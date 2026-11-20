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El síndrome de Rett es un trastorno genético, neurológico y del desarrollo poco frecuente que afecta sobre todo a niñas. Tras un período inicial de desarrollo aparentemente esperado, puede provocar la pérdida progresiva de habilidades como caminar, comunicarse y usar las manos de manera intencional.

Miguel Guitar, referente de la Fundación Síndrome de Rett, relató en una entrevista en Infobae en Vivo cómo el diagnóstico de su hija Felicitas llevó a su familia a impulsar investigaciones y acompañar familias. “Está registrado que una mujer cada 10 mil que nacen padece síndrome de Rett”, afirmó Guitar.

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Durante su paso por el estudio de Infobae en Vivo a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, explicó que se trata de un síndrome identificado hacia fines de los años ochenta. “Hay mucha bibliografía que se está escribiendo en este mismo momento, muchas investigaciones”, señaló.

Guitar y la familia Crespo, de Rosario, crearon la fundación durante la pandemia, sin haberse conocido de manera presencial. “Todo por WhatsApp, Zoom. La armamos sin fondos, con muchos sueños y con muchísimas necesidades”, recordó. La organización nació con dos propósitos. “Uno era difundir qué es el síndrome, porque no se conocía”, explicó. Sobre el segundo, precisó: “Financiar investigaciones que tengan que ver con encontrar tratamientos, mejoras, en todo lo referente a esta dura enfermedad”.

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El diagnóstico de Síndrome de Rett

El síndrome de Rett, una rara enfermedad genética que afecta principalmente a niñas

“Entre los 6 y los 18 meses de vida hay lo que se llama regresión, donde las niñas pierden las habilidades que habían obtenido en su crecimiento”, explicó sobre las formas típicas del síndrome. En el caso de Felicitas, el proceso ocurrió más tarde. “Tendría 3 años aproximadamente. Lo hizo más tarde porque ella tiene un síndrome de Rett atípico. El típico es entre los seis y los dieciocho”, detalló.

Guitar describió algunos de los cambios que advirtieron en su casa. “Mi hija abría las roscas de las tapas de los frascos de mayonesa y de golpe empezó a usar cada vez menos. Nos dejó de mirar a los ojos”, dijo.

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La familia inició consultas y estudios sin encontrar una respuesta. “Todos daban bien y salíamos con los estudios que decían ‘está bien’, y entonces, ¿qué es?”, recordó sobre esos primeros meses. El estudio genético confirmó la sospecha clínica. “Eso nos dio un marco y un panorama de trabajo”, afirmó. A la vez, planteó una dificultad que observa en otras familias: “El estudio genético lleva tiempo, la obra social no lo cubre”.

“Hay muchas familias que no pueden, que no llegan y se quedan sin diagnosticar”, sostuvo. Para Guitar, esa situación deja a quienes atraviesan síntomas sin una referencia clara para planificar tratamientos y cuidados.

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Miguel Guitar y su hija Felicitas

Felicitas dejó de hablar, pero su padre aseguró que comprende lo que ocurre a su alrededor. “Ella procesa el lenguaje en su cerebro. Entiende. Tiene un feedback muy pobre para demostrarte que entendió o que necesita que le digas”, explicó.

La niña llegó a segundo grado y se complicó la escolaridad en un establecimiento común. “La escuela un poco que no supo cómo resolverlo”, contó. La familia decidió cambiarla el año pasado a una institución con otra preparación para acompañarla. “Como no habla y solo se comunica con la mirada, para las maestras también es un desafío”, dijo Guitar. Después de la adaptación, agregó: “Al día de hoy la comprenden”.

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Su padre señaló que Felicitas puede manifestar necesidades y reacciones en su entorno cotidiano. “Se expresa cuando tiene sueño, cuando tiene hambre, cuando está enojada, cuando quiere pelear con la hermana, porque se pelean, son hermanas”, enumeró.

