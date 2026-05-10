Denuncian a mujer por fuerte agresión a otra pasajera en Transmilenio, que terminó con fractura en la nariz: todo quedó en video

El video muestra a la supuesta agresora enviando besos a la cámara tras ser acusada de golpear a otra pasajera - crédito @D_C_Bogota/X

Un nuevo caso de agresión en el sistema público de Bogotá quedó registrado en un video dentro de un bus de TransMilenio volvió a encender las alarmas entre los usuarios.

A través de la de denuncia pública, se conoció que el incidente se presentó en la ruta K303 cuando una mujer fue señalada por presuntamente agredir a otra pasajera, hecho que quedó registrado y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

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En el video se escucha la voz de quien graba, un hombre que narra lo sucedido: “La que está sentada en la silla de azul un besito para ti, mi amor. Le pegó a la muchachita de atrás. Es una atrevida, es una porquería de persona, pero bueno, ahí está ella dando besitos. Besitos para ti. Por agresiones personales, que se lleve una demanda. Mira, allá está la muchacha. Le pegó un golpazo en la nariz. O sea, qué porquería de persona”, relató con evidente indignación.

Las imágenes muestran a la presunta agresora mirando la cámara de forma desafiante y enviando besos, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una provocación y falta de arrepentimiento. Este comportamiento encendió aún más las reacciones negativas en las plataformas digitales.

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Usuarios de TransMilenio reportan aumento de peleas y violencia en los buses articulados, sobre todo en horas pico - crédito Captura video

La grabación, que ha sido compartida por cientos de personas, detalla que la víctima habría terminado llorando y, de acuerdo con el relato original, sufrió una lesión en la nariz. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la gravedad de la herida o si la afectada presentó una denuncia formal.

Los comentarios al video evidencian una preocupación colectiva: “Encuéntrenla, manden corderos a su trabajo, jodanla, se lo merece”; “El problema de Bogotá es que ha llegado mucho calentano con muy poca educación ciudadana. Están acostumbrados a hacer todo a las patadas. Está ciudad sería un vividero sin esa gente”; “Una puñalada en la cabeza y se le quita esa maña a la guisa esa”; “Y como nadie la agarro del pelo y le dio de lo mismo...”, escribieron algunos usuarios, quienes además cuestionaron la respuesta de las autoridades de TransMilenio ante hechos de este tipo.

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Varios ciudadanos también señalaron que la atención a los pasajeros en medio de altercados suele ser insuficiente o tardía, lo que incrementa la sensación de inseguridad y desprotección para quienes utilizan el servicio diariamente.

Hasta el momento, Transmilenio no se ha pronunciamiento oficial por parte de la empresa operadora ni de las autoridades locales. Tampoco se ha esclarecido en qué ruta o estación ocurrió el incidente, información que muchos usuarios siguen reclamando para exigir medidas concretas.

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Guardia de seguridad de Transmilenio que se enfrentó a estudiantes de la Universidad Pedagógica contó su versión: “Agredieron a una compañera en el rostro”

La estación Calle 76 de Transmilenio fue escenario de una serie de agresiones que dejaron al descubierto la fragilidad de la seguridad en el transporte público del norte de Bogotá. La noche del 5 de mayo, el personal se vio obligado a evacuar tras una nueva ola de disturbios, luego de que un grupo de jóvenes, algunos encapuchados, atacara con piedras y palos a policías y empleados del sistema.

El hecho se habría presentado en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram

Las autoridades publicaron imágenes de los presuntos responsables y confirmaron que buscan identificar y capturar a quienes participaron en los actos de vandalismo, que incluyeron daños a buses, instalaciones y agresiones contra pasajeros y trabajadores. Los hechos ocurrieron en dos jornadas consecutivas, lo que generó alarma entre usuarios y funcionarios.

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El 4 de mayo, hacia las 7:30 p. m., varios jóvenes llegaron a la estación bajo los efectos del alcohol e intentaron evadir el pago del pasaje. El guardia de seguridad relató que “ingresan a la estación calle 76 unos usuarios en estado de alicoramiento, lo cual llegan amenazando que van a evadir el pasaje”. La intervención de los uniformados, quienes solicitaron el pago, desató una confrontación que fue escalando.

Según el testimonio, la mediación de policías y guardias fue respondida con amenazas y el uso de armas blancas por parte de algunos agresores. “Nosotros nos hacemos es defenderlo con la tonfa, el último recurso para defendernos”, explicó el agente, al describir la manera en que intentaron proteger a los presentes y evitar una escalada mayor de violencia.

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Al día siguiente, el conflicto resurgió de forma más violenta. Un contingente de aproximadamente 200 personas regresó a la estación y, de acuerdo con el relato del guardia, comenzaron a lanzar objetos contundentes contra el personal. “Llegaron aproximadamente 200 personas tirando piedra y palo, lo cual agredieron a una mujer en el rostro, compañera de nosotros”, detalló el uniformado, quien destacó la gravedad de las lesiones sufridas por la trabajadora.

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La situación se tornó insostenible y los funcionarios debieron retirarse del lugar para ponerse a salvo. “Nos tocó salir corriendo porque no nos quedaba otra opción”, afirmó el agente. Los disturbios involucraron a individuos encapuchados, lo que incrementó la sensación de inseguridad tanto entre los empleados como entre los pasajeros.