El enfriamiento posterior a la cocción incrementa parte del almidón resistente presente en este alimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pasta cocida que se enfría en la heladera puede desarrollar almidón resistente, un cambio en su estructura que modifica la forma en que parte de sus carbohidratos llega al intestino grueso.

El enfriamiento reorganiza una parte del almidón

Al cocinarse, el almidón de la pasta absorbe agua y queda más accesible a las enzimas digestivas. Cuando se enfría, una parte de esas cadenas se reordena en estructuras más compactas. El proceso se conoce como retrogradación y aumenta la proporción de almidón resistente, según explicó la nutricionista registrada Jasmin Dieb a EatingWell, sitio especializado en alimentación.

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Este carbohidrato no se digiere en el intestino delgado como ocurre con la mayor parte del almidón. Alcanza el colon, donde puede ser fermentado por microorganismos de la microbiota intestinal.

La refrigeración rápida y el almacenamiento en recipientes cerrados ayudan a conservar las preparaciones cocidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión científica publicada en la base de datos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos describe que esa fermentación produce ácidos grasos de cadena corta, entre ellos acetato, propionato y butirato.

El Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), organismo científico nacional de Australia, señala que el butirato constituye una fuente de energía para las células que recubren el intestino grueso. La entidad también incluye a las legumbres, plátanos menos maduros y productos integrales entre las fuentes dietarias de almidón resistente.

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El almidón resistente llega al colon, donde puede ser fermentado por bacterias de la microbiota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio no convierte las sobras en una fuente principal de fibra

La presencia de almidón resistente no implica que toda la pasta enfriada se transforme ni que reemplace el aporte de fibra de otros alimentos. La dietista Amanda Sauceda advirtió al medio especializado que solo una parte del almidón cambia tras la cocción y el enfriamiento.

Por eso, el contenido total de fibra de la comida sigue siendo un criterio relevante. Las pastas elaboradas con legumbres y variedades integrales aportan más fibra que las opciones refinadas.

Las variedades elaboradas con granos integrales o legumbres aportan más fibra dietaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de 56 gramos de pasta integral seca aporta 6 gramos de fibra, de acuerdo con los datos recogidos en la nota de EatingWell. Una alimentación que combine diferentes fuentes de fibra puede incluir:

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Legumbres, como lentejas, garbanzos y frijoles

Cereales integrales

Frutas y verduras

Arroz, papa, avena o pasta cocidos y enfriados bajo condiciones seguras

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda una dieta variada y remarca la importancia de una manipulación adecuada de los alimentos cocidos. El almidón resistente puede formar parte de esa variedad, pero no sustituye por sí solo el consumo regular de fibra proveniente de alimentos vegetales.

La OMS recomienda no dejar preparaciones cocidas a temperatura ambiente durante más de dos horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad depende del tiempo y temperatura de conservación

El posible beneficio digestivo no elimina los riesgos vinculados al almacenamiento incorrecto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que los alimentos cocidos no deben permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas y que deben refrigerarse de inmediato, preferentemente por debajo de 5°C.

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La OMS ubica entre 5°C y 60°C el intervalo en el que las bacterias pueden multiplicarse con rapidez. También aconseja recalentar los alimentos cocidos de forma completa.

Además de este plato, las legumbres, los plátanos menos maduros, el arroz y las papas enfriadas contienen almidón resistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus recomendaciones para la manipulación de sobrantes, la FAO indica guardarlos en recipientes limpios, cerrados y rotulados, y recalentar los alimentos cocidos hasta que estén muy calientes antes de consumirlos. Para conservar la pasta cocida, las pautas básicas son:

Pasarla a un recipiente limpio y con tapa apenas sea posible

Refrigerarla sin demoras

Evitar dejarla fuera de la heladera durante más de dos horas

Desecharla si presenta olor desagradable, textura viscosa o señales de deterioro

Recalentarla por completo si se la consumirá caliente

Recalentar las sobras de manera completa y conservarlas a baja temperatura reduce el riesgo de contaminación bacteriana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El artículo de EatingWell recomienda consumir la pasta almacenada correctamente dentro de los tres o cuatro días posteriores a su preparación. La guía de la OMS para establecimientos de salud adopta un criterio más restrictivo y establece un máximo de tres días para los sobrantes refrigerados, además de aconsejar no recalentarlos más de una vez.

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Ante diferencias entre guías, mantener la cadena de frío y evitar un almacenamiento prolongado reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.