Un rumor viral, una denuncia penal y un vestuario bajo presión: Washington Aguerre aclaró rumor en Independiente Medellín

El portero, que ahora se encuentra en Peñarol, afirmó que nunca tuvo cruces con sus compañeros en la final de la Liga BetPlay, en el primer semestre de 2025 - crédito @washiaguerre/Instagram

Independiente Medellín pasa por uno de los momentos más complicados de los últimos años, debido a que una serie de situaciones afectaron al equipo en la parte deportiva e institucional, lo que repercutió en la eliminación en la Liga BetPlay y los malos resultados en la Copa Libertadores.

Hace poco salió un rumor de que el exportero Washington Aguerre se peleó con algunos de sus compañeros en 2025, cuando el club llegó a las finales de la Liga BetPlay y la Copa Colombia que, aunque se perdieron, fue uno de los mejores años del Poderoso.

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Lo que sigue para los antioqueños es saber qué pasará con el compromiso de Libertadores ante Flamengo, cancelado por desmanes en el Atanasio Girardot, y la elección de un nuevo entrenador, además de quién será el nuevo dueño por la salida de Raúl Giraldo, tras el cruce con los aficionados.

Aguerre salió a dar la cara

Washington Aguerre, exarquero de Independiente Medellín, negó de manera categórica haber estado involucrado en peleas o incidentes físicos con compañeros durante su paso por el club, luego de la difusión de rumores virales en redes sociales sobre supuestos conflictos internos.

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Washington Aguerre aseguró en un video publicado en sus redes sociales que las declaraciones atribuidas a él sobre discusiones y golpes con otros futbolistas de Independiente Medellín, especialmente en el contexto de una final contra Santa Fe, son totalmente falsas. El guardameta recalcó que mantiene una relación cordial con sus antiguos compañeros y desmintió la existencia de altercados en el vestuario.

Washington Aguerre es recordado en Medellín por ser un portero pasional con el equipo y entregado en cada partido - crédito Colprensa

El futbolista uruguayo, que actualmente milita en Peñarol, explicó que nunca pronunció los comentarios falsamente difundidos tras la eliminación de Independiente Medellín de la Liga BetPlay 2026-I. Lamentó que se inventaran esas versiones y expresó: “No sé de dónde sacaron esa mentira”.

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Reacción del club y consecuencias para los involucrados

Frente a la circulación de contenidos infundados, Independiente Medellín emitió un comunicado en el que rechazó “de manera categórica las versiones difundidas recientemente en un programa periodístico y a través de redes sociales”. El club calificó como “graves, irresponsables y sin sustento” las acusaciones que señalaron a jugadores como Baldomero Perlaza, Francisco Chaverra, Luis Sandoval, Homer Martínez y Jaime Alvarado.

Medellín sacó un comunicado para desmentir las versiones sobre supuestas peleas en el plantel de 2025 - crédito DIM

La institución informó que los futbolistas mencionados fueron víctimas de amenazas directas después de que se filtraran irregularmente sus números telefónicos. De acuerdo con el club, estas amenazas llevaron a los jugadores a presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación, buscando protección y respaldo institucional durante la investigación.

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Desde la dirigencia del club resaltaron el impacto negativo tanto en la reputación de los jugadores como en la de la entidad antioqueña. Además, garantizaron el acompañamiento jurídico e institucional necesario para preservar la seguridad de los deportistas y sus familias.

Contexto de la crisis reciente en Independiente Medellín

El ambiente de Independiente Medellín se tornó más tenso tras la eliminación de la Liga BetPlay 2026-I, lo que provocó un aumento de las críticas y el surgimiento de rumores sobre la convivencia interna, pues también dio para la salida del máximo accionista, Raúl Giraldo.

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Luego de la caída 2-1 frente a Águilas Doradas, en el estadio Atanasio Girardot, la afición no solo quedó indignada por la derrota, sino porque el dueño del club salió a provocar a los hinchas con una serie de gestos, lo que al final terminó en su renuncia y poner a la institución a la venta.

Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín, se fue del estadio encarando a los fanáticos, mientras que Daniel Cataño perdía perdón por la eliminación del equipo - crédito @soylayosorio/X

Esta crisis se vio agravada por la cancelación del partido de Copa Libertadores contra Flamengo, que apenas se disputó dos minutos porque la barra brava Rexistenxia Norte prendió bengalas y tuvo choques con la Policía en el Atanasio Girardot, que puso en riesgo a que el Poderoso pierda el juego por falta de garantías.

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