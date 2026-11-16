Cómo limpiar los adoquines del patio sin recurrir a una hidrolavadora

La limpieza manual de los adoquines requiere retirar los residuos antes de humedecer la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La limpieza manual permite recuperar las baldosas o adoquines del patio sin recurrir a equipos de alta presión y con medidas que se ajustan al tipo de suciedad y al material instalado.

Antes de aplicar agua o cualquier producto, conviene despejar el área y barrer hojas, tierra, piedras y otros restos. Scott Flores, contratista especializado en superficies exteriores, señaló a Martha Stewart, sitio especializado en hogares, que este paso reduce el riesgo de rayar adoquines durante el cepillado. También ayuda a identificar si el problema está en la superficie, en las juntas o en manchas localizadas.

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El Instituto de Piedra Natural, entidad especializada en el cuidado de estos materiales, aconseja utilizar agua y jabón suave, especialmente en superficies porosas, donde la suciedad puede penetrar con mayor facilidad. También recomienda atender los derrames cuanto antes para evitar que las sustancias se absorban y dejen marcas persistentes.

El cepillado con cerdas de nailon ayuda a remover la suciedad sin recurrir a equipos de alta presión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la suciedad habitual, Flores propone humedecer primero toda el área que se vaya a tratar. Según explicó al medio, trabajar sobre adoquines secos puede favorecer una absorción irregular de la solución y dejar diferencias visibles en el acabado. Luego recomienda utilizar agua tibia con detergente lavavajillas suave, cepillar con cerdas de nailon mediante movimientos circulares y enjuagar cada tramo con una manguera.

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José López, profesional del paisajismo citado por Martha Stewart, aconsejó realizar la tarea por secciones pequeñas y, de ser posible, a la sombra. Esta modalidad permite retirar la solución antes de que se seque sobre la superficie y evita la acumulación de residuos del producto.

La humedad constante y la sombra pueden favorecer la aparición de algas, moho y musgo entre las piezas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Manchas biológicas requieren revisar la humedad y drenaje

Las zonas verdes u oscuras pueden corresponder a algas, moho o musgo, que suelen aparecer donde hay sombra y humedad persistente. El Instituto de Piedra Natural incluye estos organismos entre las manchas biológicas y recomienda emplear una solución de limpieza diluida apropiada para el material. La entidad también advierte que nunca deben mezclarse lejía y amoníaco, ya que esa combinación puede liberar un gas tóxico.

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Flores señaló que el blanqueador a base de oxígeno puede ser una alternativa para tratar estas manchas, siempre que resulte compatible con el material. Antes de aplicarlo, recomienda humedecer los adoquines y las plantas cercanas, respetar el tiempo de actuación indicado por el fabricante y frotar con un cepillo de nailon antes de enjuagar completamente.

Las manchas de grasa recientes pueden tratarse con bicarbonato de sodio y una pasta absorbente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que la limpieza debe realizarse antes de cualquier desinfección, ya que la suciedad puede reducir la eficacia de los productos. Sin embargo, el organismo no recomienda rociar desinfectantes de forma generalizada sobre superficies exteriores de poco contacto. Si se utiliza alguno, es necesario comprobar que sea apto para el material y seguir las medidas de protección indicadas en la etiqueta.

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López sugirió revisar el riego que alcanza el piso, charcos y problemas de drenaje cuando el moho o el musgo reaparecen. Corregir esas condiciones puede limitar la humedad que favorece su desarrollo.

El material y la porosidad de cada revestimiento determinan qué productos y herramientas conviene utilizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La grasa puede tratarse con una pasta absorbente

Las manchas de grasa procedentes de una parrilla o de una zona de cocina exterior exigen otra estrategia. Flores recomendó absorber primero el excedente si el derrame es reciente.

Para tratar las marcas persistentes, el especialista propuso utilizar bicarbonato de sodio humedecido con agua, cubrir la mezcla con una lámina de plástico y dejarla actuar durante la noche. El Instituto de Piedra Natural describe un procedimiento similar, conocido como cataplasma, que consiste en aplicar una pasta absorbente sobre la zona afectada. Según la profundidad de la mancha, puede ser necesario repetir el tratamiento.

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Barrer con frecuencia permite evitar que hojas, tierra y restos orgánicos se acumulen en las juntas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado dependerá del acabado y porosidad de la piedra o del hormigón. El organismo advierte que productos con vinagre, limón u otros ácidos pueden opacar o atacar piedras calcáreas. También desaconseja polvos abrasivos, que pueden dejar rayas. Ante manchas persistentes o dudas sobre el material, conviene consultar las indicaciones del fabricante del adoquín o recurrir a un especialista.