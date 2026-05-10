Colombia

Denuncian a mujer por fuerte agresión a otra pasajera en Transmilenio, que terminó con fractura en la nariz: todo quedó en video

En las redes sociales sociales circularon las imágenes del enfrentamiento en un bus del sistema articulado de Bogotá, desatando polémica de la seguridad

Guardar
Google icon

El video muestra a la supuesta agresora enviando besos a la cámara tras ser acusada de golpear a otra pasajera - crédito @D_C_Bogota/X

Un nuevo caso de agresión en el sistema público de Bogotá quedó registrado en un video dentro de un bus de TransMilenio volvió a encender las alarmas entre los usuarios.

A través de la de denuncia pública, se conoció que el incidente se presentó en la ruta K303 cuando una mujer fue señalada por presuntamente agredir a otra pasajera, hecho que quedó registrado y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

PUBLICIDAD

En el video se escucha la voz de quien graba, un hombre que narra lo sucedido: “La que está sentada en la silla de azul un besito para ti, mi amor. Le pegó a la muchachita de atrás. Es una atrevida, es una porquería de persona, pero bueno, ahí está ella dando besitos. Besitos para ti. Por agresiones personales, que se lleve una demanda. Mira, allá está la muchacha. Le pegó un golpazo en la nariz. O sea, qué porquería de persona”, relató con evidente indignación.

Las imágenes muestran a la presunta agresora mirando la cámara de forma desafiante y enviando besos, un gesto que muchos usuarios interpretaron como una provocación y falta de arrepentimiento. Este comportamiento encendió aún más las reacciones negativas en las plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Usuarios de TransMilenio reportan aumento de peleas y violencia en los buses articulados, sobre todo en horas pico - crédito Captura video
Usuarios de TransMilenio reportan aumento de peleas y violencia en los buses articulados, sobre todo en horas pico - crédito Captura video

La grabación, que ha sido compartida por cientos de personas, detalla que la víctima habría terminado llorando y, de acuerdo con el relato original, sufrió una lesión en la nariz. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial sobre la gravedad de la herida o si la afectada presentó una denuncia formal.

Los comentarios al video evidencian una preocupación colectiva: “Encuéntrenla, manden corderos a su trabajo, jodanla, se lo merece”; “El problema de Bogotá es que ha llegado mucho calentano con muy poca educación ciudadana. Están acostumbrados a hacer todo a las patadas. Está ciudad sería un vividero sin esa gente”; “Una puñalada en la cabeza y se le quita esa maña a la guisa esa”; “Y como nadie la agarro del pelo y le dio de lo mismo...”, escribieron algunos usuarios, quienes además cuestionaron la respuesta de las autoridades de TransMilenio ante hechos de este tipo.

Varios ciudadanos también señalaron que la atención a los pasajeros en medio de altercados suele ser insuficiente o tardía, lo que incrementa la sensación de inseguridad y desprotección para quienes utilizan el servicio diariamente.

Hasta el momento, Transmilenio no se ha pronunciamiento oficial por parte de la empresa operadora ni de las autoridades locales. Tampoco se ha esclarecido en qué ruta o estación ocurrió el incidente, información que muchos usuarios siguen reclamando para exigir medidas concretas.

Guardia de seguridad de Transmilenio que se enfrentó a estudiantes de la Universidad Pedagógica contó su versión: “Agredieron a una compañera en el rostro”

La estación Calle 76 de Transmilenio fue escenario de una serie de agresiones que dejaron al descubierto la fragilidad de la seguridad en el transporte público del norte de Bogotá. La noche del 5 de mayo, el personal se vio obligado a evacuar tras una nueva ola de disturbios, luego de que un grupo de jóvenes, algunos encapuchados, atacara con piedras y palos a policías y empleados del sistema.

El hecho se habría presentado en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram
El hecho se habría presentado en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram

Las autoridades publicaron imágenes de los presuntos responsables y confirmaron que buscan identificar y capturar a quienes participaron en los actos de vandalismo, que incluyeron daños a buses, instalaciones y agresiones contra pasajeros y trabajadores. Los hechos ocurrieron en dos jornadas consecutivas, lo que generó alarma entre usuarios y funcionarios.

El 4 de mayo, hacia las 7:30 p. m., varios jóvenes llegaron a la estación bajo los efectos del alcohol e intentaron evadir el pago del pasaje. El guardia de seguridad relató que “ingresan a la estación calle 76 unos usuarios en estado de alicoramiento, lo cual llegan amenazando que van a evadir el pasaje”. La intervención de los uniformados, quienes solicitaron el pago, desató una confrontación que fue escalando.

