historiademelocoton/IG | Mateo Pérez Rueda/Facebook

El hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda, periodista y estudiante de ciencia política de 26 años desaparecido en Briceño, Antioquia, estremeció a la prensa y a la opinión pública en Colombia.

Tras la confirmación de las autoridades de Antioquia el viernes 8 de mayo, la historiadora y creadora de contenido Juliana Bernal, conocida en redes como ‘Historia de melocotón’, reaccionó con una profunda reflexión sobre la historia de la violencia contra el periodismo en el país.

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Bernal, quien ha dedicado buena parte de su trabajo a explicar procesos históricos complejos en formatos digitales, abordó el tema a partir de una pregunta clave: “¿Por qué el periodismo ha sido asesinado en Colombia por más de medio siglo?”

En su análisis, la historiadora recorre una línea de tiempo que conecta la situación actual con décadas de persecución, censura y asesinatos de periodistas.

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Bernal compartió la grabación el viernes 8 de mayo de 2026 - crédito @historiademelocoton/IG

La violencia contra la prensa: una historia que se repite

“Colombia es un país donde ejercer el periodismo es un acto de valentía y, muchas veces, una sentencia de muerte”, afirma Bernal al comienzo de su exposición.

En su revisión histórica, ella recuerda que desde mediados del siglo XX los periodistas han sido víctimas de amenazas, atentados y asesinatos por informar sobre corrupción, conflicto armado, narcotráfico y poderes ilegales.

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Bernal detalló que la violencia contra la prensa no es exclusiva de una época ni de un solo actor armado.

“En los años 80 y 90, fueron los carteles del narcotráfico y los grupos armados ilegales los principales responsables de muchos crímenes contra periodistas. Hoy, siguen siendo las disidencias, los grupos paramilitares y las mafias locales quienes buscan silenciar a quienes cuentan la verdad”, ejemplificó la creadora de contenido.

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Por esta razón, la historiadora hizo hincapié acerca del asesinato de Mateo Pérez al puntualizar que no es un caso aislado, sino parte de una larga y dolorosa tradición.

“Mateo es el último de una lista que suma ya más de 170 periodistas asesinados desde 1977. Su muerte, como tantas otras, es el resultado de un país donde la información y la verdad pueden costar la vida”, aseveró Bernal.

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Juliana Bernal explicó los detalles que pueden aumentar los riesgos para los periodistas regionales, que en muchos casos son quienes de primera mano denuncian la situación en sus poblados, y en los que algunos actores armados hacen presencia, poniendo en constante peligro sus vidas - crédito @historiademelocoton/IG

¿Por qué matan al periodismo en Colombia?

Para la historiadora e influencer antioqueña, la respuesta es múltiple y compleja.

“El periodismo en Colombia incomoda porque revela lo que muchos quieren ocultar: las alianzas entre políticos y actores armados, el despojo de tierras, la corrupción institucional, el negocio del narcotráfico y la persistencia de la guerra en los territorios más vulnerables”, contó Bernal.

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Por todo lo anterior, la creadora de contenido expresó que los periodistas regionales, como Mateo Pérez, son los más expuestos.

“Son quienes están en el terreno, quienes conocen a la gente, quienes cuentan lo que pasa en veredas y municipios donde el Estado muchas veces no llega. Por eso los persiguen, los amenazan y los matan”, comentó Bernal.

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Ella también atribuye la continuidad de estos crímenes a la impunidad y la falta de protección real.

“A pesar de las alertas, los esquemas de protección y los llamados internacionales, la mayoría de los asesinatos de periodistas quedan sin resolver. Eso manda un mensaje de miedo y de permisividad: el que mata a un periodista sabe que probablemente no va a pagar por ello”, argumentó la historiadora.

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El mensaje que compartió María Fernanda Cabal la madrugada del sábado 9 de mayo, y en el que señaló de forma directa al presidente Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

La estigmatización y el silencio: factores de riesgos para periodistas en Colombia

Bernal advirtió sobre otro factor clave: la estigmatización.

“En Colombia, al periodista incómodo lo acusan de guerrillero, de enemigo del Estado, de agitador. Eso legitima la violencia en su contra y lo deja solo frente a los victimarios”, añadió la creadora de contenido.

La antioqueña recuerda que muchas veces las propias autoridades contribuyen a ese clima hostil: “Cuando el gobierno estigmatiza, cuando los políticos señalan y los funcionarios no protegen, el periodismo queda a merced de quienes quieren silenciarlo”.

En su reflexión, Bernal insiste en la importancia de no olvidar.

“Cada periodista asesinado es una herida en la democracia y en la memoria colectiva. No se trata solo de contar muertos, sino de entender que cada silencio impuesto por la violencia es una verdad menos para la sociedad”, mencionó en la parte final de su grabación la influencer de historia.