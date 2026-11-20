Tras más de 15 años de ausencia en escenarios costarricenses, la estrella colombiana ofrecerá un único espectáculo en La Sabana a partir de las 8:00 p. m. (Cortesía: Shakira).

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La espera ha terminado para la fiel legión de seguidores de Shakira en territorio costarricense. Tras meses de especulaciones y pistas en redes sociales, ya existe una fecha oficial marcada en rojo en el calendario musical del país: la superestrella colombiana se presentará el próximo domingo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional, ubicado en La Sabana.

El espectáculo, que forma parte de su exitosa gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, dará inicio en punto de las 8:00 p. m., según confirmó oficialmente la productora One Entertainment.

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La noticia ha desatado una ola de euforia entre el público tico luego de que la propia intérprete de Antología confirmara la parada en San José a través de sus historias de Instagram. En la publicación, la barranquillera compartió el afiche promocional de esta nueva etapa latinoamericana para 2027, un recorrido de alto calibre en el que Costa Rica comparte cartelera con plazas musicales en:

Brasil

Venezuela

Guatemala

Puerto Rico

Panamá.

Para quienes ya preparan la garganta y el presupuesto, la producción ha dispuesto seis localidades distintas distribuidas estratégicamente alrededor del escenario y las graderías del Estadio Nacional. Los boletos oscilan entre los ₡34.500 y los ₡124.500 (montos que no incluyen los respectivos cargos por servicio de la tiquetera).

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El costo de las entradas oscila entre los ₡34.500 en Gradería Sur y los ₡124.500 en las zonas VIP frente al escenario, más cargos por servicio.

Tomando como referencia el tipo de cambio actual (alrededor de ₡445 por dólar estadounidense), el desglose oficial de precios por localidad queda de la siguiente manera:

VIP Waka Waka / La Loba: ₡124.500 (aproximadamente $280 USD )

Platea Este / Oeste: ₡69.500 (aproximadamente $156 USD )

Balcón Este / Oeste: ₡64.500 (aproximadamente $145 USD )

VIP Las de la Intuición: ₡54.500 (aproximadamente $122 USD )

Sombra Este / Oeste: ₡44.500 (aproximadamente $100 USD )

Gradería Sur: ₡34.500 (aproximadamente $78 USD).

Es importante que los asistentes tomen en cuenta que las localidades frente al escenario (VIP Waka Waka / La Loba) son exclusivas para mayores de edad, mientras que el resto del recinto estará habilitado para público de todas las edades.

Fechas clave de preventa y compra de entradas

Dado el enorme tiempo de espera y la magnitud del espectáculo, se prevé que la demanda de tiquetes sea masiva desde el primer minuto. La venta de boletos se realizará exclusivamente a través de la plataforma oficial Publitickets y contará con un cronograma escalonado para facilitar el acceso a los fanáticos:

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Primera etapa de preventa: Comenzará este lunes 23 de noviembre y se extenderá hasta el martes 24 Segunda etapa de preventa: Se llevará a cabo el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre Venta general: A partir del viernes 27 de noviembre se abrirá la boletería para todo el público con cualquier método de pago.

Shakira volvió a presentarse en el Estadio “Mágico” González de San Salvador, reuniendo a miles de fanáticos en la segunda noche de su residencia. El show, parte de su gira mundial “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Con todos los detalles sobre la mesa, Costa Rica se alista para vivir una noche histórica de música, baile y nostalgia junto a una de las figuras más influyentes del pop latino a nivel mundial.

El aterrizaje de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en San José tiene un sabor profundamente nostálgico y simboliza el fin de una sequía musical que se ha extendido por más de tres lustros. Para el momento en que Shakira pise nuevamente la tarima del coloso de La Sabana, habrán transcurrido exactamente 15 años y nueve meses casi 16 años desde su última presentación en suelo costarricense.

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Aquella memorable velada tuvo lugar el 10 de abril de 2011, cuando la artista trajo su gira Sale el Sol precisamente como parte de los eventos inaugurales del recién estrenado Estadio Nacional. Desde entonces, el público nacional ha visto evolucionar a la cantante a través de múltiples facetas artísticas sin tener la oportunidad de corear sus éxitos en vivo.