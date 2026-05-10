Colombia

Detienen en Caquetá a alias Templete, señalado por homicidios y atentados contra la fuerza pública en Caquetá

Tropas del Ejército Nacional realizaron la aprehensión de un presunto integrante de la estructura Rodrigo Cadete, vinculado a hechos violentos y ataques contra la fuerza pública en la región

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Alias Templete, señalado de integrar el componente armado de la estructura ilegal, estaría presuntamente involucrado en homicidios selectivos, atentados contra la fuerza pública y otros hechos violentos ocurridos en Cartagena del Chairá - crédito Ejército Nacional

La captura de alias Templete fue informada por el Ejército Nacional en Caquetá, señalándolo como presunto responsable de homicidios y atentados contra la fuerza pública en Cartagena del Chairá.

El detenido habría integrado el componente armado de la estructura ilegal Estructura Rodrigo Cadete, según el comunicado oficial.

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Tropas del Batallón de Infantería N.° 35 de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional efectuaron la detención de un individuo identificado como alias Templete en la vereda La Guadalosa, jurisdicción de Cartagena del Chairá, Caquetá. El comunicado explicó que la operación fue el resultado de labores coordinadas de inteligencia militar y de actuaciones investigativas de las autoridades judiciales.

Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
Alias Templete habría integrado el componente armado de la estructura ilegal Estructura Rodrigo Cadete - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el reporte, “Alias Templete, señalado de integrar el componente armado de la estructura ilegal, estaría presuntamente involucrado en homicidios selectivos, atentados contra la fuerza pública y otros hechos violentos ocurridos en Cartagena del Chairá”.

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Las investigaciones judiciales refieren que alias Templete sería presunto integrante del componente Raer y presunto segundo cabecilla de la estructura de sicarios de la organización criminal, bajo las órdenes de alias La Morocha.

El comunicado precisa que, según la orden expedida por la Fiscalía 10 Local de Florencia, el capturado era requerido por los delitos de homicidio, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado.

El Ejército Nacional citó: “Las investigaciones preliminares señalan que este individuo estaría presuntamente vinculado con los atentados perpetrados contra integrantes de la Policía Nacional en el municipio de Cartagena del Chairá durante el presente año, acciones criminales que dejaron como saldo cuatro uniformados asesinados y cinco más heridos”.

Según información de inteligencia militar recogida en el comunicado, “alias Templete habría participado en diferentes acciones delictivas relacionadas con homicidios selectivos, actividades de sicariato y acciones de intimidación ejecutadas por esta estructura armada ilegal en el departamento del Caquetá”.

Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
Alias Templete era requerido por los delitos de homicidio, homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado - crédito Ejército Nacional

El prontuario investigativo indica que este individuo habría iniciado su actuar criminal en 2019, bajo órdenes de alias Tornillo, con el objetivo de ejecutar homicidios relacionados con disputas por el control del tráfico local de estupefacientes en Cartagena del Chairá.

Posteriormente, entre 2023 y 2024, habría fortalecido su participación junto a otros integrantes conocidos como “Mago”, “Niño”, “Enrique”, “Conejo” y “Vallenato”, participando en supuestas reuniones y actividades de intimidación.

El comunicado oficial agrega: “De igual manera, este sujeto estaría presuntamente involucrado en varios homicidios registrados en la región, entre ellos el asesinato de un firmante de paz y, al parecer, de algunos menores de edad, hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

La Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional destacó que la detención representa un resultado relevante para la institución, ya que afecta las capacidades de control territorial, sicariato e intimidación de la estructura armada.

El comunicado puntualizó: “La captura de alias Templete representa un importante resultado operacional para la Décima Segunda Brigada, debido a que afecta directamente las capacidades de control territorial, sicariato e intimidación utilizadas por el GAO-r Estructura Rodrigo Cadete para generar temor entre las comunidades y sostener economías ilícitas en esta región del país”.

El Ejército Nacional sostuvo que este resultado contribuye al debilitamiento de las redes criminales responsables de homicidios selectivos y otras acciones violentas en el departamento del Caquetá. Según el comunicado, la operación reafirma el compromiso institucional con la protección de la población civil y la defensa de la vida.

Durante el desarrollo de la operación, alias Templete fue trasladado con apoyo aéreo de la Aviación del Ejército Nacional para su entrega a la autoridad judicial, donde continuará el proceso de judicialización correspondiente.

Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional
Durante el desarrollo de la operación, alias Templete fue trasladado con apoyo aéreo de la Aviación del Ejército Nacional para su entrega a la autoridad judicial - crédito Ejército Nacional

“La Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares sostenidas, coordinadas e interinstitucionales que permitan proteger a la población civil, neutralizar las amenazas de los grupos armados ilegales y consolidar escenarios de seguridad y tranquilidad en el suroriente colombiano”, expresó el Ejército Nacional.

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