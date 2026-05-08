En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Los enfrentamientos registrados este viernes en el municipio generaron situaciones de alerta y miedo en la comunidad, lo que llevó a la suspensión de actividades institucionales y a llamados de las autoridades para resguardar a la población - crédito X

El municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, vivió momentos de pánico registrados en videos durante el nuevo ataque armado que sacudió la zona urbana el viernes 7 de mayo.

Los hechos, protagonizados por integrantes de las disidencias de la estructura Jaime Martínez de las Farc, pusieron en riesgo a decenas de familias que buscaron refugio mientras la estación de Policía era blanco de ráfagas de fusil y drones cargados con explosivos.

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Según confirmaron líderes sociales y la Alcaldía Municipal de Suárez, las acciones violentas comenzaron en horas de la tarde, cuando hombres fuertemente armados arremetieron contra la fuerza pública ubicada en el centro del municipio.

El ataque, que se prolongó por más de una hora, generó un ambiente de zozobra y miedo entre los habitantes, que optaron por resguardarse en sus viviendas y locales comerciales. En redes sociales circularon videos donde se escuchan las detonaciones y ráfagas de fusil, mientras la población buscaba protección ante la arremetida.

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La Administración municipal emitió un comunicado oficial en el que expresó: “La Alcaldía Municipal de Suárez rechaza de manera contundente los hechos de violencia y alteración del orden público que se registran a esta hora en nuestro municipio y que hoy ponen en riesgo la vida e integridad de las familias suareñas”.

El pronunciamiento subrayó la preocupación por la seguridad de la población civil y exigió a los actores armados el respeto por el derecho internacional humanitario, instándolos a excluir a los habitantes de cualquier acción violenta.

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