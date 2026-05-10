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Esta sería la despedida de James Rodríguez del Minnesota United: habría salida inminente del colombiano

Debido a la falta de minutos y no ser relevante para el técnico Cameron Knowles, el volante no continuaría en el club y se uniría antes de tiempo a la selección nacional

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James Rodríguez ha vivido uno de los momentos de menor continuidad en su carrera con Minnesota United - crédito Darren Yamashita/Imagn Images
James Rodríguez ha vivido uno de los momentos de menor continuidad en su carrera con Minnesota United - crédito Darren Yamashita/Imagn Images

James Rodríguez no ha pasado por su mejor momento en la temporada 2026. Pese a que había mucha expectativa por el talento del colombiano en la MLS y su objetivo de llegar en las mejores condiciones para el Mundial 2026, ocurrió todo lo contrario.

Debido a eso, todo parece indicar que James no continuará en el Minnesota United, equipo que apostó por el mediocampista para la campaña en la liga norteamericana y, hasta el momento, se ha convertido en uno de los puntos más bajos en la plantilla profesional.

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Como si fuera poco, el futuro del volante es incierto después del Mundial 2026, ya que al momento de terminar la participación de la selección Colombia, el jugador no tiene muchas opciones en el mercado y, previo a llegar a los Loons, demoró hasta dos meses en firmar con otro club tras la salida de León, en noviembre de 2025.

Posible despedida de James en Minnesota

Una vez más, la carrera del mediocampista, a nivel de clubes, le da un revés fuerte porque tampoco tuvo suerte en el fútbol de los Estados Unidos, al que quería llegar hace un buen tiempo, por el bajón en su rendimiento, y por buscar comodidad para su familia.

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Se conoció que James Rodríguez se despediría del Minnesota United el miércoles 13 de mayo, debido a que después se uniría a la concentración de la selección Colombia, que arrancará a mediados del mes y durará hasta que el equipo termine en el Mundial de la FIFA.

James Rodríguez
James Rodríguez se iría antes de tiempo del Minnesota United por el Mundial 2026 y el final de su contrato - crédito @mnufcnews/X

La información fue entregada por el periodista Michele Gianonne, que cubre la MLS para Apple TV, al afirmar que el club no le renovará contrato, que acaba el 30 de junio, y por eso se aceleraría su salida por la Copa del Mundo para que pueda unirse a la Tricolor cuanto antes.

De esta manera, James Rodríguez jugaría su último partido ante el Colorado Rapids, en el estadio Allianz Field y en donde podrá darle su despedida a la afición, que lo vio muy poco, pero le prestó mucho apoyo en estos tres meses con la institución norteamericana.

James Rodríguez disputó su primer encuentro como titular en la MLS con el Minnesota United FC - crédito @MNUFC/Instagram
James Rodríguez solo ha sido inicialista en dos partidos con Minnesota en Estados Unidos - crédito @MNUFC/Instagram

Hasta el momento, el colombiano apenas lleva seis compromisos, cuatro por la MLS y dos por la US Open Cup, dos en condición de titular y con un total de 183 minutos, sin goles ni asistencias, algo que fue determinante para la dirigencia que, al parecer, no quiso negociar la renovación de contrato.

Retiro, otra opción para el volante

James Rodríguez habría decidido cerrar su carrera deportiva tras el Mundial 2026, rechazando la propuesta de Minnesota United para extender su contrato por seis meses, según información revelada por el periodista Felipe Sierra en AS Colombia.

El mediocampista, referente de la selección Colombia, contempla dejar la actividad profesional una vez termine su participación con la Tricolor, sin importar el resultado que obtenga el equipo en la cita mundialista, una vez quede libre del conjunto norteamericano.

James Rodríguez
James Rodríguez se apunta para ser el capitán de la selección Colombia en el Mundial 2026, que sería el tercero y último en su carrera - crédito FCF

Pese a que el club estadounidense tiene la opción de continuar con el futbolista hasta finales de 2026, el jugador declinó la extensión y tampoco tiene intención de volver al fútbol colombiano, al recordar que antes tuvo una oferta del Junior de Barranquilla y un supuesto acercamiento de Millonarios.

Finalmente, no se sabe qué seguirá para James Rodríguez, que tiene 34 años y cuenta con algunos negocios fuera del deporte, además de una enorme influencia en el fútbol internacional y en el país por su trayectoria, reconocimiento y logros en casi 20 años como profesional, aunque con la deuda de que no volvió a brillar a nivel de clubes de la misma manera como con Real Madrid en la temporada 2014/2015.

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