Rogelio Frigerio, Sergio Ziliotto, Claudio Poggi y Alberto Weretilneck participaron de un panel del CFI (RSFotos)

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Los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; San Luis, Claudio Poggi; Río Negro, Alberto Weretilneck; y La Pampa, Sergio Ziliotto, participaron de la Semana de Integración Federal, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Tras el panel, Ziliotto cuestionó la suspensión de las PASO y reclamó que el peronismo defina sus candidaturas “sin el dedo de nadie”, mientras que Frigerio respaldó excluir las colectoras de la reforma política y habló de la crisis económica.

En diálogo con Infobae, el gobernador pampeano rechazó que las reglas electorales cambien de acuerdo con las necesidades de los gobiernos de turno. Sus declaraciones se produjeron mientras el Senado se prepara para tratar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias la semana próxima.

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Consultado sobre las diferencias entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof, Ziliotto evitó pronunciarse a favor de alguno de los dos dirigentes. Aunque cuestionó que una conducción individual concentre la definición de las listas. “Sin el dedo de nadie. Yo no hago nombres propios. El peronismo es mucho más grande que los nombres propios”, afirmó.

Sergio Ziliotto cuestionó la suspensión de las PASO y rechazó que la definición de candidaturas del peronismo dependa de una conducción individual

El mandatario también fue consultado por la ausencia de Kicillof en la foto de unidad del peronismo durante el acto de San Fernando por el Día de la Militancia. “Si discutimos esa forma, no vamos a discutir el fondo. Vamos a discutir el árbol y no el bosque”, respondió. Ante la posibilidad de que el candidato presidencial del espacio surja del interior del país, sostuvo que debería ser “alguien que defienda a todos los argentinos, inclusive los del interior”.

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Frigerio, por su parte, se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien reconoció que los argentinos atraviesan “privaciones”. “Toda la Argentina está pasando por un momento complejo, con una transformación de políticas públicas”, señaló Frigerio. “En pocos lugares del mundo se ha visto semejante transformación. Y obviamente eso está llevando dificultad también a muchos hogares argentinos. Está claro que es así”, agregó.

El gobernador de Entre Ríos también celebró que el sistema de colectoras quedara fuera del acuerdo para avanzar con la reforma política. “No era conveniente para el sistema electoral y democrático de la Argentina”, sostuvo.

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Los gobernadores reclamaron mayor protagonismo de las provincias

Rogelio Frigerio sostuvo que la transformación de las políticas públicas genera dificultades en muchos hogares argentinos

Durante el panel del CFI, los cuatro mandatarios expusieron sus posiciones sobre el desarrollo económico, el federalismo y el papel del Estado. Weretilneck y Ziliotto plantearon que la explotación de los recursos naturales debe traducirse en empleo, valor agregado y beneficios para las economías provinciales. Frigerio destacó la necesidad de formar equipos técnicos para ejecutar las políticas públicas, mientras que Poggi puso el foco en la educación y el trabajo.

El gobernador de San Luis afirmó que el Estado y el sector privado deben coordinar acciones. “Ni el Estado lo puede todo, ni el privado lo puede todo. Hay que articular, hay que hablar, hay que dialogar y, en estas épocas, espalda con espalda, generar el crecimiento y el desarrollo y, por supuesto, las oportunidades de trabajo”, planteó.

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El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cuestionó la pérdida de protagonismo de los distritos en el debate nacional. “Hemos perdido tanto protagonismo durante ciertos momentos de la vida en los últimos años, las provincias y la identidad provincial, que a veces pensamos que la Nación es el presidente o la presidenta, y la verdadera Nación somos todos los que estamos acá”, afirmó.

Alberto Weretilneck reclamó que las provincias tengan mayor protagonismo y que los recursos naturales generen beneficios locales

También advirtió que los proyectos vinculados a los recursos naturales deben dejar beneficios en los territorios donde se desarrollan. “Si vamos a tener proyectos durante treinta años, no puede ser que vengan empresas internacionales o de otros lugares a quedarse con el beneficio de los proyectos”, sostuvo.

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Weretilneck defendió la participación estatal en las políticas de desarrollo. Recordó el debate sobre los límites del mercado y afirmó que esa discusión perdió vigencia. “Gracias a Dios, es una discusión que se agotó, porque los hechos marcaron que es imposible el desarrollo de una sociedad si no es con el ordenamiento mínimo y central que plantea el Estado”, señaló.

Ziliotto sostuvo que el crecimiento económico no alcanza para garantizar inclusión. “El desarrollo es la única herramienta para incluir absolutamente a todos, generando igualdad de oportunidades en cada rincón del territorio”, afirmó.

El gobernador de La Pampa planteó que la explotación de los recursos naturales debe incorporar a la industria nacional y generar puestos de trabajo en el país. “Si a la activación de los recursos naturales no le ponemos valor agregado, no generamos trabajo argentino, no involucramos a la industria nacional, no va a haber inclusión, no va a haber igualdad de oportunidades”, expresó.

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