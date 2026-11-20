Una alimentación variada, con alimentos frescos y bebidas seleccionadas, contribuye a cubrir las necesidades de magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El magnesio interviene en la función muscular y nerviosa, salud ósea y producción de energía. Incorporarlo mediante alimentos y bebidas permite sumar este mineral a una dieta variada, sin sustituir la evaluación profesional cuando existen enfermedades o tratamientos.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos señala que el magnesio actúa como cofactor en más de 300 sistemas enzimáticos y participa, entre otros procesos, en el control de la glucosa y presión arterial.

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El contenido de magnesio cambia según el alimento, la formulación y el origen de cada producto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus fuentes alimentarias habituales incluyen vegetales de hoja verde, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales. La nota de EatingWell, sitio especializado en alimentación, reúne seis bebidas que también pueden aportar cantidades medibles del nutriente.

1. Leche

Un vaso de leche aporta magnesio, calcio y potasio, entre otros nutrientes. (Imagen ilustrativa infobae)

La leche de origen lácteo contiene cerca de 30 miligramos de magnesio por taza de 240 mililitros, según la información recopilada en la publicación. Amy Brownstein, magíster en Ciencias y dietista-nutricionista registrada, destacó además la presencia de calcio y potasio. El contenido puede variar según el producto y su presentación.

La ficha para profesionales de los Institutos Nacionales de Salud sitúa una taza de leche en 27 miligramos, equivalente al 6% del valor diario de referencia estadounidense. La diferencia ilustra que las cifras dependen de la composición y la base de datos consultada.

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2. Bebida de soja

La bebida de soja puede aportar magnesio y proteínas; su composición depende de la formulación y la fortificación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de bebida de soja aporta alrededor de 54 miligramos de magnesio, o el 13% del valor diario citado por la nota. Brownstein explicó que esta alternativa vegetal suele aproximarse a la leche en su aporte proteico y puede estar fortificada con calcio y vitaminas A y D.

La tabla oficial registra 61 miligramos por taza de bebida de soja simple o saborizada. La fortificación y formulación modifican el perfil final, por lo que conviene revisar la etiqueta.

3. Jugo de cereza ácida

El jugo de cereza ácida contiene magnesio y compuestos vegetales como antocianinas y polifenoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jugo de cereza ácida proporciona aproximadamente 30 miligramos de magnesio por taza. La publicación también menciona que estas cerezas contienen antocianinas, polifenoles y melatonina, compuestos que han sido objeto de estudios por sus posibles efectos sobre la recuperación muscular y el descanso.

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Brownstein indicó que la combinación de melatonina y magnesio puede favorecer la calidad y duración del sueño. Ese posible efecto no convierte a la bebida en un tratamiento: su incorporación debe contemplar el contenido de azúcares y el patrón alimentario completo.

4. Cacao en polvo

El cacao en polvo suma magnesio a licuados y preparaciones calientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cucharada de cacao en polvo contiene cerca de 40 miligramos de magnesio, equivalente al 10% del valor diario señalado en la fuente. Puede añadirse a licuados o preparaciones calientes; si se usa con leche o bebida de soja, el aporte mineral total aumenta.

El cacao común también contiene magnesio, aunque el artículo de referencia precisa que aporta aproximadamente el 6% del valor diario por cucharada. La Escuela de Salud Pública de Harvard incluye al chocolate oscuro entre las fuentes del mineral y recuerda que las legumbres, semillas y vegetales verdes siguen siendo opciones relevantes.

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5. Agua de coco

El agua de coco aporta magnesio, potasio y sodio, minerales relacionados con el equilibrio de líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Una taza de agua de coco aporta cerca de 60 miligramos de magnesio, según Whitney Stuart, magíster en Ciencias, dietista-nutricionista registrada y educadora certificada en diabetes. También contiene potasio y sodio, minerales que intervienen en el equilibrio de líquidos del organismo.

Stuart la mencionó como una opción hidratante después de la actividad física. Sin embargo, el aporte de magnesio no reemplaza una alimentación con fuentes diversas, ni implica que todas las personas requieran bebidas con electrolitos fuera de contextos específicos.

6. Agua mineral

La concentración de magnesio del agua mineral varía según su procedencia y debe verificarse en la etiqueta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de magnesio del agua mineral depende de su origen. Megan Byrd, dietista-nutricionista registrada, señaló que algunas opciones aportan entre 50 y 120 miligramos por litro. Los datos oficiales indican un rango aún más amplio para aguas corrientes, minerales y embotelladas: de 1 miligramo por litro a más de 120.

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Por eso, la etiqueta es la referencia para conocer la composición de cada agua. Puede elegirse con o sin gas, sin que ello determine por sí solo su aporte de magnesio.

El agua mineral puede aportar magnesio sin sumar azúcares ni calorías, aunque su contenido difiere entre fuentes.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de recurrir a suplementos, la recomendación oficial es priorizar los nutrientes procedentes de alimentos. En adultos sanos, el magnesio natural de comidas y bebidas no requiere un límite específico porque los riñones eliminan el excedente. En cambio, el límite máximo para suplementos y medicamentos es de 350 miligramos diarios. Conviene consultar con un profesional de salud en estos casos:

Enfermedad renal o función renal reducida

Uso de antibióticos, bisfosfonatos, diuréticos o medicamentos para la presión arterial

Intención de sumar un suplemento de magnesio a un tratamiento en curso