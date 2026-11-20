Kylie Jenner y Timothée Chalamet volvieron a ocupar la primera fila de un partido de la NBA con dos códigos de estilo opuestos de moda, durante el encuentro entre Los Angeles Lakers y Utah Jazz en el Crypto.com Arena.
La empresaria apostó por una fórmula depurada de denim, cuero y sandalias de tiras; el actor eligió una combinación de estética deportiva y materiales utilitarios.
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La diferencia entre ambos vestuarios volvió a poner el foco en la manera en que la pareja construye sus apariciones públicas. Cada uno mantuvo una identidad reconocible, sin recurrir a conjuntos idénticos.
Kylie Jenner llevó cuero estructurado, jeans claros y sandalias estampadas
Para su regreso a la cancha, Kylie Jenner eligió una chaqueta de cuero negro de silueta escultórica y cierre frontal de Khy, su firma de ropa. La llevó parcialmente abierta y la combinó con jeans celestes de lavado claro, de largo al tobillo y corte recto. El estilismo se completó con sandalias de tiras finas con estampado de serpiente.
La elección reunió tres componentes frecuentes en el vestuario de la empresaria para este tipo de salidas: una prenda superior ajustada o de estructura marcada, pantalones de denim y calzado abierto de taco fino.
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La chaqueta aportó volumen y definición en los hombros, mientras que el jean suavizó el conjunto con un acabado más informal.
El contraste entre el cuero negro y el denim azul claro organizó el look de Jenner, que sumó una manicura y pedicura oscuras. En belleza, llevó el pelo negro, largo y suelto, ojos en tonos marrones difuminados y labios nude de subtono frío. La combinación conservó una paleta limitada, con el estampado del calzado como único elemento gráfico.
En los últimos meses, Jenner alternó ese registro de prendas ceñidas con propuestas de alfombra roja más teatrales. En los Oscar de 2026, por ejemplo, asistió como acompañante de Chalamet con un vestido rojo de lentejuelas de Schiaparelli, inspirado en los códigos visuales de Jessica Rabbit.
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Para la fiesta posterior de Vanity Fair, cambió el rojo por un vestido negro con lentejuelas, escote halter y falda con plumas.
Timothée Chalamet optó por una silueta amplia de inspiración deportiva
En la misma primera fila, Timothée Chalamet se inclinó por prendas amplias y referencias deportivas. El actor vistió un cortavientos azul marino con motivo de camuflaje, pantalón negro de cuero con acabado encerado y botas negras. Sus rizos largos y despeinados terminaron de definir una imagen más relajada que la de Jenner.
La silueta de Chalamet priorizó el volumen y la superposición de texturas, con la chaqueta técnica como pieza central. Frente al cuero estructurado y los tacos de Jenner, el actor planteó una combinación más cercana a la ropa urbana: prendas exteriores funcionales, pantalones anchos y calzado robusto.
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El uso del cuero en ambos looks funcionó como punto de contacto, aunque con tratamientos distintos. Jenner lo incorporó en una chaqueta entallada y de construcción rígida; Chalamet, en cambio, lo llevó en un pantalón amplio y de brillo irregular.
La pareja coincidió en una gama oscura, pero se separó en las proporciones y en la intención de cada atuendo.
Esa libertad para mezclar códigos ha sido constante en el estilo público del actor. Chalamet llevó un traje de cuero amarillo neón de Prada en los Premios Oscar de 2025 y eligió un conjunto negro de Chrome Hearts con camisa de seda verde neón en los SAG Awards de ese mismo año.
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También integró prendas deportivas a presentaciones cinematográficas, como una chaqueta del Columbus Crew, jeans con estrellas y zapatillas técnicas durante la promoción de A Complete Unknown en Berlín.
La pareja alterna coordinación cromática y contrastes de silueta
La aparición en el partido de los Lakers se inscribe en una secuencia de salidas donde Jenner y Chalamet no siguen una fórmula única.
En ocasiones coordinan colores, referencias o materiales; en otras, sostienen estilos claramente diferenciados. El resultado no depende de vestirse igual, sino de establecer conexiones visuales puntuales.
Durante la campaña de los New York Knicks en 2026, ambos utilizaron prendas vinculadas a los colores del equipo, entre ellas chaquetas de cuero naranjas, accesorios de inspiración basquetbolística y jeans personalizados de Chrome Hearts.
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En una proyección de Marty Supreme, Chalamet llevó un traje de cuero naranja y un bolso cruzado inspirado en una funda de paleta de ping-pong, mientras Jenner lució un vestido ajustado en la misma gama.
El naranja se convirtió entonces en un recurso narrativo asociado a la película y a la pareja, una forma de coordinar vestuario sin convertir sus apariciones en uniformes. En otro registro, para una salida en Sushi Park, optaron por chaquetas negras y pantalones relajados, con una lectura más discreta y cotidiana.
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