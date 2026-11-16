La regla 90 - 90 - 90 de un entrenador de celebridades de Hollywood: cómo organizar el ejercicio, la actividad diaria y el descanso

Harley Pasternak diseñó una fórmula de acondicionamiento físico basada en metas de noventa minutos para el ejercicio y el descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El entrenador de celebridades Harley Pasternak planteó una fórmula basada en tres cifras para ordenar hábitos vinculados con el estado físico: 90 minutos semanales de entrenamiento de fuerza, 90 minutos diarios de movimiento y 90 minutos de sueño profundo junto a 90 minutos de sueño REM por noche.

El preparador físico, que trabajó con figuras de Hollywood como Halle Berry, Jessica Simpson, Megan Fox, Gal Gadot y Seth Rogen, sostuvo en el podcast Well que la transformación corporal no depende de prácticas extremas ni de cambios inmediatos.

PUBLICIDAD

El entrenamiento de fuerza debe sumar 90 minutos por semana

Pasternak situó al entrenamiento de fuerza como una de las bases de su método. Según explicó, la meta mínima puede alcanzarse con tres sesiones de 30 minutos, siete rutinas de unos 14 minutos o cualquier otra distribución que complete al menos una hora y media semanal.

“El entrenamiento de fuerza puede ser tan poco como 10 minutos por día, pero házlo al menos 90 minutos por semana”, indicó durante la conversación con la conductora Arielle Lorre. El entrenador remarcó que la prioridad no debería pasar por usar el gimnasio solo para gastar calorías, sino por conservar la masa muscular.

PUBLICIDAD

El método establece un mínimo de noventa minutos semanales de entrenamiento de fuerza para preservar la masa muscular (Captura de video: YouTube/@WellwithArielleLorre)

En ese sentido, vinculó la fuerza con el mantenimiento del metabolismo y la apariencia física. También cuestionó las pérdidas aceleradas de peso que, según afirmó, pueden incluir una reducción de músculo.

“La gente va al gimnasio ahora no para quemar calorías, sino para mantener la masa muscular, mantener alto el metabolismo y conservar el cuerpo tonificado”, señaló.

Pasternak colocó la actividad cardiovascular en un lugar secundario dentro de ese esquema. “La fuerza es más importante que nunca. El cardio es menos importante”, afirmó.

Pasternak ubicó la actividad cardiovascular y las mediciones como el consumo de oxígeno en un segundo plano frente a la fuerza (Imagen Ilustrativa Infobae)

También rechazó que indicadores como el consumo máximo de oxígeno, conocido como VO2 max, o la variabilidad de la frecuencia cardíaca deban dominar las decisiones cotidianas de quienes buscan mejorar su condición física.

PUBLICIDAD

El movimiento cotidiano también forma parte de la fórmula

El segundo número de la regla está destinado a la actividad diaria. Propuso alcanzar 90 minutos de movimiento por jornada, una referencia que no limitó a los entrenamientos formales. En su método, caminar y aumentar los pasos diarios tienen un lugar central.

El entrenador recomendó comenzar con un registro básico de actividad y descanso mediante una pulsera o anillo de seguimiento. Explicó que el objetivo es conocer el punto de partida antes de imponer una meta. Si una persona realiza 4.000 pasos al día, consideró que no debería pasar de forma directa a 10.000.

Su sugerencia para generar constancia consiste en sumar cambios pequeños. Como ejemplo, planteó que una persona sedentaria puede caminar alrededor de una manzana antes de subir al auto.

PUBLICIDAD

La propuesta diaria contempla noventa minutos de movimiento activo a través de caminatas y pasos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana siguiente, puede repetir el recorrido al regresar a su casa. “Si se siguen construyendo esos hábitos, en un par de meses están funcionando a pleno y no se sienten abrumados”, sostuvo.

Pasternak asoció esta estrategia con un error frecuente entre quienes buscan modificar su cuerpo: intentar resolver alimentación, deporte, consumo de alcohol y descanso en pocos días. Según describió, pasar de una rutina sedentaria a entrenamientos intensos y restricciones alimentarias estrictas suele derivar en abandono.

Dos bloques de 90 minutos para el descanso nocturno

El tercer componente de la propuesta se enfoca en el sueño. Pasternak ubicó el descanso por delante de la nutrición y el ejercicio al ordenar las prioridades de salud y rendimiento cotidiano. “Sin sueño no podés funcionar, no podés pensar”, afirmó.

PUBLICIDAD

Dentro de su fórmula, propuso apuntar a 90 minutos de sueño profundo y 90 minutos de sueño REM, la fase asociada a movimientos oculares rápidos. No presentó esa cifra como un diagnóstico ni como una prescripción médica individual, sino como parte de la estructura de hábitos que utiliza con sus clientes.

El esquema sitúa el descanso como la máxima prioridad y sugiere noventa minutos de sueño profundo junto a noventa de fase REM (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación completa el esquema. El entrenador sugirió incorporar proteínas, fibra y grasas saludables al menos tres veces al día, además de reducir los carbohidratos ultraprocesados. Para evitar cambios difíciles de sostener, recomendó empezar por una comida, como el desayuno, en lugar de modificar toda la dieta desde el primer día.

PUBLICIDAD

Pasternak también señaló el alcohol como uno de los factores que, según su experiencia, dificulta cambios visibles en un período breve. “Si están bebiendo, altera todo”, aseguró. Vinculó su consumo con alteraciones del sueño, la alimentación y la retención de líquidos.

En el cierre de la entrevista, el entrenador relató que incluso comenzó a esbozar un libro con el nombre “90, 90, 90”, aunque dejó el proyecto en pausa. La fórmula resume el enfoque que expuso durante el diálogo: fuerza, movimiento cotidiano, descanso y una rutina que se sostenga en el tiempo.