Según el testimonio, la mediación de policías y guardias fue respondida con amenazas y el uso de armas blancas por parte de algunos agresores. “Nosotros nos hacemos es defenderlo con la tonfa, el último recurso para defendernos”, explicó el agente, al describir la manera en que intentaron proteger a los presentes y evitar una escalada mayor de violencia.

Al día siguiente, el conflicto resurgió de forma más violenta. Un contingente de aproximadamente 200 personas regresó a la estación y, de acuerdo con el relato del guardia, comenzaron a lanzar objetos contundentes contra el personal. “Llegaron aproximadamente 200 personas tirando piedra y palo, lo cual agredieron a una mujer en el rostro, compañera de nosotros”, detalló el uniformado, quien destacó la gravedad de las lesiones sufridas por la trabajadora.

t

La situación se tornó insostenible y los funcionarios debieron retirarse del lugar para ponerse a salvo. “Nos tocó salir corriendo porque no nos quedaba otra opción”, afirmó el agente. Los disturbios involucraron a individuos encapuchados, lo que incrementó la sensación de inseguridad tanto entre los empleados como entre los pasajeros.

Temas Relacionados

Agresión mujer TransmilenioTransmilenioHecho intolerancia TransmilenioBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turista murió al ser atropellada por un taxi en Santa Marta: venía saliendo de la playa

El accidente, registrado en el sector de Belo Horizonte, también dejó a otra joven con heridas graves y permanece en un centro médico con pronóstico reservado

Turista murió al ser atropellada por un taxi en Santa Marta: venía saliendo de la playa

Detienen en Caquetá a alias Templete, señalado por homicidios y atentados contra la fuerza pública en Caquetá

Tropas del Ejército Nacional realizaron la aprehensión de un presunto integrante de la estructura Rodrigo Cadete, vinculado a hechos violentos y ataques contra la fuerza pública en la región

Detienen en Caquetá a alias Templete, señalado por homicidios y atentados contra la fuerza pública en Caquetá

Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y a Einer Rubio en la segunda llegada al sprint de la ‘Corsa Rosa’

Santiago Buitrago, que arrancó siendo el mejor colombiano en la competencia, tuvo que abandonar la competencia luego de la conmoción cerebral producto de una fuerte caída en la segunda etapa

Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y a Einer Rubio en la segunda llegada al sprint de la ‘Corsa Rosa’

Gobernador de Antioquia arremetió contra Gustavo Petro por crimen del periodista Mateo Pérez: “Los gestores de la paz lo asesinaron”

Andrés Julián Rendón denunció nuevamente que el incremento de homicidios y desplazamientos en Briceño responde a la presencia de estructuras armadas que, según él, cuentan con protección del actual Gobierno

Gobernador de Antioquia arremetió contra Gustavo Petro por crimen del periodista Mateo Pérez: “Los gestores de la paz lo asesinaron”

Murió Germán Vargas Lleras: desde vallenato hasta música llanera, estas eran las canciones favoritas del político colombiano

El exvicepresidente presentaba constantemente en sus redes sociales algunos de sus gustos musicales, que fueron recibidos por sus seguidores

Murió Germán Vargas Lleras: desde vallenato hasta música llanera, estas eran las canciones favoritas del político colombiano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

ENTRETENIMIENTO

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Premios Platino Xcaret 2026: Manuel Medrano, Carlos Torres y Natalia Reyes hablaron de cine y resiliencia en la gala

Carmen Villalobos relató cómo el elenco de ‘Sin senos sí hay paraíso’ se unió tras el ataque sufrido en Bogotá: “Somos una gran familia”

Simón Brand celebró el lanzamiento de su más reciente videoclip para una reconocida agrupación: “Una de mis bandas favoritas”

Natalia París recordó la muerte del padre de su hija y el acoso mediático que padeció: “Yo quería salir de mi casa y abajo estaban los periodistas”

Yina Calderón no pudo aparecer en ‘La mesa caliente’ por un disfraz que causó polémica: “Ya estaba lista”

Deportes

Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y a Einer Rubio en la segunda llegada al sprint de la ‘Corsa Rosa’

Etapa 3 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y a Einer Rubio en la segunda llegada al sprint de la ‘Corsa Rosa’

América de Cali no aprovechó la localía en los playoffs de la Liga BetPlay: empató con Santa Fe por 1-1

Un rumor viral, una denuncia penal y un vestuario bajo presión: Washington Aguerre aclaró rumor en Independiente Medellín

Esta sería la despedida de James Rodríguez del Minnesota United: habría salida inminente del colombiano

Tolima sacó ventaja en los playoffs de la Liga BetPlay: superó al Deportivo Pasto por la mínima diferencia