Inspirado en la actitud positiva de la pequeña Felicitas y el legado familiar, Miguel impulsó una organización comunitaria para visibilizar este cuadro neurológico y costear investigaciones médicas que mejoren la calidad de vida

La fundación busca preparar a Argentina para futuros tratamientos

Guitar explicó que el síndrome de Rett atraviesa distintas fases y que las terapias permiten demorar el deterioro. “Hay un momento en el que estamos ahora donde, con terapias paliativas, uno ralentiza, demora el empeoramiento del cuadro”, sostuvo. La atención de Felicitas requiere un equipo con distintas especialidades. “Tenemos que trabajar con el equipo: tenés un neurólogo, la pediatra, el kinesiólogo, el terapista ocupacional y un etcétera”, enumeró.

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También mencionó el cuidado alimentario y las convulsiones. “Hay nenas que convulsionan diez, veinte veces por día y para la familia realmente es difícil”, afirmó. Sobre la medicación, indicó que existen cuadros que requieren revisar los anticonvulsivos. “Hay epilepsias refractarias que se defienden ante los anticonvulsivos, entonces hay que rotarlos”, explicó.

El referente de la fundación dijo que sigue los avances en Estados Unidos y Canadá a través de organizaciones vinculadas al síndrome. “Se han hecho ensayos clínicos para una llamada cura. No es técnicamente una cura, no es científicamente una cura”, aclaró.

Según relató, esos ensayos arrojaron resultados que las familias siguen de cerca. “La que no hablaba comienza a hablar. La que no caminaba comienza a dar pasos. Se pueden subir a un auto”, expresó.

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La Fundación Síndrome de Rett forma parte de Rett Latina, una red con organizaciones de distintos países de la región. “Nos dicen: ‘Prepárense porque tal vez en 2028 tengamos la oportunidad’”, aseguró sobre la expectativa de que esos desarrollos puedan llegar a la Argentina.

Guitar señaló que los tratamientos todavía deben avanzar hacia la fase tres de los ensayos. “Están tratando de llegar a la fase tres, que es cuando la FDA autoriza la comercialización”, sostuvo. La fundación se vinculó con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez para organizar un centro de referencia. “Creamos un centro de referencia Rett con la idea de empezar a centralizar los estudios”, contó.

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El síndrome de Rett provoca pérdida progresiva de habilidades tras un desarrollo inicial aparentemente normal

“Mientras Felicita luche, yo voy a luchar”

Guitar atribuyó a Fabián, integrante de la fundación, un papel central en el impulso inicial del proyecto. “El mérito es de Fabián, realmente. Él me llamó mucho, él es perseverante y me dijo: ‘Dale, porque yo solo no puedo’”, recordó.

El eje de esa decisión está ligado a la rutina de su hija. “Mi hija todos los días no puede hablar, no puede mover las manos, no puede decir ‘me pica la espalda’ para que vos le rasques al menos”, expresó.

Luego describió la actitud de Felicitas frente a esas limitaciones. “Ella se levanta con una sonrisa. Ella decide luchar. Mientras Felicita luche, yo voy a luchar”, afirmó.

Guitar sostuvo que no quiere fijar de antemano un límite para su hija. “Yo no voy a ponerle el techo a mi hija, que sea ese físico maltrecho que tiene el que le ponga el techo”, planteó. Su historia familiar también influyó en la manera en que recibió el diagnóstico. Tiene un hermano, Ricardo, con síndrome de Down, y recordó que sus padres formaron una escuela en Concordia junto a otros padres.

“Hoy miro para atrás y digo: estoy copiando a mi papá”, expresó. Guitar tenía 6 años cuando nació su hermano y afirmó que convivir con una persona con discapacidad era una experiencia conocida para él.

Las familias vinculadas a la fundación participaron de una actividad durante la visita del papa a la Argentina. “Necesitamos visibilidad, necesitamos la bendición”, contó Guitar sobre las gestiones que realizaron para asistir. El grupo preparó una estampa con fotografías de personas con síndrome de Rett y una nota colectiva. “Estas familias tuvieron la oportunidad de escribirle lo que quisieran al papa: agradecimientos, pedidos, bendiciones, rezos y demás”, relató.

En nombre de la Fundación de Síndrome de Rett, Guitar agradeció el acompañamiento del orfebre Juan Carlos Pallarols, a quien señaló como un padrino de la iniciativa por sus gestos, donaciones y contactos. Entre otras colaboraciones, mencionó la entrega de Rosas por la Paz para la organización.

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