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Hábitos cotidianos que ayudan a fortalecer las uñas y evitar que se quiebren

La dieta, la hidratación y una menor exposición a químicos pueden mejorar la resistencia de la lámina ungueal con el paso de las semanas

Dos manos adultas sobre superficie gris. Las uñas son naturales y limpias. Una mano lleva un anillo dorado con joya ovalada.
Las uñas crecen a un ritmo cercano a los tres milímetros por mes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las uñas crecen cerca de 3 milímetros por mes y pueden tardar alrededor de seis meses en renovarse por completo. Por eso, fortalecer las uñas frágiles exige hábitos sostenidos de cuidado, alimentación y protección frente a productos agresivos, según dermatólogos consultados por Prevention.

Las capas de queratina que forman las uñas integran el sistema de protección de la piel. Su aspecto puede variar por la hidratación, la exposición cotidiana a químicos, el envejecimiento y ciertos problemas de salud. Cuando se quiebran con facilidad, se descaman o presentan grietas, el primer paso es revisar las rutinas de manicura y el contacto con agua, detergentes y solventes.

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Una alimentación equilibrada acompaña el crecimiento de las uñas

El crecimiento no suele acelerarse mucho más allá de su ritmo natural, pero una dieta variada contribuye a que la uña se forme y mantenga su estructura. El dermatólogo Tyler Hollmig, director de cirugía dermatológica y láser del Centro Médico Dell de la Universidad de Texas, señaló que una persona sana puede favorecer ese proceso mediante una alimentación completa.

Entre los nutrientes vinculados con la salud de las uñas figura la cisteína, presente en el pollo, el yogur y las legumbres. También intervienen el folato, que puede encontrarse en espinaca, espárragos, palta y arvejas, y la biotina, disponible en yema de huevo, salmón, frutos secos, semillas, brócoli y vegetales de hoja verde.

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Una mujer cocina en una cazuela sobre la estufa, junto a una tabla con verduras cortadas, una cafetera, libros y plantas en la ventana.
Una alimentación variada con aportes de cisteína, biotina, folato y hierro favorece la resistencia de la lámina ungueal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zinc, el hierro, las vitaminas A y C también forman parte de una dieta que puede apoyar el desarrollo normal de las uñas. Mariscos, carnes, porotos, cítricos, frutillas, morrones, zanahorias y batatas aparecen entre las alternativas mencionadas por los especialistas. Sin embargo, una uña quebradiza no siempre se relaciona con la alimentación y conviene evitar diagnósticos propios.

Morder y recortar demasiado las cutículas puede afectar la lámina ungueal

La dermatóloga Chris G. Adigun, especialista en trastornos de las uñas, advirtió que la manipulación frecuente de las cutículas puede interferir con el crecimiento. Empujarlas, recortarlas en exceso, morderlas o arrancar pequeños fragmentos de piel afecta la zona de la que nace la uña y favorece lesiones.

El hábito de morderse las uñas suele intensificarse en situaciones de estrés o ansiedad. Detectar los momentos en que ocurre ayuda a reducirlo. Aplicar crema de manos o bálsamo sobre las cutículas puede disminuir la presencia de zonas resecas que invitan a tirar de la piel. También existen esmaltes de sabor amargo diseñados para desalentar esa conducta.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El hábito de morderse las uñas suele intensificarse ante episodios de estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limar sigue siendo útil durante el crecimiento, ya que elimina enganches que pueden provocar un quiebre. Los expertos recomiendan humedecer levemente la uña antes de hacerlo, utilizar una lima suave y avanzar en una sola dirección. Los movimientos bruscos de ida y vuelta pueden favorecer que la uña se abra en capas.

Los detergentes y la falta de hidratación debilitan la queratina

Los jabones fuertes, productos de limpieza, solventes y tareas que exponen las manos a fricción pueden eliminar los aceites naturales de las uñas. Con el tiempo, los bordes se vuelven ásperos, se descaman y terminan por partirse. Usar guantes al lavar platos, limpiar o manipular sustancias irritantes reduce ese daño.

La hidratación constante es otra medida central. Los aceites de jojoba y palta, además de la manteca de karité, pueden ayudar a conservar la humedad en la piel que rodea la uña y en la cutícula. Adigun mencionó además los productos con glicerina, un componente que atrae agua, y aceite de ricino como opciones para cuidar la piel frágil.

La sequedad ambiental también tiene incidencia. Durante los períodos de baja humedad, las uñas y la piel pierden agua con más facilidad. La dermatóloga Cynthia Bailey explicó a Prevention que los aceites naturales funcionan como una unión entre las capas de la uña; cuando disminuyen, aumenta la posibilidad de que la estructura se fracture.

Las manicuras con gel y acrílico pueden requerir pausas

Las manicuras acrílicas, los esmaltes semipermanentes y los endurecedores dan un acabado duradero, aunque su aplicación y retiro pueden castigar las uñas. Pegamentos, limado frecuente, acetona y curado con lámparas son algunos de los factores que se asocian con descamación, grietas y fragilidad.

Mano con uñas pintadas de esmalte azul, manicura moderna y elegante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las pausas temporales en el uso de esmaltes semipermanentes y uñas acrílicas permiten mitigar el daño producido por químicos y luz ultravioleta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adigun señaló que determinadas alergias a productos de uñas pueden manifestarse con desprendimiento y rajaduras. Entre las sustancias que pueden generar problemas aparecen el tosilamida, las resinas de formaldehído y otros componentes presentes en algunos esmaltes y endurecedores. Suspender temporalmente una manicura recurrente permite observar si la uña recupera resistencia.

Como alternativa, la especialista sugirió los esmaltes denominados “5-free”, formulados sin formaldehído, ftalato de dibutilo, tolueno, alcanfor ni resina de formaldehído. Además, recordó que el uso repetido de radiación ultravioleta en estas prácticas requiere precaución por sus efectos sobre la piel de las manos.

Los suplementos requieren una consulta previa cuando hay sospecha de déficit

La biotina es una vitamina del grupo B que, de acuerdo con Bailey, puede incrementar el espesor de las uñas quebradizas y reducir su tendencia a dividirse. No obstante, los suplementos no reemplazan una dieta equilibrada ni deben utilizarse como tratamiento sin evaluación médica.

El hierro, por ejemplo, puede ser útil si existe una deficiencia confirmada, pero tomarlo sin necesidad no resolverá el problema y puede tener efectos adversos. Un análisis clínico permite determinar si hay carencias nutricionales que expliquen cambios persistentes en las uñas.

Un médico varón con bata blanca y una paciente mujer. El médico sostiene una lupa y mira las manos de la paciente. Hay un dermatoscopio y otros instrumentos en la mesa.
La fragilidad ungueal persistente puede vincularse con carencias nutricionales, alteraciones de tiroides o celiaquía, cuadros que requieren evaluación médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las uñas frágiles también pueden asociarse con infecciones por hongos, eczema, enfermedad celíaca, problemas de tiroides u otras condiciones internas. Si el quiebre persiste pese a modificar los cuidados, aparece dolor, cambio de color o deformación, la recomendación es consultar a un dermatólogo, preferentemente con experiencia en salud ungueal.

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