Missing Children Argentina lanzó la campaña El Otro Niño para visibilizar la búsqueda de 117 menores en el país.

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Missing Children Argentina lanzó la campaña “El Otro Niño” para aprovechar la atención que genera el fenómeno meteorológico de El Niño. Desde hace meses, la televisión, la radio y los portales hablan del tema, por lo que se presenta una oportunidad para difundir las búsquedas de 117 niños, niñas y adolescentes que están perdidos en el país.

La iniciativa busca convertir la conversación sobre el clima en una red de circulación de imágenes y datos que ayude a reunir a las familias. Las piezas imitan las alertas meteorológicas, con cielos de tormenta y titulares de último momento, pero muestran la foto y el nombre de cada niño junto con un pedido para compartir la publicación en historias y redes sociales.

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La campaña se difunde en las cuentas oficiales de Missing Children con el hashtag #ElOtroNiño y utiliza la premisa: “Hay un Niño que no queremos que llegue. Y muchos que queremos que vuelvan”. Uno de sus mensajes sostiene: “El Niño es noticia en todos lados, hay otros niños que también deberían serlo”.

Las piezas de difusión imitan las alertas meteorológicas con imágenes de tormenta y placas de último momento para redes sociales.

“Pensamos que es una excelente herramienta para interpelar a la comunidad y lograr su colaboración en estas búsquedas: son muchas las familias que necesitan encontrar a sus hijos perdidos”, remarcó la presidenta de Missing Children Argentina, Ana Llobet.

Quino Oneto Gaona, director general creativo regional de di Paola Latina y responsable de la campaña, explicó: “Lo más interesante de esta campaña es que no necesitamos crear una noticia, sino darle visibilidad a otras que también merecen ser contadas. Usamos los códigos de los pronósticos, las alertas y los noticieros para poner las búsquedas de los chicos en el centro de la conversación. Porque una foto que se comparte puede llegar a la persona indicada y hacer una diferencia enorme para una familia”.

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La presidenta de la organización, Ana Llobet, remarcó la necesidad de interpelar a la comunidad para colaborar con las familias.

Los niños que están siendo buscados

Missing Children es una Asociación Civil sin fines de lucro, formada a fines de 1999 por un grupo de voluntarios. Tiene como objetivo desarrollar y sostener un sistema de búsqueda ágil, eficaz y eficiente para localizar a menores perdidos.

En las últimas horas, algunas de las búsquedas que se compartieron en el marco de la campaña “El Otro Niño” son Ángel Daniel Vázquez, un adolescente de 15 años que está ausente desde el 2 de noviembre, y vive en Garupá, Misiones.

También se lanzó con el mismo enfoque el pedido de ayuda para encontrar a Facundo Gabriel Fernández, de 16 años, que se desconoce su paradero desde el 2 de octubre, tras residir en la matancera localidad de Laferrere. Otro caso es el Liz Mariel Ocampo, de 15 años, residente de Lanus en el conurbano sur y está ausente desde el 31 de julio.

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Liz Mariel Ocampo vivía en Lanús y se desconoce dónde puede estar desde el 31 de julio

Para conocer a todos los chicos que faltan de sus hogares o aportar información, se puede ingresar a www.missingchildren.org.ar, seguir la cuenta de Instagram @missingchildrenarg o comunicarse al +54 11 4157-3101.

Desde la organización solicitan a la población la máxima difusión de los niños, niñas y adolescentes perdidos, y sugieren colaborar a la ONG como voluntario o realizando un aporte económico.