Las hortalizas de hoja y las hierbas suelen adaptarse mejor a macetas ubicadas cerca de una fuente de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cultivar alimentos dentro de casa permite mantener una pequeña producción de hojas, hierbas y algunos frutos cuando el clima o la falta de suelo limitan la huerta exterior. Esta práctica requiere controlar luz, riego, temperatura y drenaje para que las plantas se desarrollen en contenedores.

La luz define qué especies pueden crecer dentro de casa

La disponibilidad de luz es el primer criterio para decidir qué sembrar. La guía de Garden Gate recomienda ubicar los recipientes en una ventana soleada y complementar con iluminación para cultivo si la radiación natural resulta insuficiente.

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La especialista en horticultura residencial y de consumo Natalie Bumgarner, de la Extensión de la Universidad de Tennessee, señala que las hierbas y las hortalizas de hoja necesitan al menos entre 4 y 6 diarias de sol directo.

Los recipientes con drenaje ayudan a evitar el exceso de humedad y los problemas en las raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cultivos que dan fruto, como los tomates, demandan todavía más luz. Por eso, las hojas jóvenes, las mezclas de ensalada y las aromáticas suelen ser un punto de partida más previsible que las especies de gran porte.

La Universidad de Maryland advierte que una ventana rara vez basta para obtener plántulas vigorosas, salvo en espacios muy luminosos. Sus recomendaciones para semilleros incluyen iluminación de espectro amplio, instalada a poca distancia y encendida entre 14 y 16 horas al día. La altura debe ajustarse conforme crecen los tallos, sin acercarla tanto que pueda dañarlos.

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La iluminación complementaria puede ser necesaria cuando la luz de una ventana no alcanza para el desarrollo de las plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas y las variedades compactas se adaptan mejor al espacio disponible

La elección de especies debe responder al tamaño del recipiente, lugar disponible y intensidad lumínica. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) incluye lechuga, albahaca, tomate, frijoles, cebolla, apio, rábano y espinaca entre los cultivos aptos para microhuertas en contenedores.

La entidad precisa que un área de entre 1 y 10 metros cuadrados, 6 horas de sol y una fuente de agua limpia son condiciones de referencia para esta modalidad. Para empezar, conviene priorizar:

Lechugas de hoja, rúcula, espinaca y otras hojas de corte.

Hierbas culinarias que se cosechan de manera gradual.

Brotes de arveja y microvegetales.

Tomates de porte compacto, si se dispone de luz intensa, un contenedor amplio y soporte.

Las variedades compactas permiten aprovechar ventanas, mesas y otros sectores pequeños de la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Taun Beddes, horticultor de Extensión de la Universidad Estatal de Utah, recomienda lechuga, arvejas y hierbas para interiores. El profesional indica que las variedades enanas resultan adecuadas en espacios limitados, ya que las plantas convencionales pueden superar el volumen de una ventana o una mesa de cultivo.

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Las siembras escalonadas ayudan a distribuir la cosecha. La Extensión de la Universidad de Vermont propone iniciar una nueva bandeja de hojas cada dos semanas para sostener la disponibilidad. En tomates que florecen dentro de casa, la misma institución aconseja sacudir suavemente el tallo o transferir el polen entre flores con un pincel, debido a la ausencia de insectos polinizadores.

El control del riego, la temperatura y la higiene del agua forma parte del cuidado de una huerta doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El drenaje y riego reducen problemas de raíces y enfermedades

Cada contenedor debe tener orificios de drenaje y una bandeja que recoja el excedente. Para la producción bajo techo, las extensiones universitarias recomiendan un sustrato para macetas, en lugar de tierra extraída del jardín. Este medio permite manejar mejor la humedad y evita incorporar malezas o patógenos del suelo exterior.

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La pauta de riego no consiste en mantener la mezcla empapada. Bumgarner indica regar cuando su parte superior se haya secado, pero antes de que se seque por completo la maceta. La Universidad de Maryland coincide en que debe permanecer húmeda, no saturada. Tampoco conviene dejar los contenedores sobre agua estancada.

La temperatura también condiciona el resultado. Para las hojas, la Universidad de Vermont sitúa el rango de mejor desarrollo entre 16 y 21°C. Las plantas deben mantenerse lejos de corrientes frías de puertas y ventanas, así como del aire caliente y seco que expulsan cocinas, radiadores o rejillas de climatización.

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Una huerta doméstica puede comenzar con pocas especies, recipientes adecuados y una rutina de cuidado acorde a las condiciones del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La higiene del agua y de la cosecha forma parte del manejo doméstico

La FAO plantea que la inocuidad debe contemplarse a lo largo de toda la producción de alimentos urbanos. En una huerta doméstica, eso implica usar agua apta para consumo, mantener limpios los recipientes y lavar las hojas con agua potable antes de comerlas. La organización también advierte que el exceso de fertilizantes nitrogenados puede favorecer la acumulación de nitratos en verduras de hoja.

La observación frecuente permite detectar insectos, manchas o decaimiento antes de que afecten al resto de las macetas. Beddes aconseja aislar las plantas con signos de infestación para limitar la propagación. Con luz suficiente, recipientes drenados y cultivos acordes al espacio, el interior de una vivienda puede sostener cosechas acotadas durante buena parte del año.

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