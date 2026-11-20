Foto de archivo: un vehículo de Defensa Civil y un habitante transitan por una calle anegada por el desborde de agua tras las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño.

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Las lluvias intensas en el sur de Brasil elevan el riesgo de un nuevo pico de crecida en los ríos Paraná, Iguazú y Uruguay. El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que el caudal del Paraná podría aumentar nuevamente desde el sábado 21, sobre niveles que ya son elevados.

El organismo indicó que las precipitaciones en la cuenca alta del Paraná y del Iguazú tienen una “alta probabilidad” de provocar un incremento adicional del caudal aguas abajo. Ese repunte podría acentuar el pico de la creciente.

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El río Iguazú, uno de los principales afluentes del Paraná junto con el Paraguay, también podría registrar un comportamiento similar.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) difundió un diagnóstico en la misma dirección. Si bien los cursos de agua muestran una tendencia descendente, el organismo señaló que persiste la posibilidad de eventos hidrometeorológicos con acumulados significativos que modifiquen esa evolución.

La represa recibe un volumen de agua muy superior al promedio histórico. En septiembre, el caudal afluente estuvo 37 % por encima de la media; en octubre, la diferencia llegó al 106 %. En lo que va de noviembre, el comportamiento hidrológico se mantiene en niveles similares a los de los meses previos, con un caudal 95 % superior al valor promedio.

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El río Uruguay podría recibir una nueva onda de crecida desde el martes 24

El INA proyectó un escenario parecido para la cuenca del río Uruguay. Según su previsión, las lluvias en el tramo superior podrían generar desde el martes 24 el tránsito de una onda de crecida, similar a una ola de desplazamiento lento, sobre niveles ya altos.

El reporte consignó que existe la posibilidad de que el tramo comprendido entre San Javier, en Misiones, y Santo Tomé, en Corrientes, registre nuevas subas. En San Javier, el nivel del río podría superar la cota de evacuación, según la advertencia del organismo.

La intensidad de las precipitaciones en el sur de Brasil tuvo consecuencias graves en Tupanciretã, una localidad de Rio Grande do Sul. Una tormenta causó una muerte y dejó varios heridos. Las autoridades locales informaron que 8.000 de las 8.600 viviendas de la ciudad, que tiene unos 20.000 habitantes, sufrieron daños de distinta gravedad.

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Las lluvias también afectan al noreste argentino. La región permanece bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad y, en Misiones, las precipitaciones impidieron que 36 escuelas realizaran las pruebas Aprender.

Mientras se aguarda el nuevo pico de creciente, la baja temporal de los ríos Paraná, Paraguay y Bermejo permitió que algunas familias regresaran a sus hogares en Chaco. Sin embargo, cerca de 2.000 personas continúan evacuadas y solo 142 permanecen en refugios oficiales.

En la ciudad de Santa Fe, todavía hay personas afectadas por la crecida del río y del riacho Santa Fe. El municipio asiste a 292 personas, entre ellas 178 adultos y 114 menores, distribuidas en dos centros de atención.

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Entre Ríos busca extender la emergencia agropecuaria al ámbito nacional

La provincia de Entre Ríos logró el jueves que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA) recomendara al Ministerio de Economía extender al ámbito nacional la emergencia que ya había declarado el Gobierno provincial.

Durante la videoconferencia semanal de la comisión, el ministro de Desarrollo Económico entrerriano, Guillermo Bernaudo, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio había decretado la emergencia. La medida contempla beneficios fiscales para los productores de los departamentos donde la crecida de los cursos de agua tendría un impacto directo.

La CNEyDA, que funciona en la órbita de la Secretaría de Agricultura, elevó su recomendación al ministro de Economía, Luis Caputo. Si el funcionario avala el planteo, Entre Ríos sería la primera provincia en obtener una declaración de emergencia nacional a causa del fenómeno de El Niño.

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