Medicina del viajero, una disciplina preventiva para tener vacaciones seguras: “Hay que chequear todo antes, durante y después”

La medicina del viajero permite anticipar riesgos sanitarios según el perfil de cada persona y las características del destino elegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La planificación de unas vacaciones suele concentrarse en pasajes, reservas y actividades, pero la medicina del viajero permite anticipar riesgos sanitarios según el destino, el recorrido y los antecedentes de cada persona. La recomendación cobra relevancia ante el aumento de los desplazamientos nacionales e internacionales y la circulación variable de enfermedades entre regiones.

Existen cada vez más expertos de distintas especialidades médicas que se especializan en lo que se conoce ya como medicina del viajero.

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Los viajeros pueden enfrentarse a cambios de clima, alimentación, calidad del agua, presencia de insectos, concentración de personas y acceso desigual a la atención médica. La preparación sanitaria, por eso, no se limita a quienes viajan a destinos lejanos: las diferencias epidemiológicas dentro de un mismo país también pueden modificar los cuidados necesarios.

Los cuidados sanitarios varían en los viajes locales debido a las diferencias de clima y vectores presentes en las regiones de Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los datos de organismos internacionales de turismo, se registraron cerca de 1.520 millones de llegadas de turistas internacionales, un 4% más que el año anterior. Ese movimiento refuerza la necesidad de incorporar una consulta médica a la organización previa del viaje.

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El itinerario completo define los riesgos, no solo el país de llegada

La consulta de medicina del viajero evalúa más variables que el destino final. Las escalas, la época del año, la duración de la estadía, las zonas rurales, las actividades al aire libre y el tipo de alojamiento pueden cambiar las indicaciones para una misma persona.

El infectólogo Alejandro Garcés señaló que el tipo de alojamiento, las escalas y las actividades al aire libre modifican las recomendaciones preventivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de GeoSentinel —una red global de vigilancia epidemiológica de la International Society of Travel Medicine (ISTM), en asociación con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos— reunió datos de 42.173 viajeros que consultaron por problemas de salud tras regresar de un viaje.

Los pacientes fueron atendidos en 53 centros especializados en salud del viajero y enfermedades infecciosas asociadas a los viajes internacionales, ubicados en 24 países. Los resultados mostraron que el tipo de afección variaba según el destino, el motivo del viaje y las características de cada persona: los cuadros gastrointestinales, febriles y dermatológicos representaron tres de cada cuatro casos.

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Un análisis de GeoSentinel detectó que los cuadros gastrointestinales, febriles y dermatológicos representaron tres de cada cuatro casos de problemas de salud tras regresar de un viaje. (Freepik)

En diálogo con Infobae, Alejandro Garcés, médico infectólogo y responsable de calidad médica del centro médico científico Helios Salud, explicó: “Dos personas que viajan al mismo país pueden necesitar recomendaciones distintas. No alcanza con saber a dónde van: también hay que conocer qué harán, cuánto tiempo permanecerán y cuáles son sus antecedentes médicos”.

Ese enfoque individualizado también aparece respaldado científicamente en una revisión realizada por investigadores vinculados al Massachusetts General Hospital de Boston, Harvard Medical School y los CDC de Estados Unidos.

El trabajo analizó 44 estudios sobre intervenciones sanitarias previas a viajes internacionales y concluyó que, para quienes se trasladan a zonas de alto riesgo, medidas como la vacunación contra la hepatitis A y la prevención farmacológica de la malaria pueden ser especialmente útiles para reducir riesgos de salud durante el viaje.

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Quién viaja, a qué lugar, en qué momento del año, por qué medio se traslada y cuánto tiempo permanecerá fuera de su lugar de residencia son preguntas clave previo al viaje. (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER)

Garcés planteó además cinco preguntas centrales antes de definir medidas preventivas: quién viaja, a qué lugar, en qué momento del año, por qué medio se traslada y cuánto tiempo permanecerá fuera de su lugar de residencia. La edad, enfermedades crónicas, embarazo, alergias, inmunosupresión y tratamientos habituales forman parte de esa precisa evaluación.

Este análisis también alcanza a los viajes dentro de Argentina. El norte, el centro y el sur del país presentan climas, vectores y condiciones sanitarias diferentes. Una estadía urbana breve no supone los mismos cuidados que una excursión a áreas de selva, montaña o humedales.

Las vacunas requieren tiempo y una revisión individual

La revisión del calendario de vacunación es uno de los ejes de la consulta previa. Conviene verificar que estén completas las dosis de rutina y evaluar aquellas que puedan indicarse o exigirse de acuerdo con el país de destino, la edad, el estado de salud y las actividades previstas.

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La revisión de la vacuna contra el sarampión adquiere relevancia ante el tránsito en aeropuertos y la asistencia a eventos masivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacunas pueden dividirse entre las incorporadas al calendario habitual, las sugeridas por el riesgo del viaje y las requeridas por algunos países como condición de ingreso. En estos últimos casos, la documentación internacional puede ser necesaria incluso si el viajero solo realiza una escala en una zona determinada.

