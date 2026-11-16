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El impactante look de Hailey Bieber para su cumpleaños: la pieza de archivo que rescató tras 20 años

La modelo celebró por anticipado con un bustier de pitón en tonos rojizos perteneciente a la colección primavera-verano 2005 de Dolce & Gabbana, combinado con un sostén de encaje negro a la vista y pantalones oscuros

Hailey Bieber frente a un pastel de dos pisos con velas encendidas, cerezas y copas de cristal sobre una mesa redonda
Hailey Bieber festejó su cumpleaños con un corsé vintage de pitón de Dolce & Gabbana de la colección primavera-verano 2005
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Hailey Bieber celebró por anticipado su cumpleaños con un corsé vintage de pitón de Dolce & Gabbana y un sostén negro de encaje a la vista. La empresaria y modelo eligió una pieza de la colección primavera-verano 2005 de la casa italiana para la reunión que realizó nueve días antes de cumplir 30 años.

El modelo, denominado Red Python Bustier Corset, tiene un estampado de serpiente en tonos rojizos y una silueta ceñida. Bieber lo llevó sobre un sostén negro de encaje, que quedó expuesto debajo del bustier, y lo combinó con pantalones negros.

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La prenda había aparecido originalmente en el desfile de prêt-à-porter de Dolce & Gabbana para la primavera de 2005, entonces sobre la modelo etíope Liya Kebede.

El uso de una pieza de archivo incorpora la estética de lencería visible a un estilismo de noche de líneas simples. También se suma a la presencia del estampado animal en la moda de 2026, con la pitón como uno de los motivos que han vuelto a las alfombras rojas y a los looks de celebridades.

Del rosa Chanel al dorado Saint Laurent en sus apariciones recientes

La modelo acudió a la gala del Academy Museum con un vestido columna rosa confeccionado a medida por Chanel (REUTERS/Mario Anzuoni)
La modelo acudió a la gala del Academy Museum con un vestido columna rosa confeccionado a medida por Chanel (REUTERS/Mario Anzuoni)

Hailey Bieber asistió a la sexta gala del Academy Museum, celebrada el 17 de octubre en Los Ángeles, con un vestido columna rosa chicle hecho a medida por Chanel.

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El diseño, creado bajo la dirección de Matthieu Blazy, incorporó bordados florales, hileras de perlas y piedras de colores en el escote y los tirantes. La parte posterior tenía escote bajo y una abertura a la altura de la rodilla; la modelo añadió zapatos de taco rosa, anillos de diamantes y una manicura negra de acabado brillante.

Bieber vistió un conjunto dorado de Saint Laurent en los CFDA Fashion Awards celebrados en Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)
Bieber vistió un conjunto dorado de Saint Laurent en los CFDA Fashion Awards celebrados en Nueva York (REUTERS/Caitlin Ochs)

El 2 de noviembre, acudió a los CFDA Fashion Awards en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. Para esa entrega, en la que Anthony Vaccarello recibió el premio a Diseñador Internacional del Año, lució un conjunto dorado de Saint Laurent.

La propuesta estaba compuesta por una blusa de brocado de manga larga con puños de piel sintética, un cinturón con aplique floral de encaje y una falda midi bordada con abertura alta. Completó el atuendo con sandalias metalizadas.

Salidas recientes amplían su apuesta por la lencería y el estampado animal

Justin y Hailey Bieber
La empresaria llevó un minivestido bordó de satén y encaje durante una salida con su esposo Justin Bieber

En otras apariciones nocturnas, Hailey Bieber trasladó elementos propios de la lencería a prendas de calle. En una de las imágenes, llevó un minivestido de satén color bordó, de breteles finos y escote rematado con encaje negro.

La pieza también tenía una terminación de encaje en el ruedo. Sumó gafas oscuras de marco estrecho y zapatos negros, mientras caminaba junto a su esposo, Justin Bieber, quien vistió una camisa clara con estampado verde sobre una prenda en tono petróleo y pantalones holgados.

Hailey Bieber
Una blusa satinada amarilla con pantalones rectos integró otra de sus elecciones de estilo nocturno (Photo © 2026 Backgrid/The Grosby Group)

El segundo atuendo se construyó a partir del contraste entre una blusa amarilla satinada y pantalones negros de pierna recta. El top tenía breteles finos, escote con aplicaciones claras y un borde de encaje, recursos que sostienen la referencia a la ropa interior que ya aparece en el corsé de pitón.

La modelo lo combinó con zapatos negros de punta, gafas oscuras y el cabello recogido. La elección del amarillo intenso desplazó el protagonismo hacia la parte superior sin alterar la silueta de líneas limpias del conjunto.

Hailey Bieber
Un vestido midi con estampado de leopardo y forro visible completó sus apariciones con estética de lencería

El tercer look retomó el estampado animal print con un vestido lencero de largo midi, en un motivo de leopardo sobre fondo claro. El diseño incorporó breteles delgados, escote de encaje negro y una abertura lateral que dejaba ver el forro oscuro.

Para completar la salida, Bieber eligió una cartera pequeña marrón, lentes negros y zapatos de taco fino.

Las tres combinaciones muestran la continuidad de recursos presentes en sus apariciones formales y de noche: satén, encaje visible, siluetas ajustadas y accesorios reducidos.

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