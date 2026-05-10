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Natalia París recordó la muerte del padre de su hija y el acoso mediático que padeció: “Yo quería salir de mi casa y abajo estaban los periodistas”

La modelo y DJ relató el impacto que tuvo en su vida la trágica muerte de Julio César Correa Valdés, narcotráficante cercano a Pablo Escobar, y cómo la presión mediática y su pasado amoroso influyeron en lo sucesivo

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La modelo y DJ afirmó que, a pesar de no recibir muchos comentarios negativos en sus cuentas, tiene una solución cada vez que estos se presentan - crédito @nataliaparisartist/Instagram
La modelo y DJ relató que los paparazzis luego de la muerte del padre de su hija, tanto en Colombia como en Estados Unidos - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Natalia París, reconocida modelo y empresaria antioqueña, habló en el programa Se dice de mí de Caracol Televisión sobre los momentos más difíciles de su vida, marcados por la muerte de su pareja y padre de su hija, Julio César Correa Valdés, conocido como Julio Fierro.

Correa Valdés fue uno de los hombres de confianza de Pablo Escobar durante los años 90, y su asesinato terminó por exponer a París a una intensa atención mediática que terminó marcándola desde entonces.

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En la entrevista, París recordó que la tragedia se repitió en su vida: su padre murió cuando ella tenía ocho meses, la misma edad que tenía su hija cuando perdió a su propio padre. Esta coincidencia la llevó a interesarse por el mundo esotérico, buscando explicaciones a la historia que atravesaba. “Empecé a investigar qué significaba eso que yo estaba viviendo, por qué estaba repitiendo ese capítulo de la historia”, relató.

El asesinato de Correa Valdés fue un episodio que acaparó la atención de los medios. “Yo quería salir de mi casa y abajo estaban los periodistas queriendo entrevistarme sobre qué estaba yo sintiendo por la muerte del papá de mi hija”, recordó París, resaltó el asedio de los paparazzi y la presión de la prensa tanto en Colombia como en Miami, donde se radicó luego de la muerte de Correa.

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“Todo ese mes era una noticia extraordinaria todo lo que yo estaba viviendo”, dijo sobre ese momento.

La relación entre Natalia París y Correa Valdés se inició en 1994, cuando la modelo tenía 20 años. Ambos se conocieron en un gimnasio de Medellín y, poco después, se mudaron a Miami. Tras el nacimiento de su hija Mariana —hoy conocida como Nana París, su nombre artístico en sus incursiones como cantante— en 2000, la pareja regresó a Colombia, donde, meses después, Correa Valdés fue asesinado en circunstancias ligadas a venganzas dentro del crimen organizado.

Según versiones de la época, paramilitares al mando del jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño, lo retuvieron, presionaron para que firmara escrituras y, posteriormente, lo asesinaron. Existen testimonios que apuntan a que fue descuartizado, de acuerdo al modus operandi de los responsables.

Julio Cesar Correa Valdés, exesposo de Natalia París, que murió asesinado - crédito redes sociales
Julio Cesar Correa Valdés, exesposo de Natalia París, murió asesinado en el 2000 - crédito redes sociales

A raíz de la tragedia familiar, la modelo se vio obligada a salir de Colombia y rehacer su vida. Con el tiempo, cambió su perspectiva sobre las relaciones y el tipo de hombres con los que le gustaría compartir su vida.

“Yo quería atraer hombres chéveres, con valores, como con unas carreras que fueran… que yo me sintiera orgullosa de mostrarle a mi hija”, contó. Tras este suceso, prefirió involucrarse sentimentalmente con artistas, actores y cantantes.

A lo largo de su vida, la modelo ha tenido algunas relaciones sentimentales conocidas. Además de su relación con Julio César Correa Valdés, mantuvo un noviazgo de cinco años con el actor venezolano Juan Alfonso Baptista, conocido como “El Gato”, vínculo que fue ampliamente seguido por la prensa de espectáculos y que terminó tras rumores de infidelidad de este con la actriz peruana Stephanie Cayo. También se le conoció una relación con Rafael Duarte, su mánager en tiempos recientes, que terminó a principios de 2024.

La exposición mediática de Natalia París no solo marcó su vida personal, sino que también influyó en el desarrollo de su carrera profesional y en su percepción pública. La empresaria relató cómo la presión de los medios, el acoso de los paparazzi y la atención constante complicaron aún más el proceso de duelo.

Natalia París enfrentó el reto de la maternidad bajo el escrutinio mediático tras el nacimiento de su hija Mariana Correa - crédito @nataliaparisartist/Instagram
Natalia París tuvo varias parejas luego de Correa, pero su hija Nana aseguró que ninguna "le ha dado la talla" a su mamá - crédito @nataliaparisartist/Instagram

Durante la entrevista, su hija también intervino y comentó que ningún novio ha dado la talla para su mamá, confirmando que actualmente la modelo, DJ y empresaria lleva dos años soltera. Bromeó sobre que solo aceptaría un pretendiente “empresario” y recalcó la importancia de que sea “un buen hombre”.

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