La consulta idealmente debe realizarse entre cuatro y seis semanas antes de la partida, aunque algunos itinerarios requieren más anticipación. Para la fiebre amarilla, cuando corresponde y no existen contraindicaciones, la recomendación en Argentina es aplicarla por lo menos diez días antes de llegar al destino.

Garcés señaló que los requisitos sanitarios y la situación epidemiológica pueden modificarse. Por esa razón, los antecedentes de un viaje previo o la información publicada en redes sociales no reemplazan una orientación actualizada.

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La medicación y el botiquín deben organizarse antes de salir

Quienes toman tratamientos de manera habitual deberían llevar medicación suficiente para toda la estadía y un margen ante demoras, pérdidas de equipaje o cambios en el itinerario. Los fármacos esenciales deben viajar en el equipaje de mano, dentro de sus envases originales y con recetas, certificados o indicaciones médicas cuando corresponda.

Los viajeros bajo tratamiento habitual deben transportar sus fármacos esenciales en el equipaje de mano junto con las recetas correspondientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También es necesario considerar las reglas de ingreso de medicamentos de cada país. Algunos productos de venta habitual pueden tener restricciones en otras jurisdicciones, por lo que la documentación médica ayuda a evitar inconvenientes durante controles migratorios o aduaneros.

Un botiquín de viaje puede incluir materiales básicos de curación, productos de higiene, protector solar, repelente y medicamentos indicados por un profesional. La automedicación con antibióticos no reemplaza una evaluación médica, especialmente frente a cuadros febriles, síntomas digestivos persistentes o lesiones cutáneas.

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Las personas con enfermedades crónicas, alergias graves o tratamientos que requieren condiciones especiales de conservación necesitan una planificación adicional. Esa preparación contempla desde la cadena de frío hasta los contactos para recibir atención en el destino.

El agua, la alimentación y los insectos son factores frecuentes de un “mal viaje”

La diarrea del viajero figura entre los problemas de salud más habituales durante los desplazamientos. El riesgo puede reducirse al priorizar agua segura, higiene frecuente de manos y alimentos cocidos o conservados en condiciones adecuadas.

El consumo de agua segura y alimentos cocidos reduce la probabilidad de contraer diarrea del viajero durante la estadía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En lugares donde la calidad del agua es incierta, conviene optar por agua envasada o utilizar métodos de potabilización recomendados. También es importante prestar atención al lavado de frutas y verduras, al hielo y a las comidas de procedencia desconocida.

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“Más allá del pilar de las vacunas, también está el asesoramiento en cuestiones de alimentación y ambientales”, indicó Garcés a Infobae. “Hay lugares donde es más común que ocurran enfermedades transmitidas por el agua y se sugiere tener agua envasada o potabilizarla”.

El uso adecuado de repelente y ropa protectora previene el contagio de dengue y otras enfermedades transmitidas por insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a mosquitos y otros insectos requiere medidas específicas según el lugar. El uso correcto de repelente, ropa que cubra la piel y protección en los espacios de descanso ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. El dengue, por ejemplo, puede afectar a quienes se alojan en zonas urbanas turísticas.

El protector solar, la hidratación y la ropa adecuada también forman parte de la prevención, en especial durante jornadas prolongadas al aire libre, traslados extensos, filas y actividades con alta exposición al calor.

Aeropuertos, vuelos y multitudes exigen medidas simples de prevención

Los viajes suelen implicar estadías prolongadas en aeropuertos, vuelos, terminales, hoteles, transportes públicos y espacios concurridos. En esos ámbitos aumenta el contacto cercano entre personas procedentes de distintas regiones.

Los expertos recomiendan tomar los recuados para reducir la exposición a infecciones respiratorias y gastrointestinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lavado de manos, el uso de alcohol en gel cuando no hay agua y jabón, la ventilación de los ambientes cuando es posible y la decisión de no compartir botellas o utensilios reducen la exposición a infecciones respiratorias y gastrointestinales.

La actualización de las vacunas de calendario adquiere mayor importancia cuando hay traslados internacionales o asistencia a eventos masivos. En particular, los especialistas recomiendan revisar la inmunización contra el sarampión ante los brotes registrados en diferentes regiones y la facilidad con la que una enfermedad puede trasladarse entre países.

El regreso también forma parte del cuidado de la salud

Es aconsejable programar la consulta médica entre cuatro y seis semanas antes de la partida para completar las vacunas necesarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención sanitaria no termina con el vuelo de vuelta. Algunas infecciones pueden manifestarse días o semanas después del regreso, por lo que informar al equipo médico sobre los países visitados, las fechas, las escalas y las actividades realizadas puede acelerar un diagnóstico.

La consulta es necesaria ante fiebre, erupciones en la piel, tos persistente, malestar intenso, diarrea que no mejora o lesiones que no cicatrizan. La fiebre tras una estadía en una zona con riesgo de malaria requiere atención médica urgente.

“El viajero suele preocuparse por enfermarse durante las vacaciones, pero pocas veces piensa en lo que debe hacer si los síntomas aparecen al volver”, afirmó Garcés. “Contar el itinerario y las fechas puede ser clave para orientar un diagnóstico oportuno”, concluyó.